EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Происшествия, Фоторепортаж
  868  14
Все про:Госпогранслужба (3405) конопля (94) Крым (21691) наркотики (1557)

 Правоохранители разоблачили международную ОПГ, поставлявшую каннабис в РФ и оккупированный Крым. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники ГПСУ и СБУ пресекли деятельность международной преступной группы, которая знималась контрабандой наркотиков в РФ и оккупированный Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылко йна пресс-центр ГПСУ.

Так, пограничные оперативные подразделения Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы совместно с сотрудниками ГУ СБУ в АР Крым, под процессуальным руководством прокуратуры Автономной Республики Крым и при силовой поддержке спецподразделения "ДОЗОР" разоблачили преступную схему по изготовлению, хранению и последующей переправке в Российскую Федерацию наркотических средств, а также в оккупированный Россией Крым.

В рамках открытого уголовного производства по материалам оперативников ГПСУ и на основании постановления суда правоохранители провели ряд обысков в Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях.

По результатам обысков, в одном из городов Полтавской области в жилых и нежилых помещениях, а также на частных участках совместная группа обнаружила в общей сложности более 5000 кустов растений, похожих на коноплю, почти 10 кг уже готового к употреблению вещества серо-зеленого цвета (предварительно каннабиса), а также оборудование для выращивания растений, мобильные телефоны, флэш-носители и тому подобное. Установлены лица, которые занимались культивацией и охраной мест незаконного выращивания наркотических растений общей площадью около 2 гектаров.

Смотрите также: 150 кг марихуаны: полицейские обнаружили в лесополосе на Луганщине склад наркотиков. ФОТОрепортаж

Кроме того, в Днепропетровской области правоохранители обнаружили других граждан, которые являются фигурантами дела.

А в городе Сумы, при взаимодействии с сотрудниками Восточного регионального управления, правоохранители обнаружили человека, у которого нашли почти 2 кг серо-зеленого вещества (предварительно каннабиса). Данное лицо выступало посредником в организации переправки наркотического средства через государственную границу Украины в Российскую Федерацию.

В настоящее время проводятся следственные действия и необходимые экспертизы.

Правоохранители разоблачили международную ОПГ, поставлявшую каннабис в РФ и оккупированный Крым 01
Правоохранители разоблачили международную ОПГ, поставлявшую каннабис в РФ и оккупированный Крым 02
Правоохранители разоблачили международную ОПГ, поставлявшую каннабис в РФ и оккупированный Крым 03
Правоохранители разоблачили международную ОПГ, поставлявшую каннабис в РФ и оккупированный Крым 04
Правоохранители разоблачили международную ОПГ, поставлявшую каннабис в РФ и оккупированный Крым 05
Правоохранители разоблачили международную ОПГ, поставлявшую каннабис в РФ и оккупированный Крым 06

Источник: https://censor.net.ua/p3141554
 
   
 Топ комментарии
 
И тогда бабы не нарожають мясо для путлера. Правоохранители разоблачили международную ОПГ, поставлявшую каннабис в РФ и оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 6766
 показать весь комментарий
 
это не сбу,это отдел фсб в Украине.
иначе как обьяснить то что они работают над безопасностью другой страны.не своей.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
опередил... Пускай кацапы и крысчане курят пока не посинеют !!!
 показать весь комментарий
 
 
Ну и зачем??? Это же доброе дело пацаны делали!
 показать весь комментарий
 
Їм краще спайси та дешеві (й максимально вбивчі) опіати а-ля дезоморфін!
А сопілка - то для ментальних задоволень людей, а не 🐷🐶
 показать весь комментарий
 
 
Вокруг всех больших городов, по селам, выращивают. Надо же селянам как-то зарабатывать.
 показать весь комментарий
 
 
Та хай би курили. При регулярному вживанні конопля призводить до чоловічої стерильності.
 показать весь комментарий
 
 
это не сбу,это отдел фсб в Украине.
иначе как обьяснить то что они работают над безопасностью другой страны.не своей.
 показать весь комментарий
 
 
говна коровьево перетертого нужно было подмешать и отправить получателю.
 показать весь комментарий
 
 
Їх за таке постачання треба нагороджувати, а не карати. Вони боролись з окупантом і зберігали здоров"я українців, вивозячи отруту ворогам. Правоохранители разоблачили международную ОПГ, поставлявшую каннабис в РФ и оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 7734
 показать весь комментарий
 
 
блин я бы им еще все конфискованные наркотики отдал, пусть прут на парашу.
 показать весь комментарий
 
Тю, та нехай би собі возили москалям "наздоров'я"! Я б на місці правоохоронців та суддів хіба, що невеликим штрафом їх би покарав за те, що не оформили приватне підприємство і не платили податки в бюджет. Ну,і можна, як форму відшкодування збитків, заставити продавати кацапам героїн, метамфетамін або що-небудь з фентанілового ряду!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх