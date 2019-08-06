 Бойцы ГСЧС на Николаевщине спасли подростка, который залез на опору ЛЭП ради сэлфи и получил удар током. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу МВД в фейсбуке.

Так, во время подъема двух подростков 2003 и 2005 г.р. на электроопору высокого напряжения, старший, наступив на провод, был поражен электротоком. Потеряв равновесие, падая вниз, подросток зацепился ногой за металлическую конструкцию.

Случившееся заметили люди, вызвали полицию и экстренные службы, после чего спасатели спустили пострадавшего. Его доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

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