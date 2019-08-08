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Все про:Нацполиция (9863) Ривненщина (697) ГБР (483)

 На Ривненщине задержали руководителя полиции, который требовал 39 тыс. грн от депутата. ФОТОрепортаж

Государственное бюро расследований задержало руководителя полиции в Ривенской области, который требовал 39 тыс. грн от местного депутата за непривлечение его к ответственности.

Об этом сообщает ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Известно, что на взятке поймали руководителя Варашского отдела полиции.

На Ривненщине задержали руководителя полиции, который требовал 39 тыс. грн от депутата 01

Отмечается, что местный депутат построил торговые павильоны с нарушениями и не отразил права собственности на них в своей декларации. За это мужчину могли привлечь к ответственности, но начальник полиции предложил ему помочь избежать наказания в обмен на 39 тыс. грн.

На Ривненщине задержали руководителя полиции, который требовал 39 тыс. грн от депутата 02

Правоохранителя задержали во время получения денег. Пока решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. В отделении полиции правоохранители проводят обыски.

На Ривненщине задержали руководителя полиции, который требовал 39 тыс. грн от депутата 03

За содеянное мужчине грозит от 5 до 10 лет за решеткой.

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Источник: https://censor.net.ua/p3141906
 
 
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