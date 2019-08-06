 Суд в Мелитополе отправил под домашний арест без браслета подозреваемых в убийстве отдыхающего в Кирилловке. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ.
Напомним, на этих выходных, 3 августа 2019 года, на пляже развлекательного центра "Сальвадор Дали" в Кирилловке Запорожской области между двумя группами отдыхающих возник словесный конфликт, перешедший впоследствии в драку с использованием одной из сторон ножей и оружия. В результате четверо жителей Запорожской области получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
По словам Аброськина, работниками полиции Запорожской области трое причастных к хулиганским действиям и нанесению тяжких телесных повреждений с использованием оружия сразу были задержаны.
"Вчера утром один из раненых мужчин, 1990 г.р., от полученных ранений скончался в больнице.
И вчера же Мелитопольской суд избрал меру пресечения для двух задержанных подозреваемых - круглосуточный домашний арест без средств контроля, третьего, наверно, суд отпустит сегодня", - сообщил шеф криминальной полиции.
если "Слуги Народа" не поменяют Уголовный Кодекс в сторону ужесточения наказания для убийц, террористов, пьяных водителей джипов въезжающих в остановки с людьми, маньяков-педофилов, насильников, шпионов, диверсантов, то можно спокойно начинать убивать "Слуг народа" и нам за это ничего не будет.. просто у нас мягкий, либеральный Уголовный Кодекс, который написан Портновым (кстати), и который поощряет подобные преступления!
Жаль что этого "судью" там эти быки не укокошили. Существо с татуажем можно смело расстрелять - и будешь прав. Оно походу большую половину жизни не вылезало с зоны. А надо как кое-где - 3 раза рецидив и
электрический стулпожизненное.
суды - украинское зло пострашнее угрозы из россии..
Выборы закончились, лохторат за него проголосовал, а судьи выбраны дружком Портновым и именно такие ему нужны, поэтому реформы откладываются.
Зебилы радуйтесь!!!