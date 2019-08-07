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Все про:Зеленский (2404) Турция (2111)

 Зеленский возложил цветы к мавзолею Ататюрка в Анкаре. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский начал визит в Турцию с возложения цветов к мавзолею национального героя этой страны Мустафы Кемаля Ататюрка.

Возложение цветов к мавзолею Ататюрка - традиционный пункт всех официальных визитов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

После возложения цветов Президент Украины Зеленский оставил запись в Книге почетных гостей.

Сейчас кортеж Президента направляется в новое здание офиса крымскотатарской диаспоры в Анкаре, где состоится церемония его открытия и встреча с украинским и крымскотатарским общинами.

В ходе визита Президента Украины сопровождает национальный лидер крымских татар, народный депутат Мустафа Джемилев.

Позже в президентском дворце в Анкаре состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и совместная пресс-конференция по результатам встречи.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский прибыл в Турцию. ФОТО

Вечером Зеленский отбудет в Стамбул, где на следующий день, 8 августа, примет участие в бизнес-форуме и встретится со Вселенским патриархом Варфоломеем.

Также во время пребывания в Стамбуле планируется посещение Президентом Украины предприятия Bayraktar Makina, которое поставляет в Украину турецкие оперативно-тактические беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2.

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Зеленский возложил цветы к мавзолею Ататюрка в Анкаре 02
Зеленский возложил цветы к мавзолею Ататюрка в Анкаре 03
Зеленский возложил цветы к мавзолею Ататюрка в Анкаре 04
Зеленский возложил цветы к мавзолею Ататюрка в Анкаре 05
Зеленский возложил цветы к мавзолею Ататюрка в Анкаре 06
Зеленский возложил цветы к мавзолею Ататюрка в Анкаре 07

Источник: https://censor.net.ua/p3141724
 
   
 Топ комментарии
 
а чего зрадофильская пиздота не пищит что зеленский убил 6 украинских солдат? до выборов такая была логика, что изменилось?
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Ататюрк в гробу перевернулся от такой "чести"
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Позаминулого тижня п'ятницю Зеленський полетів на концерт ;Ліга смєха;. В суботу- провалявся з Богданою на пляжі. В неділю- пішов на футбол.
Минулі і вихідні п'яним по Трускавцю лазив.
Ці вихідні погуляє в Турції.

Ну, пацан до успіху таки дорвався!
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Ататюрк в гробу перевернулся от такой "чести"
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тепер візит до кремля - після вінка до мавзолею леніна
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Зе - більше азіатська людина аніж європеєць. Тому в Турції мусить себе почувати як риба в воді.
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Ататюрк першу промову робив в Салоніках, не дуже вони азіати.
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Якщо бути точнішим, то турки - метиси, напівєвропейці-напівазіати, як доречі і євреї.
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Євреї- вихідці з Єгипту. Це більше Африка. Синайський півострів можна не рахувати.
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а чего зрадофильская ******* не пищит что зеленский убил 6 украинских солдат? до выборов такая была логика, что изменилось?
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А рядом с мемориалом продают шаурму?
Или поблизости есть хоть какой-то фонтанчик?
А то как-то не интересно...
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Що ж... Побажаємо презеденту добре розважитись!
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Звільняється з посади, зараз оформлює папери у відділі кадрів охвісу призЄдента. Зеленський поклав квіти до мавзолею Ататюрка в Анкарі - Цензор.НЕТ 2240
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Позаминулого тижня п'ятницю Зеленський полетів на концерт ;Ліга смєха;. В суботу- провалявся з Богданою на пляжі. В неділю- пішов на футбол.
Минулі і вихідні п'яним по Трускавцю лазив.
Ці вихідні погуляє в Турції.

Ну, пацан до успіху таки дорвався!
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НАдеюсь, он отменит затеянные при Порошенко поставки некачественных турецких беспилотников???
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забавно, еврей в мусульманской стране. а ещё ярче - еврей, представляющий христиан. ладно, в жопу веру, а если и просто по делу - южный поток ломать?) и это, Порох - тоже гавно, хоть и не такое поганое.
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Вроде же Ататюрк истребил в греческом городе чет там 100 или двести, неважно, тысяч мирных? Нехреновый "герой" однако
Да там и нация тоже кровавенькая.
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В Ізмірі, це недалеко від Анталії, саме азіатська частина Турції, до речі всі грецькі міста Прочорномор'я теж були знищені.
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Нє, десь близько до Салонік, чи де там, на грецькому боці, на Балканах.

до речі всі грецькі міста Прочорномор'я теж були знищені.\\\\\\\\\\\


місцевий сралін. Европа в такому разі їх і не повинна включати в ЄС. цінності типу і т.д.
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Мрази и исламисту Эрдогану любое почитание Ататюрка как серпом по яйцам
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О так. Це припарене створіння навіть новий аеропорт збудувало за десятки кілометрів від Стамбула, щоб стерти пам'ять про Ататюрка.
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Жаль в свое время Тамерлан не добил этих хитрожопых бобров...
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Тамерлан був один, а так, ну змінилась би династія..., Тохтамиша він добив, допомогло московитам?
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Хорошее дело
здание монументальное
как мавзолей

Возложил цветы, ну и поспрашивай за что почитают Ататюрка
многое может пригодиться через 100 лет
например латинизация
Кемалю приписываются слова, якобы сказанные им после резни в Измире: «Перед нами знак того, что Турция очистилась от предателей-христиан и от иноземцев. Отныне Турция принадлежит туркам»[37].Под давлением британских и французских представителей Кемаль в конце концов разрешил эвакуацию христиан, но не мужчин от 15 до 50 лет: они были депортированы во внутренние области на принудительные работы и в большинстве погибли[38].
пане Володымырвряд ли перед Кемалем Ваши соплеменники проскочили, раз христианам так досталосьС цветами, наверное, занадто.
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а він у них там тож засушений, чи все ж таки похоронений?
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соевые боты - ущербные, закомплексованные неудачники. за петькину похлёбку строчат мерзости.
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Я не топлю за пороха, но мне кажется что тот бы всех на уши поставил за погибших морпехов
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