 На Ривненщине задержали руководителя полиции, который требовал 39 тыс. грн от депутата. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Известно, что на взятке поймали руководителя Варашского отдела полиции.

Отмечается, что местный депутат построил торговые павильоны с нарушениями и не отразил права собственности на них в своей декларации. За это мужчину могли привлечь к ответственности, но начальник полиции предложил ему помочь избежать наказания в обмен на 39 тыс. грн.

Правоохранителя задержали во время получения денег. Пока решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. В отделении полиции правоохранители проводят обыски.

За содеянное мужчине грозит от 5 до 10 лет за решеткой.

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