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 Политика Украины, За рубежом
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 Уверен, что совместными усилиями Украины и Турции, мы изменим ситуацию в Черноморском регионе, - Зеленский после встречи с Эрдоганом. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что обязательно будет найден механизм, который заставит Россию отвечать за ее действия. Одним из партнеров, который может способствовать достижению этой цели, может быть Турция.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"Мы вместе обязательно найдем путь, который заставит Россию уважать международное право, вернет мир и стабильность в регион, защитит права и свободы крымских татар и освободит политзаключенных Кремля", - заявил Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

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"Уверен, что совместными усилиями Украины и Турции мы изменим ситуацию в Черноморском регионе и в Крыму в свою сторону", - добавил президент.

Он сообщил, что угрозы продолжающейся милитаризации в оккупированном Крыму, нарушение прав человека на полуострове и преследования крымскотатарского народа были одними из ключевых тем в ходе переговоров с президентом Турции.

"Мы считаем, что безответственные и безнаказанные демарши России на международной арене должны наконец получить справедливый ответ. Потому что сегодня - это беда Украины, но уже завтра это может стать бедствием для всех стран региона", - подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский добавил, что Украина вместе с международными партнерами продолжает делать все возможное и невозможное для возвращения мира на Донбасс дипломатическим путем, а события последних дней показали, кто на самом деле стремится к окончанию войны. В частности, 6 августа противник, вопреки так называемому хлебному перемирию, совершил обстрел, в результате которого погибли четверо украинских военных. В то же время украинская сторона придерживалась режима прекращения огня.

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"Думаю, что после последних событий на востоке Украины ни у кого не осталось сомнений, кто на самом деле хочет и делает все для наступления мира", - отметил он.

Президент в очередной раз подчеркнул, что Украина высоко ценит отношения со своим стратегическим партнером - Турецкой Республикой и благодарна ей и президенту Эрдогану за неизменную позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности нашей страны.

"Спасибо, что всегда имеете мужество называть вещи своими именами - в частности оккупацию Крыма Россией", - сказал глава государства.

Он также сообщил, что пригласил турецкую сторону принять участие в восстановлении инфраструктурных объектов на востоке Украины. "Ожидаем активного участия турецкой стороны в Международном форуме по восстановлению Донбасса, который мы планируем провести осенью в Мариуполе", - отметил Владимир Зеленский.

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Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь подтвердил, что Турция не признавала незаконной аннексии Крыма и не сделает этого. Он также отметил, что защита прав, интересов и сохранение национальной идентичности крымских татар, пребывание их на родине в Крыму будет оставаться приоритетом для его страны.

"Мы хотим, чтобы как можно скорее закончился конфликт на Донбассе. Мы верим, что он будет решен мирно, на основе международного права и территориальной целостности Украины. Мы поддерживаем Минский процесс и деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которую возглавляют турецкие дипломаты", - добавил президент Турции.

Уверен, что совместными усилиями Украины и Турции, мы изменим ситуацию в Черноморском регионе, - Зеленский после встречи с Эрдоганом 01
Уверен, что совместными усилиями Украины и Турции, мы изменим ситуацию в Черноморском регионе, - Зеленский после встречи с Эрдоганом 02

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Уверен, что совместными усилиями Украины и Турции, мы изменим ситуацию в Черноморском регионе, - Зеленский после встречи с Эрдоганом 03
Уверен, что совместными усилиями Украины и Турции, мы изменим ситуацию в Черноморском регионе, - Зеленский после встречи с Эрдоганом 04
Уверен, что совместными усилиями Украины и Турции, мы изменим ситуацию в Черноморском регионе, - Зеленский после встречи с Эрдоганом 05
Уверен, что совместными усилиями Украины и Турции, мы изменим ситуацию в Черноморском регионе, - Зеленский после встречи с Эрдоганом 06
Уверен, что совместными усилиями Украины и Турции, мы изменим ситуацию в Черноморском регионе, - Зеленский после встречи с Эрдоганом 07
Фото: president.gov.ua

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Источник: https://censor.net.ua/p3141834
 
   
 Топ комментарии
 
в Голладнию преза не пускайте - там вообще улет...
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откроет межгалактический шахматный турнир с грыценко....
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Так и есть,особенно прикольно было, когда гном путин мальчика ниже пупа целовал😀
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«Реджеп ***** Эрдоган в свою очередь подтвердил, что Турция не признавала незаконной аннексии Крыма и не сделает этого. Источник: https://censor.net.ua/p3141834»
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ты, обосрыш... тебя легче прибить, чем терпеть твое вечное позорище в гостях
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має вникати, бо 73% незабаром залишать його, як тінь мерця
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опять заверения, отсутствия конкретики и лапша на уши теперь уже от нового гаранта..
ждемс новые выборы и готовимся Уверен, что совместными усилиями Украины и Турции, мы изменим ситуацию в Черноморском регионе, - Зеленский после встречи с Эрдоганом - Цензор.НЕТ 8483
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Турція себе за 5 років показала не дуже так, на неї раніше більше надій було в справі допомоги України, особливо М Джемільов на неї надіявся.
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Туреччина має справу під боком--Сирія..
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Уверен, что совместными усилиями Украины и Турции, мы изменим ситуацию в Черноморском регионе, - Зеленский после встречи с Эрдоганом. даже не читал статью!! пшел нах!!ЗЕсопля!! ты уже попал как только позвонил!! и кому!! *****!!!(мудрость говорит!! скажи кто твой друг!! и я скажу кто ты!!) Уверен, что совместными усилиями Украины и Турции, мы изменим ситуацию в Черноморском регионе, - Зеленский после встречи с Эрдоганом - Цензор.НЕТ 7780 Уверен, что совместными усилиями Украины и Турции, мы изменим ситуацию в Черноморском регионе, - Зеленский после встречи с Эрдоганом - Цензор.НЕТ 1951 Уверен, что совместными усилиями Украины и Турции, мы изменим ситуацию в Черноморском регионе, - Зеленский после встречи с Эрдоганом - Цензор.НЕТ 3558
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До задницы ваш газ. Интервью Коломойского РосСМИСюжет
https://korrespondent.net/ukraine/4127146-do-zadnytsy-vash-haz-yntervui-kolomoiskoho-rossmy

«О Порошенко
"С основной задачей он справился - спас страну от вас.
Он пришел, Крыма уже не было, Донбасс уже был захвачен де-факто. Он остановил агрессию. Я могу критиковать его как хотите, но не перед вами. Мы внутри разберемся сами".
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очерeдной дип. реверанс, коих было уже бесчетно.
сыграл бы лучше, шо ли раджепу на клавишных - уверен он бы анализы сдал не вставая со стула...
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в Голладнию преза не пускайте - там вообще улет...
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откроет межгалактический шахматный турнир с грыценко....
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Мы верим, что он будет решен мирно, ---хотів би я побачити як Туреччина втакому випадку "мирно"...побачили кацапський літак --грохнули його нафіг.. ********* понили ..не поїли турецьких помідорів і заткнулись о..це я розумію--мирно
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7 августа на брифинге в Анкаре президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал собравшимся браслеты с фамилиями украинских военнопленных моряков, которые носит постоянно. "Мне дали эти браслеты родители наших моряков. Я уверил их, что не буду снимать браслеты до того времени, пока мы их не вернем. У меня как у гаранта Конституции очень много дел. И если на секунду забываешь о возвращении наших моряков, браслеты мне помогают", - сказал Зеленский. Президент Турции Реджеп Эрдоган ответил: "Если каждый раз надевать браслет на руку, скоро места на руке не останется. Мы переживаем много событий, которые могут потребовать от нас надевания браслетов. Во всем мире люди переживают муки - от Керченского пролива до Палестины и Мьянмы".
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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