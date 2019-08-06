 Суд в Мелитополе отправил под домашний арест без браслета подозреваемых в убийстве отдыхающего в Кирилловке. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, на этих выходных, 3 августа 2019 года, на пляже развлекательного центра "Сальвадор Дали" в Кирилловке Запорожской области между двумя группами отдыхающих возник словесный конфликт, перешедший впоследствии в драку с использованием одной из сторон ножей и оружия. В результате четверо жителей Запорожской области получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

По словам Аброськина, работниками полиции Запорожской области трое причастных к хулиганским действиям и нанесению тяжких телесных повреждений с использованием оружия сразу были задержаны.









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"Вчера утром один из раненых мужчин, 1990 г.р., от полученных ранений скончался в больнице.

И вчера же Мелитопольской суд избрал меру пресечения для двух задержанных подозреваемых - круглосуточный домашний арест без средств контроля, третьего, наверно, суд отпустит сегодня", - сообщил шеф криминальной полиции.