EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Происшествия, Фоторепортаж
  1386  22
Все про:Николаевская область (873) фото (1303) ГСЧС (2186)

 Бойцы ГСЧС на Николаевщине спасли подростка, который залез на опору ЛЭП за сэлфи и получил удар током. ФОТОрепортаж

Вчера вечером двое школьников из Николаева залезли на 30-метровую электроопору высокого напряжения, чтобы сделать оригинальное селфи. В результате один из них чуть не погиб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу МВД в фейсбуке.

Так, во время подъема двух подростков 2003 и 2005 г.р. на электроопору высокого напряжения, старший, наступив на провод, был поражен электротоком. Потеряв равновесие, падая вниз, подросток зацепился ногой за металлическую конструкцию.

Случившееся заметили люди, вызвали полицию и экстренные службы, после чего спасатели спустили пострадавшего. Его доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

Читайте также: Саперы изъяли 49 взрывоопасных предметов у моста в Станице Луганской

Бойцы ГСЧС на Николаевщине спасли подростка, который залез на опору ЛЭП за сэлфи и получил удар током 01
Бойцы ГСЧС на Николаевщине спасли подростка, который залез на опору ЛЭП за сэлфи и получил удар током 02
Бойцы ГСЧС на Николаевщине спасли подростка, который залез на опору ЛЭП за сэлфи и получил удар током 03
Бойцы ГСЧС на Николаевщине спасли подростка, который залез на опору ЛЭП за сэлфи и получил удар током 04

Источник: https://censor.net.ua/p3141430
 
   
 Топ комментарии
 
Крутые чуваки на николаевщине живут.
 показать весь комментарий
 
Оно же опять туда полезет. Ненаспасаешься.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Крутые чуваки на николаевщине живут.
 показать весь комментарий
 
 
Выходит что так, покруче, чем в Мариуполе. Позавчера- точно такой же случай! Зеркальный. Только с летальным исходом. Мементо мори! Моментально... в море!(с)
 показать весь комментарий
 
 
А міг би розповісти як будувати плазмові ел. станції та як передавати енергію лазерними пучками))
(можливо просто на процедурах зараз Бійці ДСНС на Миколаївщині врятували підлітка, який заліз на опору ЛЕП за селфі й дістав удар струмом - Цензор.НЕТ 3256 )
 показать весь комментарий
 
 
Ну так вовки б не скаржились Бійці ДСНС на Миколаївщині врятували підлітка, який заліз на опору ЛЕП за селфі й дістав удар струмом - Цензор.НЕТ 2198
Чи собаки якісь - що там водиться?
 показать весь комментарий
 
Надо было там оставить. Ведь вырастут, женятся, дети появятся, на папу похожие. Бійці ДСНС на Миколаївщині врятували підлітка, який заліз на опору ЛЕП за селфі й дістав удар струмом - Цензор.НЕТ 2481
 показать весь комментарий
 
 
И не говори. Ну ладно моча в голову ударила - залез на опору.
Но на провод зачем лезть? Это же смерть же без вариантов.
Линия на вид 110 киловольт. Там и в метре от провода уже опасно
 показать весь комментарий
 
Оно же опять туда полезет. Ненаспасаешься.
 показать весь комментарий
 
 
этим селфикам ничего не докажешь...даже увечья друга или смерть одноклассника - не догма, а повод повторить в надежде или даже в уверенности в то , что с ним такое не может произойти...
(вспомните себя мужики...даже не за ради селфи - ибо не ведали что это такое)))...
а не понятно за каким хером... лазили-прыгали-падали-поджигали-взрывали...)
***

сложней всего бывало в детстве
доказывать своим друзьям
что ты их подстрелил из палки
а на тебе бронежилет
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх