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 Киевские новости
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Все про:КГГА (2214) Лавра (226) Юра Енакиевский (354) застройка (549)

 КГГА разрешила строить 25-этажный дом недалеко от Лавры фирме экс-вице-президента "Родовид Банка" Дядечко. ФОТО

ООО "Картас Траст Компани", основателем которой является проживающий в Монако экс-вице-президент "Родовид Банка" Сергей Дядечко, получило исходные данные на реконструкцию нежилого дома по улице Михаила Омеляновича-Павленко, 4 в Киеве под многофункциональный комплекс. Данное здание находится всего в 10 минут ходьбы от Киево-Печерской Лавры.

Об этом говорится в материале "Наші Гроші", передает Цензор.НЕТ.

Так, согласно градостроительным условиям и ограничениям (ГУО), выданным фирме 21 декабря 2017 года, условная высота здания после реконструкции может составлять 73,5 метра (ориентировочно 25 этажей).

Окончательную высоту должны определить на основании выводов историко-градостроительного обоснования (ИГО). На данный момент на сайте Министерства культуры данных об утверждении такого ИГО нет.

КГГА разрешила строить 25-этажный дом недалеко от Лавры фирме экс-вице-президента Родовид Банка Дядечко 01

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Указанные ГУО подписала заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Валентина Антоненко.

В здании на ул. М. Омеляновича-Павленко (бывшая Суворова), 4, расположен, в частности, продуктовый супермаркет – один из немногих в центре столицы.

Весной 2018 года местные жители выступили против реконструкции здания, а также угрожали перекрыть дорогу в случае закрытия магазина.

КГГА разрешила строить 25-этажный дом недалеко от Лавры фирме экс-вице-президента Родовид Банка Дядечко 02

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Журналисты отмечают, что руководителем ООО "Картас Траст Компани" является Вячеслав Климов, а основателем – Сергей Дядечко, экс-вице-президент "Родовид Банка"

Кроме этого, Дядечко является собственником банка "Союз", который ликвидируется. Последние годы он проживает в Монако, где купил местный баскетбольный клуб.

В материале отмечается, чт оООО "Картас Траст Компани" фигурировало в уголовных производствах об уклонении от уплаты налогов. Кроме того, эта фирма фигурирует как конечный покупатель газа у компаний по "делу Онищенко". На запрос НАБУ и САП предоставить документы о покупке газа фирма отказалась, поэтому следствие получало доступ к этим документам через суд.

Источник: https://censor.net.ua/p3141676
 
 
 Топ комментарии
 
зельцмана в 17 році не було, а от тупоголовий мер був.
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Думбаська гопота почуває себе добре і при Зельцмані.
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Досить вже цього будівельного тероризму! Не можна в історичному центрі будувати 25-поверхові будинки!
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Думбаська гопота почуває себе добре і при Зельцмані.
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НОВА ВЛАДА ЩЕ НЕ МАЄ МЕХАНІЗМІВ знищити стару корупційну владу але будем посмотреть із 3 вересня
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Не треба цього галімого самообману. При новій владі безпрєдел колишніх риг вже перейшов всі межі!
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Нібито при Петру Олексійовичу їм щось загрожувало!
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це і так відомо , а ще вам сцаря треба або хоч яку падлу із сцарськими вибриками .
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этот дерибан - еще последствия вальцмана..
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зельцмана в 17 році не було, а от тупоголовий мер був.
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В районе Лавры запрещено что либо строить что выше Лаврской колокольни !!! На боксеру покуй КГГА разрешила строить 25-этажный дом возле Лавры фирме соратника Иванющенко (Енакиевского) Дядечко - Цензор.НЕТ 3304
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Х"рня. Застройщик сказал, что прибьёт ещё сколько надо этажей к колокольне, чтобы всё по правилам..
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Наверное очень нужный домик. Без него никак не обойтись. Ведь Виталий Кличко- лучший мэр Киева всех времен. По крайней мере, именно в этом вчера тут убеждали.
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Ну так какие проблемы? Застройщики и выдавшие разрешение будут "гореть вечно". Еще и громом будут побиты КМДА дозволила споруджувати 25-поверховий будинок біля Лаври фірмі соратника Іванющенка (Єнакієвського) Дядечку - Цензор.НЕТ 3352
Наоборот нужно всем православным возрадоваться что злые будут вечно жариться)))
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Причем тут это ? Лавра относится к наследию Юнеско и это по правилам "наследия и охраны юнеско" иначе .....
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юнеско лучше бы наследило по вопросам объектов в Крыму. но против Путина они сразу штаны стирать бегут. только скулят шо оккупанты там что-то разрушают где наследило юнеско КМДА дозволила споруджувати 25-поверховий будинок біля Лаври фірмі екс-віце-президента "Родовід Банку" Дядечко - Цензор.НЕТ 173
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Давай тогда уподобимся кацапам и будем "следить" в Киеве ?! ты о чем говоришь лишенец?! КМДА дозволила споруджувати 25-поверховий будинок біля Лаври фірмі екс-віце-президента "Родовід Банку" Дядечко - Цензор.НЕТ 3923
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і так само було б і про Космосі,і про Сан Саничі..яка різниця.
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....основателем которой является проживающий в Монако экс-вице-президент "Родовид Банка" Сергей Дядечко, получило исходные данные на реконструкцию нежилого дома по улице Михаила Омеляновича-Павленко, 4 в Киеве под многофункциональный комплекс.

Интересно, а почему не в монако? КГГА разрешила строить 25-этажный дом возле Лавры фирме соратника Иванющенко (Енакиевского) Дядечко - Цензор.НЕТ 6565
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віталік вирішив украсти по бистрому поки його не кишнули
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боюсь, що віталік взагалі мало, розуміє, яка у нього функція
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Нормалек, при Порохе такого не было, а как Зебилы пришли - пожалуйста, строй где хочешь и как хочешь.....

Там, где Зебилы - там бардак и тупизм.
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При чем здесь президент, если от мэра зависит, что строят в городе.
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Пидалик сраный казнокрад и жлоб, пора гнать его с мэров, дыбила дурного.
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Той що з того? Бояться московитсткі сатанисти, що всі їхні шабаші буде видно, як на долоні. Тому і бузу підняли
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а то що єнакієвськіє тут корупціонують то нічо?
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А те що ***** калашмойський вже зфіздив з бюджету України десятки мільярдів доларів США і не думає зупинятися Тошо не хвилює ? 😕
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трильйони.
а то шо за 5 років можна було зібрати десятки комплектів справ до суду - не хвилює?
а ви за такі звинувачення - можеш і вна суд піти(не доведено - не винний))
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Козлов. Є рішення Високого Суду Лондону про стягнення з ***** вкрадених ним з бюджету України 5 мільярдів доларів та арешт його майна . Так що йди, можеш пощипати трави на обід.
Я вже промовчу про "пільгову" ціну електроенергії для *****них підприємств в Україні в 6,5 рази меншою, ніж для інших споживачів чи про "виграш" МАУ тендеру.. Промовчу, бо переживаю щоб ти травою часом не обївся 😕
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И хто у нас там глава КГГА и мэр, по совместительству?
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Дядечко-король обнала во времена Хведоровича
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нах та лавра толку від неї ніякого . бульдозером її знести і застроїти з насадженнями .носяться з нею як з писаною торбою
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софійський собор тоже землю займайє дорогу - вот би снєсті і построіть соврємєннойє многофуркціональнойє зданійє!!!
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Только не нужно рассказывать сказки что все произошло без согласия мера
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боксер на дорожку земельки бандюкам продал ) и рассказывайте дальше какой хороший мер
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Строительство дома вместо безобразного супермаркета?
Так в чём проблема?
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Самоуправлния и народовладдя в онлайн, что то Зе команда обещала. Хватит гавкать на мародеров и хапуг что сабака на луну.Инструментарий надо менять, на кнопочку нажал и нет кащея.21-век панове, это как в сказке все возможно.Если гавкать кому то интересней а кому выгодней то будь ласка. У нас свободная страна.
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Лавра не є цінністю , давно вже час бульдозерами її треба розпланувати і сіллю посипати .
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Цензор.НЕТФотоКиевские новости
 
 
 
 
 
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