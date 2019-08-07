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Все про:Киев (17791) пешеход (102) инфраструктура (131)

 На столичном Подоле открыли долгожданный пешеходный переход. ФОТОрепортаж

В Киеве на углу улиц Константиновской и Нижнего и Верхнего Валов на Подоле заработал долгожданный наземный переход.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Здесь уже установлены новые светофоры для пешеходов, выполняются работы по демонтажу дорожного ограждения, понижение бордюров и нанесения разметки. Коммунальщики также обустроили переход тактильной плиткой.

На столичном Подоле открыли долгожданный пешеходный переход 01

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До этого киевлянам приходилось проделывать довольно неудобный путь, чтобы попасть с Верхнего на Нижний вал на пересечении с улицей Константиновской.

Так, чтобы оказаться на четной стороне Константиновской, на Верхнем Валу или у метро Контрактовая сначала нужно было спуститься в забитый киосками длинный подземный переход, который выходил только на нечетную сторону, а потом перейти по верху улицу Константиновскую.

При этом прямо возле выхода из подземного перехода не было наземного перехода, а потому, чтобы оказаться на четной стороне Константиновской на Нижнем валу, приходилось либо делать "крюк" до следующего перекрестка, либо перебегать дорогу в неустановленном месте.

Обустройство нового перехода анонсировали еще в мае прошлого года.

На столичном Подоле открыли долгожданный пешеходный переход 02
На столичном Подоле открыли долгожданный пешеходный переход 03
На столичном Подоле открыли долгожданный пешеходный переход 04
На столичном Подоле открыли долгожданный пешеходный переход 05
На столичном Подоле открыли долгожданный пешеходный переход 06
На столичном Подоле открыли долгожданный пешеходный переход 07

Источник: https://censor.net.ua/p3141758
 
   
 Топ комментарии
 
зашибись, пешеходам впадлу было в переход спускаться, теперь автомобилистам там еще больше проблем будет, а то мало там пробок было. Лучше бы трамвайные пути цивилизованно оборудовали, задолбало по рельсам трястись.
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да, уж...Петро бы это событие в Конституцию записал.
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А будут себя хорошо вести, то еще зебру нарисуют.
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4 светофора повесили... Абалдеть-Подвиг!
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да, уж...Петро бы это событие в Конституцию записал.
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он это дело в подвиг определил бы
что-то такое: не зважаючи на зусилля кремля, во славу божу ми відкрили світлофор
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милий Бакинский, тобі Петро в щі насцяв? На столичному Подолі відкрили довгоочікуваний пішохідний перехід - Цензор.НЕТ 8751
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зашибись, пешеходам впадлу было в переход спускаться, теперь автомобилистам там еще больше проблем будет, а то мало там пробок было. Лучше бы трамвайные пути цивилизованно оборудовали, задолбало по рельсам трястись.
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Переход уже полностью отдали бомжам.
Не надо им мешать.
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Чета ПетРылла с ленточкой чик-чик не хватает...

😁
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Зеперемога!!!

Эпоха бедности прошла!!!
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Зеленский вам еще пешеходные переходы будет открывать....
Отвыкайте уже.
Спрашивайте, пока, у кличко. На столичному Подолі відкрили довгоочікуваний пішохідний перехід - Цензор.НЕТ 2638
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***, а я рєшил шо там мост сооруділі, а ето свєтофори поцепілі
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А будут себя хорошо вести, то еще зебру нарисуют.
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А шо воно там все таке зачухане ?
Столиця має бути ідеальною.
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старый исторический раион.
даже и не знаю строится ли там шо нибудь - все узнаваемо )))
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Бракує лоску.
Старі райони непотрібно забудовувати, лише дбати.
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Представь себе, сколько надо отдать активистам авакова, если на окраине они пикеты снимают не меньше, чем зо 200000 зелени?
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А чё фотографии с улицы Кирилловской?
Константиновская, она через квартал, если что.
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Бутусова на вас нема. А то повиганяв би за такі досягнення.
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Разве на перекрестках водители и без пешеходного перехода не обязаны уступать дорогу пешеходам?
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не то, что пешеходный путепровод у арки...такой же простой и недорогой, как моторисса в борисполь...жаль мэр в италии, некому ленту перерезать..а где мэр, кстати, не в турции ли?
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Та да!
Это вам не мост построить!
Тут все намного долгожданнее. На столичному Подолі відкрили довгоочікуваний пішохідний перехід - Цензор.НЕТ 8114
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А патронний завод , випадково не побудували ці комунопорохобариги.
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пэтькина тема, а пэтьку вышвырнули на помойку😀
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Бл..ть, поставить семафоры теперь называется обустроить переход? Если б сделали безопасный подземный, тогда б рапортовали. Страна дебилов.
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это власть дебилы(была, т.к. за нынешнюю еще непонятно), а народ - очень добрый)
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вот не написали бы шо Киев, а Тегеран(без указания улиц вестимо) - легко бы и поверить. еще и все бы смеялись со срача и грязи. А потом редактор-тролль ВНЕЗАПНО пишет: Ой, это Киев, ошибочка.
И все такие: На столичному Подолі відкрили довгоочікуваний пішохідний перехід - Цензор.НЕТ 3540
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Сколько педалик списал на эту хрень,миллионов сто?
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прикольно мысли совпали, грёбаный континуум )
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Какая же офигительная новость мирового масштаба. Прям как на Рашке. А еще смеялись что на Рашке пафосно открыли остановку
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Люблю, млять, планов наших громадье.
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да……….. И для этого надо было выбирать Зе?????
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Неужели?! На столичному Подолі відкрили довгоочікуваний пішохідний перехід - Цензор.НЕТ 3628
+1000 к этой новости.
Столько лет назад, как этот переход закрыли, что я до стольки считать не умею.
Регулярно нарушал правила, переходя с аллеи на четную сторону Константиновской (в сторону м. Тараса Шевченка). Нарушал и стеснялся, почти как Голубой Воришка.
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