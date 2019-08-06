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 На Донетчине почтили память воинов, погибших в сбитом наемниками РФ под Славянском вертолете в 2014 году, - МВД. ФОТОрепортаж

Сегодня, 6 августа, во время поездки на восток Украины, председатель Нацполиции Сергей Князев и командующий Нацгвардией Николай Балан почтили память воинов, погибших в сбитом наемниками РФ под Славянском вертолете в мае 2014 года.

Об этом сообщает МВД на своей странице Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"На Донетчине почтили память воинов, погибших в сбитом боевиками под Славянском вертолете", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 6 августа командующий Нацгвардией Балан, руководитель Нацполиции Украины Князев вместе с начальником ГУНП в Донецкой области Николаем Семенишиным возложили цветы к мемориалу военнослужащим, погибшим в сбитом боевиками вертолете под Славянском.

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В МВД напомнили, что 29 мая 2014 года вблизи горы Карачун пророссийскими сепаратистами был сбит вертолет и погибли 12 работников правоохранительных органов вместе с генералом Сергеем Кульчицким.

"Генерал с сердцем солдата. Именно так называют генерала Сергея Кульчицкого его побратимы. Вечная память героям! Тем, кто боролся за мирную Украину и сохранил жизнь других ценой собственной", - подчеркнули в МВД.

На Донетчине почтили память воинов, погибших в сбитом наемниками РФ под Славянском вертолете в 2014 году, - МВД 01
На Донетчине почтили память воинов, погибших в сбитом наемниками РФ под Славянском вертолете в 2014 году, - МВД 02
На Донетчине почтили память воинов, погибших в сбитом наемниками РФ под Славянском вертолете в 2014 году, - МВД 03
На Донетчине почтили память воинов, погибших в сбитом наемниками РФ под Славянском вертолете в 2014 году, - МВД 04

Источник: https://censor.net.ua/p3141487
 
 
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