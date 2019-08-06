 Бойцы ГСЧС на Николаевщине спасли подростка, который залез на опору ЛЭП за сэлфи и получил удар током. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу МВД в фейсбуке.
Так, во время подъема двух подростков 2003 и 2005 г.р. на электроопору высокого напряжения, старший, наступив на провод, был поражен электротоком. Потеряв равновесие, падая вниз, подросток зацепился ногой за металлическую конструкцию.
Случившееся заметили люди, вызвали полицию и экстренные службы, после чего спасатели спустили пострадавшего. Его доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.
(можливо просто на процедурах зараз )
Чи собаки якісь - що там водиться?
Но на провод зачем лезть? Это же смерть же без вариантов.
Линия на вид 110 киловольт. Там и в метре от провода уже опасно
(вспомните себя мужики...даже не за ради селфи - ибо не ведали что это такое)))...
а не понятно за каким хером... лазили-прыгали-падали-поджигали-взрывали...)
***
сложней всего бывало в детстве
доказывать своим друзьям
что ты их подстрелил из палки
а на тебе бронежилет