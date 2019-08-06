 Нацбанк вводит в оборот монету к 1000-летию правления Ярослава Мудрого. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Посвящена (памятная монета. - Ред.) окончательному утверждению на киевском престоле (1019-1054) великого князя Ярослава Мудрого - государственного деятеля, во времена которого Киевская Русь достигла пика своего могущества. Во времена Ярослава Владимировича Киевское государство укрепило и расширило свои границы, укрепило международное положение, а культура Руси достигла наивысшего развития", - говорится в сообщении.

Серебряная монета "1000 лет с начала правления киевского князя Ярослава Мудрого" вводится в оборотс 6 августа номиналом 20 гривен и тиражом 2500 штук.

Розничная цена монеты 2121 грн. На аверсе монеты вверху размещен малый Государственный Герб Украины (слева), под которым надпись Украина; номинал - 20/гривен (справа); на фоне абриса куполов Софийского собора изображен макет реконструкции собора XI в., под которым стилизованный свиток Русской правды, по обе стороны от свитка: позолоченные верительный знак князя Ярослава Мудрого (слева) и печать (справа); год чеканки монеты 2019 (внизу слева). На реверсе монеты изображен стилизованный фрагмент летописной миниатюры и надписи: Ярослав Мудрый на престоле (вверху), 1019 (внизу).



