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 Фоторепортаж, За рубежом
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 При задержании спецназом экс-президента Кыргызстана Атамбаева ранены несколько человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники силовых структур Кыргызстана задержали экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, при этом пострадало несколько человек.

 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает телеканал "Апрель".

По данным телеканала, они вывели Атамбаева из дома и увезли в неизвестном направлении.

Официального подтверждения этой информации нет.

Над домом Атамбаева барражируют вертолеты, передает телеканал.

Позже появилась информация, что местные жители прорываются через оцепление сотрудников силовых структур Кыргызстана, которое перекрыло дорогу к дому экс-президента Алмазбека Атамбаева.

По его словам, к дому Атамбаева направляются около сотни человек, в руках у которых камни и палки.

В свою очередь, "Акипресс" сообщает, что более 100 сторонников Атамбаева собрались у ворот дома экс-президента, срубили деревья и уложили их перед воротами, чтобы воспрепятствовать проезду машин. В то же время в начале села Кой-Таш, где находится дом экс-президента, собралось большое количество милиционеров на спецмашинах.

Кроме того, по данным "Акипресс", к посту недалеко от дома Атамбаева подъехали сотрудники милиции. Стоявшие молодые люди закидывают проезжающие машины камнями.

Между тем, источник в силовых структурах заявил "Интерфаксу", что Атамбаев задержан. По его утверждению, все правоохранительные и силовые ведомства Кыргыстана переводят на усиленный вариант несения службы.

При этом официального подтверждения о задержании Атамбаева пока не поступало.

В среду вечером к дому экс-президента подъехал спецназ Кыргызстана. Через некоторое время сотрудники силовых структур пошли на штурм дома. Сторонники Атамбаева пытались препятствовать штурму, строя баррикады. Возникла стрельба. По данным СМИ, ранены более десяти человек.

27 июня парламент Кыргызстана103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генеральная прокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Кыргызстана.

В числе принятых в производство Генпрокуратурой эпизодов, которые изучает ведомство на предмет причастности Атамбаева, указаны: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

Бывший президент назвал все обвинения против него "абсурдом" и заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в прокуратуру. Бывший глава государства постоянно находится в своем доме, расположенном в предгорной зоне в 20 км от Бишкека, где ежедневно по вечерам проводит встречи со своими сторонниками.

При задержании спецназом экс-президента Кыргызстана Атамбаева ранены несколько человек 01
При задержании спецназом экс-президента Кыргызстана Атамбаева ранены несколько человек 02
При задержании спецназом экс-президента Кыргызстана Атамбаева ранены несколько человек 03

Источник: https://censor.net.ua/p3141794
 
 
 Топ комментарии
 
Когда уже за нашим мародером приедет спецназ?
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Смотри, пэтюньчик, тебя такое же ждет
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а мне интересно. Сколько свиношнырей выйдет на защиту тушки свиновальца , когда за ним придут. Один или два?
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Федя, ця движуха помітна лише на ЦН, простим людям якось поф..
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Якщо заслужать,то сядуть.А поки що потрібен прецендент:повісити мальдівську падаль!
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Это был Майдан для уходящей власти, прошедший по Закону.
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Да. А то шо творит соя - самый настоящий антимайдан
Но не надо забывать что после антимайдана начинается коллаборационизм с оккупантами.
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Согласен.
Как ни странно, теперь их радует то, что радует х@йла.
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Тут вопрос в том, насколько далеко это все зайдёт. Режим в своей агонии будет сопротивляться до последнего.
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не клептократические а мыролюбно реформистские. Хотя это одно и то же.
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Название статьи звучит, как предупреждение. При задержании спецназом экс-президента Кыргызстана Атамбаева ранены несколько человек - Цензор.НЕТ 4888
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Сейчас для Пети все звучит как предупреждение. И шорох листвы, и трескотня кузнечиков.
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и стрекотня сепаров и шорох ленинградцев ...
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Не помогут твоему Пете ленинградцы. Ему уже ничего не поможет. Как и самому «ленинградцу»
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ты сам ленинградец , это знает каждый здесь
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Ленинградцев среди своих соевых подельников ищи. А я с Украины.
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Да да ты с Украины по флажку и видно. Ты дезертирша давно збежавшая с Украины, и теперь типа переживающая за Украину с Гермниаи. Правда назад в Украину ты конечно же не собираешься. с германий оно как то лутше переживать за Украину..сепарша ЗЕбилка.
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Ты ж только шо был согласен шо я ленинградец 😁
Заврался, соевый?
Работу ищи нормальную. Лавочка закрывается, ваш хор расформировывают.
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ты это молодым и новеньким втирай , прокладка **********
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Сепарня топит за своих ЗЕсепаров...вы там в Германиях почти все на Рашу тудей висите и покацапленые манкурты...
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Дадада 😁😁 загниваем

И для альтернативно одаренных могу пояснить, не может 73% сепарастистами. Потому что большинство.
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Мародёр и так уже понимает,что ****** близок
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Саме так, ховатись потім від інтерпола собі дорожче. Ростов не гумовий, мародера там не чекають
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Порох наверно перекрестился что он не кыргыз.
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Я думаю він скоро киргизу позавидує!І не раз...
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Перекрестился и сделал намаз, так, на всякий пожарный.
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Этих вытащили прямо из министерства МВД Киргизии, вместе с министром. Когда новые революционеры свергали старых революционеров, всего через пять лет. При задержании спецназом экс-президента Кыргызстана Атамбаева ранены несколько человек - Цензор.НЕТ 7716
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Скоро и за ЗЕмародёром приедут...правда наверняка побежит в Кремль ***** жаловаца что его ТА сторона обижаеть, и шоб они перестали стрелять.
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ПОП - ганьба і сором для України. Але ви, всі ті хто зараз його захищають і виправдовують, ви ще гидкіші. Ви просто опариші, які пригрілися і зросли у купі лайна, яку наклав ПОП...
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Все це добре... Але є ще й таке:
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев находится в безопасности.

Между тем дочь Атамбаева Алия Шагиева заявила, что ее отец до сих пор в Кой-Таше, где расположен его дом, который 7 августа начал штурмовать спецназ. «Мой отец никуда не сбегал. Никто его не задерджал и то, что он якобы находится в безопасности - наглая ложь. Он до сих пор в Кой-Таше», - цитирует Шагиеву Kloop.kg.
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Зебіли! ви вже намагалися наїхати на Віталю Кличка... І, навіть попри його звязки та коаліцію з Фірташем (якого так в США очікують...) - ви обсралися після дзвінка Джуліані...
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Все представители бывшей власти обязательно должны быть осуждены, и сидеть в тюрьме за:
- предательство Родины;
- геноцид Украинского Народа;
- незаконное обогащение.
А их имущество должно быть конфисковано в пользу народа, который они обокрали.🤗
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