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 Общество, За рубежом
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Все про:Google (63) история (1612) украинцы (3003)

 Google посвятил дудл автору "Черной рады", писателю Пантелеймону Кулишу. ФОТО

Интернет-поисковик Google сегодня оформлен в честь 200-летия со дня рождения украинского писателя Пантелеймона Кулиша.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, на стартовой странице поисковика сегодня изображен украинский козак на коне и со знаменем в руке, полотно которого образует слово Google.

Google посвятил дудл автору Черной рады, писателю Пантелеймону Кулишу 01

Пантелеймон Кулиш родился 7 августа 1819 года. Он известен миру как украинский прозаик, поэт, исследователь фольклора и истории, литературный критик, редактор, переводчик.

Кулиш является автором первого исторического романа в украинской литературе - "Черная рада" и первой фонетической украинской азбуки.

Также Кулиш осуществил первый полный перевод Библии на украинский язык.

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Он был сторонником украинофильского течения, активно сотрудничал с украинским журналом "Основа" и был членом Кирилло-Мефодиевского общества, за что его потом арестовали.

Его исторический роман "Черная рада" описывает период Руины в украинской истории. Другой его важнейший труд - "История воссоединения Руси".

Источник: https://censor.net.ua/p3141650
 
   
 Топ комментарии
 
Пам'ятаємо, творець української літературної мови Іван Котляревський, написав «Енеїду», у рік народження творця русскова язика ефіопа Алєксандра Пушкіна.
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Google посвятил дудл автору "Черной рады", писателю Пантелеймону Кулишу - Цензор.НЕТ 8231

Портрет П. Куліша, худ. Тарас Шевченко (1843-1847)
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Google посвятил дудл автору "Черной рады", писателю Пантелеймону Кулишу - Цензор.НЕТ 8231

Портрет П. Куліша, худ. Тарас Шевченко (1843-1847)
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Пам'ятаємо, творець української літературної мови Іван Котляревський, написав «Енеїду», у рік народження творця русскова язика ефіопа Алєксандра Пушкіна.
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украинский гугл имеет єтот дудл, все остальньіе имеют свой.
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тоже седня увидел и подумал шо в мире таких кулешей вагоны, так что у каждого Гугла свои знаменитости.)
"дудл" - Google присвятив дудл автору "Чорної ради", письменникові Пантелеймону Кулішу - Цензор.НЕТ 7427
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В мире вагоны таких козлов как ты. А таких как Кулиш - единицы.
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так по мне то что? пускай будет побольше таких как герой новости - Пиплию нужно перевести на все языки, дабы охватить побольше овец, как говорят попы))
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***
Хожу берегами,
Та й не нахожуся;
Дивлюсь на сади зелені,
Та й не надивлюся,
Сади-виногради
В воду поринають;
Поуз берег ясні смуги,
Як срібло, сіяють.
Шукаю-питаю
Зеленої рути,
Щоб тебе, мій рідний краю,
Навіки забути.
В тобі, рідний краю,
Люди туманіють;
По степах твоїх розлогих
Будяки красніють.
Тобі, рідний краю,
Не дав Господь долі.
Розкинулась твоя доля
Могилами в полі.
Зійду на могилу,
Гляну на Вкраїну…
Помандрую в чужі землі,
Та там і загину.
(П. Куліш, 1861)
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