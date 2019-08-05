 Из-за взрывов складов в Ачинске (РФ) эвакуировано 6 тысяч человек, пропали без вести четверо солдат, на территории района введено чрезвычайное положение. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Газета ру.

Как уточнил губернатор российского региона Александр Усс, эвакуация жителей практически завершилась:

"Общее количество жителей, которые уже практически в полном составе эвакуированы – порядка 6 тыс. человек" - подчеркнул он.

На территории Ачинского района введен режим ЧС, сообщает пресс-служба администрации района.

Жители Ачинска, которые находились в городе на момент происшествия, рассказали, что у них заложило уши от взрывов на складе с боеприпасами. "Всего 6 км отделяло меня от этого ада. До сих пор звенит в ушах после двух самых мощных взрывов. Как только он прогремел я спрятался за бетонную стену и ощутил силу ударной волны, у забора чуть дальше оторвало облицовку, а у меня заложило уши", — отметил один из горожан в своем инстаграме.

Число пострадавших в результате взрывов на артиллерийском складе увеличилось до восьми. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в медучреждении.

В то же время, четверо солдат числятся пропавшими без вести: они были внутри здания и разгружали боеприпасы. Спасатели говорят, что шансы найти парней живыми близки к нулю, сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.

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