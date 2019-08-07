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 "Очень жаль, что потерпевшим причинили ущерб. Но мы тут к чему?", - адвокаты "беркутовцев" затягивают рассмотрение дела о силовом разгоне Майдана. ФОТО

Накануне в Шевченковском суде Киева состоялось очередное заседание по делу о разгоне Майдана в ночь на 30.11.2013. Обвиняемые - бывшие заместители командира киевского полка милиции специального назначения "Беркут" Олег Мариненко, Андрей Дядюк, Николай Тягнирядно, а также командиры рот Юрий Шевченко и Евгений Антонов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Левый берег".

Адвокаты "беркутовцев" высказали предположение, что справки о получении потерпевшими телесных повреждений не имеют отношения к делу.

"Сейчас мы видим документы от "Иванова", "Петрова", других потерпевших, которые где-то когда-то получили телесные повреждения. Неизвестно, а вдруг они привлекались к криминальной ответственности, эти потерпевшие? Может документы, которые были собраны потерпевшими, вызывают сомнения? А что тогда тут делают наши подзащитные? Где прокурор указывает, что данному потерпевшему конкретно один из пяти обвиняемых нанес ущерб в результате превышения полномочий? Очень жаль, что потерпевшим причинили ущерб. Но мы тут к чему?" - заявил, выступая в суде, известный пророссийскими взглядами адвокат "беркутовцев" Валентин Рыбин.

Очень жаль, что потерпевшим причинили ущерб. Но мы тут к чему?, - адвокаты беркутовцев затягивают рассмотрение дела о силовом разгоне Майдана 01

Защитник "Беркута" Валентин Рыбин (слева) известен пророссийскими взглядами

Прокурор Валентин Хавин в ответ сообщил, что результаты судмедэкспертизы предоставили сами потерпевшие, это их право, и никаких нарушений КПК тут нет. Позицию прокурора из зала поддержали потерпевшие, в частности, Сергей Колоша, которому при разгоне Майдана в 2013 году разбили голову.

Очень жаль, что потерпевшим причинили ущерб. Но мы тут к чему?, - адвокаты беркутовцев затягивают рассмотрение дела о силовом разгоне Майдана 02

Пострадавший Сергей Колоша поддержал позицию прокуратуры

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"Я включал доказательства, которые свидетельствуют о том, что потерпевшие обращались в правоохранительные органы с заявлением о криминальном правонарушении. Эти заявления содержат информацию о том, когда и где им были нанесены телесные повреждения. Кроме того, судебно-медицинская экспертиза свидетельствует о телесных повреждениях. Без этих данных доказывать то, что они в чем-то обвиняются, невозможно. А что касается участия конкретных обвиняемых в нанесении конкретных повреждений, то есть другие документы", - объясняет он.

Также из материалов дела известно, что на момент нанесения повреждений все обвиняемые были в балаклавах, и установить их личности сразу не было возможным.

"Мы предъявили обвинение командирам, и мы утверждаем, что командиры были на месте осуществления правонарушения, у нас есть расстановка сил и средств, которая говорит нам, что они были на месте и не остановили других правоохранителей, которые осуществляли криминальное правонарушение. А они должны были это сделать. Это говорит, что они причастны к данному криминальному правонарушению", - говорит Валентин Хавин.

Очень жаль, что потерпевшим причинили ущерб. Но мы тут к чему?, - адвокаты беркутовцев затягивают рассмотрение дела о силовом разгоне Майдана 03

В зале суда во время рассмотрения дела о силовом разгоне Майдана

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Это дело заново слушается с 2018 года. За три конструктивных заседания по делу прокурор успел внести доказательства относительно 15 человек, а всего в деле около 150 потерпевших.

По мнению Марины Лиличенко, одного из адвокатов по делам Майдана, цель подобных действий адвокатов "Беркута" - затянуть дело. Судья должен принимать во внимание все доказательства, но при этом каждый раз адвокаты обвиняемых протестуют против каждой справки, используя одни и те же документы.

Напомним, бывших заместителей командира киевского полка милиции специального назначения "Беркут" Олега Мариненко, Андрея Дядюка, Николая Тягнирядно, а также командиров роты Юрия Шевченко и Евгения Антонова обвиняют в превышении служебных полномочий, препятствованию проведения митингов во время массовых акций протеста 30.11.2013 и 1.12.2013.

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Дело передали в суд в 2015 году, но в 2018-ом его начали слушать заново, этому предшествовал отвод судьи Елены Мелешак. В процессе слушания дела у Мелешак остановились на первой стадии – допросе потерпевших. Поскольку произошел отвод, и дело начали слушать заново, потерпевших придется допрашивать заново, когда исследуют доказательства. Минимум двое потерпевших в этом деле уже умерли. На данный момент процесс находится на стадии исследования материалов дела.

Очень жаль, что потерпевшим причинили ущерб. Но мы тут к чему?, - адвокаты беркутовцев затягивают рассмотрение дела о силовом разгоне Майдана 04

Судья Виталий Цыктич

Источник: https://censor.net.ua/p3141722
 
 
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"Очень жаль, что потерпевшим причинили ущерб. Но мы тут к чему?" - жаль нельзя тихонько причинить ущерб адвокатам, разговор получился бы другим......
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Там "адвокат" - сєпар рибін, уродженець хабаровська, випускник школи мусорів.
Йому судом призначена цілодобова поліцейська охорона.
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Така тягомотина буде тривати, поки усіх до єдиного бєркутастів не виженуть із поліції просто за те, що були членами організованого злочинного угруповання "бєркутаст".
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опять ета проклятая нєопрєдєльонность! Стрилялі всє, а чья пуля кому угоділа нєізвєстно
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Ну да.....
Машу не изнасиловали толпой, а она сама наверно со свечкой баловалась и почему то решила оболгать честных семейных невинных девственников.
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