 Делегация Швейцарской Конфедерации посетила район проведения ООС. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Во время визита военный атташе побывал на КПВВ "Золотое", где был ознакомлен с особенностями работы всех контрольных пунктов въезда-выезда в пределах Донецкой и Луганской областей, порядок пересечения линии разграничения различными категориями граждан", - говорится в сообщении.

Также Сульсера посетил один из военных госпиталей в районе проведения ООС, где ознакомился с организационной структурой системы медицинского обеспечения ООС, алгоритмом и особенностями оказания медицинской помощи украинским военным. Также делегация провела встречу с руководством Луганской ОГА, представителями неправительственной организации "Восток SOS", сотрудниками Службы безопасности Украины и представителями ОБСЕ.

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