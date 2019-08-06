EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Происшествия, Фоторепортаж
  4156  36
Все про:суд (22408) убийство (5302) Запорожская область (691) Аброськин (550)

 Суд в Мелитополе отправил под домашний арест без браслета подозреваемых в убийстве отдыхающего в Кирилловке. ФОТОрепортаж

Подозреваемые в нанесении смертельных ранений одному из отдыхающих в Кирилловке Запорожской области отправлены под круглосуточный безконтрольный домашний арест.

Об этом сообщил начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, на этих выходных, 3 августа 2019 года, на пляже развлекательного центра "Сальвадор Дали" в Кирилловке Запорожской области между двумя группами отдыхающих возник словесный конфликт, перешедший впоследствии в драку с использованием одной из сторон ножей и оружия. В результате четверо жителей Запорожской области получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

По словам Аброськина, работниками полиции Запорожской области трое причастных к хулиганским действиям и нанесению тяжких телесных повреждений с использованием оружия сразу были задержаны.

Суд в Мелитополе отправил под домашний арест без браслета подозреваемых в убийстве отдыхающего в Кирилловке 01
Суд в Мелитополе отправил под домашний арест без браслета подозреваемых в убийстве отдыхающего в Кирилловке 02
Суд в Мелитополе отправил под домашний арест без браслета подозреваемых в убийстве отдыхающего в Кирилловке 03
Суд в Мелитополе отправил под домашний арест без браслета подозреваемых в убийстве отдыхающего в Кирилловке 04

Смотрите также: Водителям джипов, которые под Бердянском блокировали колонну автобусов с детьми, вручили подозрения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Вчера утром один из раненых мужчин, 1990 г.р., от полученных ранений скончался в больнице.

И вчера же Мелитопольской суд избрал меру пресечения для двух задержанных подозреваемых - круглосуточный домашний арест без средств контроля, третьего, наверно, суд отпустит сегодня", - сообщил шеф криминальной полиции.

Суд в Мелитополе отправил под домашний арест без браслета подозреваемых в убийстве отдыхающего в Кирилловке 05

Источник: https://censor.net.ua/p3141421
 
 
 Топ комментарии
 
Судьи в Украине оборзевшие вкрай...нужно принимать обязательно новые законы с самыми жесткими наказаниями для судей, принимающих заведомо неправомерные решения - вплоть до 10-15 лет за решеткой с конфискацией имущества семьи. И снимать с судей неприкосновенность перед законом.
 показать весь комментарий
 
у каждого вменяемого человека, читающего такие новости, сама собой родится мысль:
если "Слуги Народа" не поменяют Уголовный Кодекс в сторону ужесточения наказания для убийц, террористов, пьяных водителей джипов въезжающих в остановки с людьми, маньяков-педофилов, насильников, шпионов, диверсантов, то можно спокойно начинать убивать "Слуг народа" и нам за это ничего не будет.. просто у нас мягкий, либеральный Уголовный Кодекс, который написан Портновым (кстати), и который поощряет подобные преступления!
 показать весь комментарий
 
не такой уж он и мягкий..., вот если б он мобилу украл, например у портнова, загремел бы лет на 6, а так, подумаешь, убил, это ж не страшно...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Судьи в Украине оборзевшие вкрай...нужно принимать обязательно новые законы с самыми жесткими наказаниями для судей, принимающих заведомо неправомерные решения - вплоть до 10-15 лет за решеткой с конфискацией имущества семьи. И снимать с судей неприкосновенность перед законом.
 показать весь комментарий
 
 
у каждого вменяемого человека, читающего такие новости, сама собой родится мысль:
если "Слуги Народа" не поменяют Уголовный Кодекс в сторону ужесточения наказания для убийц, террористов, пьяных водителей джипов въезжающих в остановки с людьми, маньяков-педофилов, насильников, шпионов, диверсантов, то можно спокойно начинать убивать "Слуг народа" и нам за это ничего не будет.. просто у нас мягкий, либеральный Уголовный Кодекс, который написан Портновым (кстати), и который поощряет подобные преступления!
 показать весь комментарий
 
 
не такой уж он и мягкий..., вот если б он мобилу украл, например у портнова, загремел бы лет на 6, а так, подумаешь, убил, это ж не страшно...
 показать весь комментарий
 
 
За ведро картошки сядешь на два года. Патамуша у табе денег нату.
 показать весь комментарий
 
 
Мало того, что ты страдаешь ибо вынужден отдыхать не в Турции, а в Неньке, так тебя еще и убить могут.
 показать весь комментарий
 
 
и они смирно будут сидеть под домашним арестом и являться на заседания суда строго по вызову....да, это анекдот..., суд в Мелитополе - еще те приколисты....
 показать весь комментарий
 
 
очередное судейское дно Украины(((((((((((((((
 показать весь комментарий
 
 
Счета сразу надо у судьи проверять, на сколько они пополнились.
 показать весь комментарий
 
 
может судья наколку делал... как тут судить, искусство
 показать весь комментарий
 
Я б их вообще отпустил как санитаров Украины от зверья.
 показать весь комментарий
 
За Срусь - под домашний арест подадусь.
Жаль что этого "судью" там эти быки не укокошили. Существо с татуажем можно смело расстрелять - и будешь прав. Оно походу большую половину жизни не вылезало с зоны. А надо как кое-где - 3 раза рецидив и электрический стул пожизненное.
 показать весь комментарий
 
 
Существо это похоже многих заинтересовало. То ли бандит то ли нацик, а скорей всего психологический инвалид, оно ж на теле только 10% от того хаоса, в что в голове у этой
 показать весь комментарий
 
 
Нужно срочно судью закопать-срочно...
 показать весь комментарий
 
Я где то читал, что такой херни, как "отпускать подозреваемых в убийстве под залог или под домашний арест", нет почти нигде в мире, это нонсенс. Так что и тут мы отличились свой дикостью.
 показать весь комментарий
 
 
охренеть.

суды - украинское зло пострашнее угрозы из россии..
 показать весь комментарий
 
 
Азіат, з татуюванням "Русь". Руцкі, цлавянін млеать.
 показать весь комментарий
 
 
Суд та понятно, почему вы оставляете в тени прокуратуру ведь по ее обвинению и принимает решение суд, разобраться надо с прокурором а потом и с судьей не исключено, что "зарабатывают в связке" ...
 показать весь комментарий
 
Зелупанский судья наверно подумал - "Что тут такого, ну посорились мальчики"
 показать весь комментарий
 
Почему-то не слышно ни преЗедента ни его офиса по этому поводу, почему он не звонит Баканову, по поводу этих чертей, не обещает люстрацию для всех судей, не размазывает их по стенке как лесника например???
Выборы закончились, лохторат за него проголосовал, а судьи выбраны дружком Портновым и именно такие ему нужны, поэтому реформы откладываются.
Зебилы радуйтесь!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх