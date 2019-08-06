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 Делегация Швейцарской Конфедерации посетила район проведения ООС. ФОТО

Военный атташе при Посольстве Швейцарской Конфедерации в Украине полковник Урса Сульсера посетил район проведения операции Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Во время визита военный атташе побывал на КПВВ "Золотое", где был ознакомлен с особенностями работы всех контрольных пунктов въезда-выезда в пределах Донецкой и Луганской областей, порядок пересечения линии разграничения различными категориями граждан", - говорится в сообщении.

Также Сульсера посетил один из военных госпиталей в районе проведения ООС, где ознакомился с организационной структурой системы медицинского обеспечения ООС, алгоритмом и особенностями оказания медицинской помощи украинским военным. Также делегация провела встречу с руководством Луганской ОГА, представителями неправительственной организации "Восток SOS", сотрудниками Службы безопасности Украины и представителями ОБСЕ.

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Делегация Швейцарской Конфедерации посетила район проведения ООС 01
Делегация Швейцарской Конфедерации посетила район проведения ООС 02
Делегация Швейцарской Конфедерации посетила район проведения ООС 03

Источник: https://censor.net.ua/p3141438
 
 
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И снова иностранцы сами лазают на передке... На каком пляжу зекретин в этот раз?
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