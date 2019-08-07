 При задержании спецназом экс-президента Кыргызстана Атамбаева ранены несколько человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает телеканал "Апрель".

По данным телеканала, они вывели Атамбаева из дома и увезли в неизвестном направлении.

Официального подтверждения этой информации нет.

Над домом Атамбаева барражируют вертолеты, передает телеканал.

Позже появилась информация, что местные жители прорываются через оцепление сотрудников силовых структур Кыргызстана, которое перекрыло дорогу к дому экс-президента Алмазбека Атамбаева.

По его словам, к дому Атамбаева направляются около сотни человек, в руках у которых камни и палки.

В свою очередь, "Акипресс" сообщает, что более 100 сторонников Атамбаева собрались у ворот дома экс-президента, срубили деревья и уложили их перед воротами, чтобы воспрепятствовать проезду машин. В то же время в начале села Кой-Таш, где находится дом экс-президента, собралось большое количество милиционеров на спецмашинах.

Кроме того, по данным "Акипресс", к посту недалеко от дома Атамбаева подъехали сотрудники милиции. Стоявшие молодые люди закидывают проезжающие машины камнями.

Между тем, источник в силовых структурах заявил "Интерфаксу", что Атамбаев задержан. По его утверждению, все правоохранительные и силовые ведомства Кыргыстана переводят на усиленный вариант несения службы.

При этом официального подтверждения о задержании Атамбаева пока не поступало.

В среду вечером к дому экс-президента подъехал спецназ Кыргызстана. Через некоторое время сотрудники силовых структур пошли на штурм дома. Сторонники Атамбаева пытались препятствовать штурму, строя баррикады. Возникла стрельба. По данным СМИ, ранены более десяти человек.

27 июня парламент Кыргызстана103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генеральная прокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Кыргызстана.

В числе принятых в производство Генпрокуратурой эпизодов, которые изучает ведомство на предмет причастности Атамбаева, указаны: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

Бывший президент назвал все обвинения против него "абсурдом" и заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в прокуратуру. Бывший глава государства постоянно находится в своем доме, расположенном в предгорной зоне в 20 км от Бишкека, где ежедневно по вечерам проводит встречи со своими сторонниками.





