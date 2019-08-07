 Зеленский принял участие в открытии Центра крымскотатарской диаспоры в Анкаре. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Вместе с украинским президентом центр открывали национальный лидер крымских татар, народный депутат Мустафа Джемилев и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский прибыл в Турцию. ФОТО

Напомним, президент Владимир Зеленский 7 августа прибыл в Турцию с официальным двухдневным визитом. Он намерен встретиться с представителями украинской и крымскотатарской общины в Турции, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и со Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский возложил цветы к мавзолею Ататюрка в Анкаре. ФОТОрепортаж