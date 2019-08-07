 На столичном Подоле открыли долгожданный пешеходный переход. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Здесь уже установлены новые светофоры для пешеходов, выполняются работы по демонтажу дорожного ограждения, понижение бордюров и нанесения разметки. Коммунальщики также обустроили переход тактильной плиткой.
До этого киевлянам приходилось проделывать довольно неудобный путь, чтобы попасть с Верхнего на Нижний вал на пересечении с улицей Константиновской.
Так, чтобы оказаться на четной стороне Константиновской, на Верхнем Валу или у метро Контрактовая сначала нужно было спуститься в забитый киосками длинный подземный переход, который выходил только на нечетную сторону, а потом перейти по верху улицу Константиновскую.
При этом прямо возле выхода из подземного перехода не было наземного перехода, а потому, чтобы оказаться на четной стороне Константиновской на Нижнем валу, приходилось либо делать "крюк" до следующего перекрестка, либо перебегать дорогу в неустановленном месте.
Обустройство нового перехода анонсировали еще в мае прошлого года.
что-то такое: не зважаючи на зусилля кремля, во славу божу ми відкрили світлофор
Не надо им мешать.
😁
Эпоха бедности прошла!!!
Отвыкайте уже.
Спрашивайте, пока, у кличко.
Столиця має бути ідеальною.
даже и не знаю строится ли там шо нибудь - все узнаваемо )))
Старі райони непотрібно забудовувати, лише дбати.
Константиновская, она через квартал, если что.
Это вам не мост построить!
Тут все намного долгожданнее.
И все такие:
+1000 к этой новости.
Столько лет назад, как этот переход закрыли, что я до стольки считать не умею.
Регулярно нарушал правила, переходя с аллеи на четную сторону Константиновской (в сторону м. Тараса Шевченка). Нарушал и стеснялся, почти как Голубой Воришка.