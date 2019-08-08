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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Днепропетровщина (1399) рыба (162) экология (1156) техногенная катастрофа (24)

 Массовый мор рыбы в реке Камянка под Кривым Рогом: местные жители бьют тревогу. ФОТОрепортаж

В Криворожском районе в с.Златоустовка местные жители зафиксировали массовую гибель рыбы в речке Каменка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет местный ресурс 0654.ua со ссылкой на сообщения в местных интернет-пабликах.

В с. Златоустовка Криворожского района Днепропетровской области, которое расположено на берегу реки Каменки, в 40 км к востоку от районного центра и в 25 км от железнодорожной станции Кривой Рог-Сортировочный, произошел массовый мор рыбы. Местные жители называют инцидент экологической катастрофой.

В комментариях в соцсетях люди обсуждают возможные причины случившегося. Некоторые связывают мор с дождями, во время которых с ближайших полей смыло пестициды или другие химикаты. Другие пользователи говорят, что в водоёме якобы погибла молодая рыба, которую туда недавно запустили. По одной из версий, рыба задохнулась под слоем сине-зеленых водорослей. Однако истинная причина происшествия на данный момент неизвестна.

Люди переживают, что тухлая рыба может попасть на местные рынки, что приведет к массовым отравлениям.

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Массовый мор рыбы в реке Камянка под Кривым Рогом: местные жители бьют тревогу 01
Массовый мор рыбы в реке Камянка под Кривым Рогом: местные жители бьют тревогу 02
Массовый мор рыбы в реке Камянка под Кривым Рогом: местные жители бьют тревогу 03

Источник: https://censor.net.ua/p3141870
 
 
 Топ комментарии
 
в этой реке когда-то купался зеленский
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Рибам розповіли що отой криворіжський поц у червоних труселях став президентом, ось і подохли зі сміху...
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Так и при Порошенко мор рыбы был каждый год. Жара, количество кислорода в воде падает... Единственное средство-охлаждать воду в реке, насыщать кислородом.
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понаєхавшиє родичі кацапи з росії труселя с наскамі пастиралі...
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в этой реке когда-то купался зеленский
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Рибам розповіли що отой криворіжський поц у червоних труселях став президентом, ось і подохли зі сміху...
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Люди переживают, что тухлая рыба может попасть на местные рынки, что приведет к массовым отравлениям. Источник: https://censor.net.ua/p3141870\\\\\\\\\

Людям наверное экология так убила обоняние и вкус шо можно им даже говно продавать, с оберткой - "очень вкусная еда, сам Сталин ел и причмокивал, покупай и трескай" Масовий мор риби стався в річці Кам'янка під Кривим Рогом: місцеві жителі б'ють на сполох - Цензор.НЕТ 654
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Та яка там "молода риба"?! Там плітка з карасями, трьох -п"яти років, і судачки, такого ж, віку! А зариблюють водойми, частіше всього, "дволітками"...
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Вот тут нужны волонтёры,МЧС,а не оханья и аханья.Упомянули сине-зелёные водоросли,это от них.в воде нет кислорода.И люди и власть-полное безразличие.Куры ,утки,свиньи вполне управились бы с мореной рыбой..При совке я покупал в брикетах мороженую мелочь в брикетах по 15коп кг и кормил живность белковой добавкой.
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Вы местные, вам виднее, но ... если это химическое отравление?
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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