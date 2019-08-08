 Незаконное массовое производство табака для кальяна ликвидировано на Киевщине: изъято подакцизной продукции почти на 13 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 204 УК Украины была установлена группа лиц, организовавших на территории одного из городов Киевской области незаконное массовое производство табака для кальяна. В дальнейшем фальсификат реализовывали через сеть Интернет конечным потребителям без марок акцизного налога.

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По результатам санкционированных обысков, проведенных по месту незаконного производства, в офисных помещениях, по адресам проживания фигурантов и в транспортном средстве, которое использовалось злоумышленниками, из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение фальсифицированного кальянного табака и сырья для его производства, общей стоимостью почти 13 млн грн, оборудование и средства для обеспечения массового производства, а также черновые записи, мобильные телефоны и компьютерную технику.

Всего обнаружены и изъяты ТМЦ ориентировочной стоимостью 22 млн 840 тыс. грн.



















































Продолжается следствие.