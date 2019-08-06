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Все про:суд (22408) Сарган (374) Сытник (689)

 Суд рассматривает дело об отдыхе Сытника за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине. Журналистов на заседание не пустили. ФОТО

Сегодня в Сарненскому суде Ривненской области проходит судебное заседание по рассмотрению дела об отдыхе директора НАБУ Артема Сытника в одном из охотничьих угодий в регионе.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"Именно по этому факту руководителю антикоррупционного органа были вручены протокол о коррупции представителем Национальной полиции на трассе под Полтавой. По ходатайству адвоката дело будут слушать в режиме видеоконференции. Директор НАБУ А.Ситник должен присутствовать в Соломенском райсуде Киева (ул. М. Кривоноса, 25) для обеспечения участия в деле о "подарке". Участие А.Ситника обязательное", - сообщила Сарган.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава НАБУ Сытник не явился на судебное заседание о его отдыхе за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине, - Сарган

Суд рассматривает дело об отдыхе Сытника за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине. Журналистов на заседание не пустили 01

"Ресторан "Дичь" на Ривненщине", - подписала фото Сарган.

По данным издания "Украинские новости", Сытник дает пояснения в суде по видеоконференцсвязи. При этом заседание проходит в закрытом режиме, хотя журналистам не объяснили принятия такого решения.

Суд рассматривает дело об отдыхе Сытника за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине. Журналистов на заседание не пустили 02

Журналисты "слушают" заседание суда по делу Сытника.

Двери на заседание, где Сытник дает объяснения закрыты на замок и никого не пускают.

Сам админпротокол рассматривает Сарницкий райсуд Ривненской области.

Суд заслушал пояснения сторон и удалился для принятия решения.

Сытник в комментарии пояснил, что Сарницкий суд рассматривает админпротокол в открытом режиме, но процедура видеоконференцсвязи предусматривает участие только сторон процесса.

Суд рассматривает дело об отдыхе Сытника за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине. Журналистов на заседание не пустили 03

Источник: https://censor.net.ua/p3141431
 
 
 Топ комментарии
 
НАБУ, НАЗК, САП, ГПУ, СБУ,Менты, Таможня, Налоговая, Суды..........сколько надо перетрусить , уволить, конфисковать. посадить...............
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Андрей!. .ты наверно не в курсе.. Сытник отдохнул на 150 000 грн и не расплатился..
Подобные подарки (услуги) необходимо декларировать!. .а Сытник этого не сделал!
Ненужно путать посиделки с дружбаном на кухне и элитный отдых, с охотой, с прислугой, с покатушками на квадроциклах, стрельбой по тарелочкам, элитным алкоголем, с работой целого штата поваров на одну ВИП-персону..
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не старайся дядя, пенсия как была 1700 так и будет, не прибавят. лучше в хзубы лопату, посади картошку, до морозов еще может вырасти, что бы не жрать отбросы с помойки.
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НАБУ, НАЗК, САП, ГПУ, СБУ,Менты, Таможня, Налоговая, Суды..........сколько надо перетрусить , уволить, конфисковать. посадить...............
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Я згодна з вами, шо половину треба закрити, бо оці всі нові антикорупційні органи вони просто відпрацьовують інтереси конкретних олігархів або кіл політичного впливу.
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Наши рептилоиды любят не только высокие зарплаты, но и халяву.
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Кличко тоже нужно сажать на скамью - летает на чужих частных самолетах,как проститутка.
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если бы только это.Ширма для коррупционеров. ворья, дерибанщиков Киева.
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не старайся дядя, пенсия как была 1700 так и будет, не прибавят. лучше в хзубы лопату, посади картошку, до морозов еще может вырасти, что бы не жрать отбросы с помойки.
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тётя,болеешь? ты оглядывайся. санитары не дремлют. и тампакс в мозгу поменяй.
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да, слегка более животом, судороги мышц пресса, уже не могу с вас смеяться, зубожилые чмошники. иди работай, черт!
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ну нормально так)))на западе обычно сами подают в отставку при таких скандалах, а у нас как с гуся вода
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Журналистов на заседание не пустили.

Они следственный эксперимент проводят! Суд рассматривает дело об отдыхе Сытника за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине. Журналистов на заседание не пустили - Цензор.НЕТ 4968
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Честно говоря, я тут не совсем понимаю: "отдых за чужой счет"(с). Если бы ко мне приехал мой друг, то он бы тоже жил у меня за чужой счет. За мой, то есть. А как иначе? Это- нормально. Я у него так проживал, в Киеве. И в Одессе. И- ничего. Не вижу состава преступления.
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Андрей!. .ты наверно не в курсе.. Сытник отдохнул на 150 000 грн и не расплатился..
Подобные подарки (услуги) необходимо декларировать!. .а Сытник этого не сделал!
Ненужно путать посиделки с дружбаном на кухне и элитный отдых, с охотой, с прислугой, с покатушками на квадроциклах, стрельбой по тарелочкам, элитным алкоголем, с работой целого штата поваров на одну ВИП-персону..
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мы правы, когда говорим правые слова и совершаем правые дела..
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а за какой счет, точнее за чей, Сытник летал в Грецию на отдых? это суд и прокуратуру не интересует? или господин Сытник думает, что если он имитирует бурную деятельность НАБУ, то это даст ему доверия нового президента? что-то очень сильно сомневаюсь
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а стоимость учебы будущих законотворцев в трускавце, комерческая тайна )) хавайте дальше
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Та що там розглядати. Відпочинок за чужий рахунок, ще й на таку суму - це хабар чистої води. Питання лише в тому що Ситник зробив за це спонсору?
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Тю, а отдых слуг урода в Трускавце - это как?
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К Сытнику еще с первых дней работы в НАБУ есть много вопросов, а этот коррупционный шлейф тянется еще со времени его прокурорства в Киевской области. Так что не удивительно, получив должность в НАБУ, он и дальше продолжал свои схемы
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Сытник - социально близкий Бене и Юле.
Журналистам на суде делать нефиг!
Ну, на крайняк, можно запустить социально близкого "журналиста" бигуса!
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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