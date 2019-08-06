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Все про:монеты (89) НБУ (4467)

 Нацбанк вводит в оборот монету к 1000-летию правления Ярослава Мудрого. ФОТО

Национальный банк Украины с 6 августа 2019 вводит в обращение памятную серебряную монету, посвященную тысячелетию от начала правления киевского князя Ярослава Мудрого.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Посвящена (памятная монета. - Ред.) окончательному утверждению на киевском престоле (1019-1054) великого князя Ярослава Мудрого - государственного деятеля, во времена которого Киевская Русь достигла пика своего могущества. Во времена Ярослава Владимировича Киевское государство укрепило и расширило свои границы, укрепило международное положение, а культура Руси достигла наивысшего развития", - говорится в сообщении.

Серебряная монета "1000 лет с начала правления киевского князя Ярослава Мудрого" вводится в оборотс 6 августа номиналом 20 гривен и тиражом 2500 штук.

Розничная цена монеты 2121 грн. На аверсе монеты вверху размещен малый Государственный Герб Украины (слева), под которым надпись Украина; номинал - 20/гривен (справа); на фоне абриса куполов Софийского собора изображен макет реконструкции собора XI в., под которым стилизованный свиток Русской правды, по обе стороны от свитка: позолоченные верительный знак князя Ярослава Мудрого (слева) и печать (справа); год чеканки монеты 2019 (внизу слева). На реверсе монеты изображен стилизованный фрагмент летописной миниатюры и надписи: Ярослав Мудрый на престоле (вверху), 1019 (внизу).

Нацбанк вводит в оборот монету к 1000-летию правления Ярослава Мудрого 01
Нацбанк вводит в оборот монету к 1000-летию правления Ярослава Мудрого 02

Источник: https://censor.net.ua/p3141433
 
 
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Московии тогда ещё не было, лягушки на том месте квакали, а теперь московиты говорят ,что они наши старшие братья, если по Дарвину то да ,как были дикими так и остались,работать не хотят ,а только бухают и воруют всё у соседей Нацбанк вводить в обіг монету до 1000-річчя правління Ярослава Мудрого - Цензор.НЕТ 7823
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не правда . не только лягушки . там и люди жили . человек пять-шесть Нацбанк вводить в обіг монету до 1000-річчя правління Ярослава Мудрого - Цензор.НЕТ 5351
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йєтті, как іх?.. гуманоїди! волосатийє і с хвостамі
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Тогда на машковии жили редкие буквально первобытные - угро-финские племена и стояли кромы русинов-колонистов которые грабили мокшу и лесные ресурсы мокшандии.
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а хто визначив таку рознічну цену? Там же номінал 20грн!!! Пусть ринок оприділяйє кому вона за скока нужна!!! Куда смотріт антімонопольний камітєт???
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1. Посмотри сколько унций серебра.
2. Цена монеты колеблется вместе с ценой на металл, из которого она сделана.
3. Это цена НБУ. На руках она будет дороже.
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Мовою ОРИГІНАЛУ:
"Присвячена остаточному утвердженню на київському престолі (1019-1054) великого князя Ярослава Мудрого - державного діяча, за часів якого Київська Русь сягнула піку своєї могутності. Під рукою Ярослава Володимировича Київська держава укріпила та розширила свої кордони, зміцнила міжнародне становище, а культура Русі досягла найвищого розвитку", - йдеться в повідомленні. Срібна монета "1000 років від початку правління київського князя Ярослава Мудрого" вводиться в обіг з 6 серпня номіналом 20 гривень і тиражем 2500 штук....»
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Надо требовать от Зе переименования Украины в её истинное историческое древнее и сакральное название Русь-Украина!
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