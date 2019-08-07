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 Зеленский принял участие в открытии Центра крымскотатарской диаспоры в Анкаре. ФОТОрепортаж

В турецкой Анкаре открыли Объединенный центр крымскотатарской диаспоры. В церемонии принял участие президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщил заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский принял участие в открытии Центра крымскотатарской диаспоры в Анкаре 01

Вместе с украинским президентом центр открывали национальный лидер крымских татар, народный депутат Мустафа Джемилев и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Зеленский принял участие в открытии Центра крымскотатарской диаспоры в Анкаре 02

Зеленский принял участие в открытии Центра крымскотатарской диаспоры в Анкаре 03

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Зеленский принял участие в открытии Центра крымскотатарской диаспоры в Анкаре 04

Напомним, президент Владимир Зеленский 7 августа прибыл в Турцию с официальным двухдневным визитом. Он намерен встретиться с представителями украинской и крымскотатарской общины в Турции, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и со Вселенским Патриархом Варфоломеем.

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Источник: https://censor.net.ua/p3141740
 
 
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Клована так і будуть від пупа фоткати?
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ну пока ***** ему телефон сапожника своего не даст в обмен на признание "самоопределения" крыма...
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Вони з Богданом домовлялися їсти шаурму тільки разом.
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