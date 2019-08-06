 Суд рассматривает дело об отдыхе Сытника за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине. Журналистов на заседание не пустили. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"Именно по этому факту руководителю антикоррупционного органа были вручены протокол о коррупции представителем Национальной полиции на трассе под Полтавой. По ходатайству адвоката дело будут слушать в режиме видеоконференции. Директор НАБУ А.Ситник должен присутствовать в Соломенском райсуде Киева (ул. М. Кривоноса, 25) для обеспечения участия в деле о "подарке". Участие А.Ситника обязательное", - сообщила Сарган.

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"Ресторан "Дичь" на Ривненщине", - подписала фото Сарган.

По данным издания "Украинские новости", Сытник дает пояснения в суде по видеоконференцсвязи. При этом заседание проходит в закрытом режиме, хотя журналистам не объяснили принятия такого решения.

Журналисты "слушают" заседание суда по делу Сытника.

Двери на заседание, где Сытник дает объяснения закрыты на замок и никого не пускают.

Сам админпротокол рассматривает Сарницкий райсуд Ривненской области.

Суд заслушал пояснения сторон и удалился для принятия решения.

Сытник в комментарии пояснил, что Сарницкий суд рассматривает админпротокол в открытом режиме, но процедура видеоконференцсвязи предусматривает участие только сторон процесса.