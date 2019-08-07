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Все про:контрразведка (130) СБУ (13690) ФСБ (1364) шпионаж (805)

 Контрразведка СБУ разоблачила шпионскую деятельность полковника ФСБ РФ Горохова. ФОТО

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1. ст. 114 ("Шпионаж") УК Украины, полковнику Управления Федеральной службы безопасности РФ по Свердловской области Горохову Петру Владимировичу, 28.12.1967 г.р.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Контрразведчиками в ходе досудебного расследования были получены доказательства разведывательно-подрывной деятельности этого кадрового офицера российской спецслужбы в ущерб государственной безопасности Украины.

"Задокументировано совершение им вербовок граждан Украины, которые временно находились на территории России в качестве переселенцев и трудовых мигрантов, для сбора и передачи иностранной стороне актуальной разведывательной информации", - говорится в сообщении.

Повестка о вызове подозреваемого Горохова в Главное следственное управление СБ Украины для вручения уведомления о подозрении обнародована в "Правительственном курьере" от 06.08.2019 года.

Контрразведка СБУ разоблачила шпионскую деятельность полковника ФСБ РФ Горохова 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ пресекла деятельность агента ФСБ РФ. ВИДЕО+ФОТО

Ранее контрразведка сообщала о проведенной спецоперации по пресечению деятельности завербованного Гороховым агента.

Через него российская спецслужба пыталась получить информацию, в том числе, составляющую государственную тайну Украины, о деятельности подразделений Службы безопасности, Вооруженных сил Украины, финансово-хозяйственной деятельности ГП "Мариупольский морской торговый порт" и ГП "Бердянский торговый порт", руководства отдельных общественных объединений, в состав которых входят участники АТО/ООС и тому подобное.

"Напоминаем, что ч.2. ст.111 ( "Государственная измена") УК Украины предусматривает освобождение от уголовной ответственности в случае, когда гражданин Украины во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании", - напомнили в ведомстве.

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Источник: https://censor.net.ua/p3141704
 
 
 Топ комментарии
 
Заочно... Там вон двое очно сами к вам приезжали, и ничего.
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Представляю, как он щас локти кусает и со слезами грехи замаливает, лишь бы СБУ не арестовала его, или, чего доброго, не нейтрализовала!
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Грустно и смешно. Одновременно. Сепаро-террористы в открытую переходят линию разграничения, а эти заочно арестовывают чувака из свердловской(!) области.
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Заочно... Там вон двое очно сами к вам приезжали, и ничего.
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Стара влада ніби пішла, а нова так само діє на публіку. Не смішіть себей й людей з такими підозрами, або привезіть його в мішку на нашу територію.
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Я нічого не зрозумів з твого набору букв.
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Куратор від ФСБ-ГРУ та особисто від ***** - кум ***** чахлик "невмирущий" Мертвечук, "смотрящій" за усіма презервадентами України, падло!!!
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Я давно говорила, что с началом войны нужно было запретить трудовую миграцию в страну, которая является агрессором и на оккупированные территории и тем более запретить украинским чиновникам, депутатам, артистам ,журналистам и власти шастать в Кацапстан.
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Представляю, как он щас локти кусает и со слезами грехи замаливает, лишь бы СБУ не арестовала его, или, чего доброго, не нейтрализовала!
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Грустно и смешно. Одновременно. Сепаро-террористы в открытую переходят линию разграничения, а эти заочно арестовывают чувака из свердловской(!) области.
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Интересно, он повестку получил или, как порошенко, сам придет?
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А он так испугался, так испугался наших судов что аж плачет сейчас от ужаса... Завтра возьмет и приедет в Украину ради прикола и посмотрите что никто ему ничего не сделает. Как было со всеми кремлевскими агентами и боевиками
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