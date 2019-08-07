 Зеленский возложил цветы к мавзолею Ататюрка в Анкаре. ФОТОрепортаж

Возложение цветов к мавзолею Ататюрка - традиционный пункт всех официальных визитов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
После возложения цветов Президент Украины Зеленский оставил запись в Книге почетных гостей.
Сейчас кортеж Президента направляется в новое здание офиса крымскотатарской диаспоры в Анкаре, где состоится церемония его открытия и встреча с украинским и крымскотатарским общинами.
В ходе визита Президента Украины сопровождает национальный лидер крымских татар, народный депутат Мустафа Джемилев.
Позже в президентском дворце в Анкаре состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и совместная пресс-конференция по результатам встречи.
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Вечером Зеленский отбудет в Стамбул, где на следующий день, 8 августа, примет участие в бизнес-форуме и встретится со Вселенским патриархом Варфоломеем.
Также во время пребывания в Стамбуле планируется посещение Президентом Украины предприятия Bayraktar Makina, которое поставляет в Украину турецкие оперативно-тактические беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2.
Или поблизости есть хоть какой-то фонтанчик?
А то как-то не интересно...
Минулі і вихідні п'яним по Трускавцю лазив.
Ці вихідні погуляє в Турції.
Ну, пацан до успіху таки дорвався!
Да там и нация тоже кровавенькая.
до речі всі грецькі міста Прочорномор'я теж були знищені.\\\\\\\\\\\
місцевий сралін. Европа в такому разі їх і не повинна включати в ЄС. цінності типу і т.д.
здание монументальное
как мавзолей
Возложил цветы, ну и поспрашивай за что почитают Ататюрка
многое может пригодиться через 100 лет
например латинизация
Кемалю приписываются слова, якобы сказанные им после резни в Измире: «Перед нами знак того, что Турция очистилась от предателей-христиан и от иноземцев. Отныне Турция принадлежит туркам»[37].Под давлением британских и французских представителей Кемаль в конце концов разрешил эвакуацию христиан, но не мужчин от 15 до 50 лет: они были депортированы во внутренние области на принудительные работы и в большинстве погибли[38].
пане Володымырвряд ли перед Кемалем Ваши соплеменники проскочили, раз христианам так досталосьС цветами, наверное, занадто.