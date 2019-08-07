 Осужденному оккупантами по делу "украинских диверсантов" Панову не предоставляют медицинскую помощь в колонии, - брат политзаключенного. ФОТО

Об этом в Facebook написал его брат Игорь Котелянец, передает Цензор.НЕТ.

"Со здоровьем проблемы те же (головные боли, спина, суставы, зубы), пока никаких обследований и никакой медицинской помощи не оказали", - написал Котелянец.

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По его словам, родные добились, чтобы Панову передали очки, потому что во время содержания в СИЗО Симферополя и при этапе у него начало ухудшаться зрение.

"Благодаря упрямству нашего адвоката Веры Гончаровой - изменили график кормления в колонии. Ранее обед был в 10.00, а ужин - в обед. Сейчас едят в нормальное время", - добавил Котелянец.

Напомним, 10 августа 2016 года Федеральная служба безопасности Российской Федерации опубликовала официальное заявление, в котором утверждает, что в оккупированном Крыму якобы предотвращен ряд террористических актов, "подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова". Также ФСБ РФ обнародовала видео, на котором запечатлен якобы организатор предотвращенных "террористических актов" в оккупированном Крыму житель Запорожской области Евгений Панов.

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Следователи Нацполиции Украины квалифицировали факт по заявлению родственников Евгения Панова о его исчезновении по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (Незаконное лишение свободы или похищение человека).

В начале ноября 2016 года еще одного удерживаемого украинца Андрея Захтея вместе с Евгением Пановым, который тоже рассказал о пытках, перевезли в московский СИЗО "Лефортово".

16 апреля 2018 года оккупационный суд Крыма начал рассмотрение дела "украинского диверсанта" Панова по существу. ​Обвиняемый отказался от сделки с российским следствием. 13 июля 2018 года оккупанты приговорили "украинского диверсанта" к 8 годам колонии строгого режима. Содержится Панов в колонии №6 в российском Омске.

Брат Евгения Панова сообщил 26 июня 2019 года об ухудшении его состояния здоровья. Евгений жалуется на ухудшение зрения, постоянную головную боль, проблемы с зубами. Медицинская помощь вовремя не предоставляется. Питается политзаключенный с промежутками в 15 часов.



