 Нацбанк вводит в оборот монету к 1000-летию правления Ярослава Мудрого. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Посвящена (памятная монета. - Ред.) окончательному утверждению на киевском престоле (1019-1054) великого князя Ярослава Мудрого - государственного деятеля, во времена которого Киевская Русь достигла пика своего могущества. Во времена Ярослава Владимировича Киевское государство укрепило и расширило свои границы, укрепило международное положение, а культура Руси достигла наивысшего развития", - говорится в сообщении.
Серебряная монета "1000 лет с начала правления киевского князя Ярослава Мудрого" вводится в оборотс 6 августа номиналом 20 гривен и тиражом 2500 штук.
Розничная цена монеты 2121 грн. На аверсе монеты вверху размещен малый Государственный Герб Украины (слева), под которым надпись Украина; номинал - 20/гривен (справа); на фоне абриса куполов Софийского собора изображен макет реконструкции собора XI в., под которым стилизованный свиток Русской правды, по обе стороны от свитка: позолоченные верительный знак князя Ярослава Мудрого (слева) и печать (справа); год чеканки монеты 2019 (внизу слева). На реверсе монеты изображен стилизованный фрагмент летописной миниатюры и надписи: Ярослав Мудрый на престоле (вверху), 1019 (внизу).
2. Цена монеты колеблется вместе с ценой на металл, из которого она сделана.
3. Это цена НБУ. На руках она будет дороже.
"Присвячена остаточному утвердженню на київському престолі (1019-1054) великого князя Ярослава Мудрого - державного діяча, за часів якого Київська Русь сягнула піку своєї могутності. Під рукою Ярослава Володимировича Київська держава укріпила та розширила свої кордони, зміцнила міжнародне становище, а культура Русі досягла найвищого розвитку", - йдеться в повідомленні. Срібна монета "1000 років від початку правління київського князя Ярослава Мудрого" вводиться в обіг з 6 серпня номіналом 20 гривень і тиражем 2500 штук....»