 Массовый мор рыбы в реке Каменка под Кривым Рогом: местные жители бьют тревогу. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет местный ресурс 0654.ua со ссылкой на сообщения в местных интернет-пабликах.

В с. Златоустовка Криворожского района Днепропетровской области, которое расположено на берегу реки Каменки, в 40 км к востоку от районного центра и в 25 км от железнодорожной станции Кривой Рог-Сортировочный, произошел массовый мор рыбы. Местные жители называют инцидент экологической катастрофой.

В комментариях в соцсетях люди обсуждают возможные причины случившегося. Некоторые связывают мор с дождями, во время которых с ближайших полей смыло пестициды или другие химикаты. Другие пользователи говорят, что в водоёме якобы погибла молодая рыба, которую туда недавно запустили. По одной из версий, рыба задохнулась под слоем сине-зеленых водорослей. Однако истинная причина происшествия на данный момент неизвестна.

Люди переживают, что тухлая рыба может попасть на местные рынки, что приведет к массовым отравлениям.

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