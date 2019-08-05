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 Из-за взрывов складов в Ачинске (РФ) эвакуировано 6 тысяч человек, пропали без вести четверо солдат, на территории района введено чрезвычайное положение. ФОТО

Из-за масштабных взрывов городе Ачинске, Краснодарский край, РФ эвакуировано несколько тысяч человек. В районе введено чрезвычайное положение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Газета ру. 

Как уточнил губернатор российского региона Александр Усс, эвакуация жителей практически завершилась:

"Общее количество жителей, которые уже практически в полном составе эвакуированы – порядка 6 тыс. человек" - подчеркнул он.

На территории Ачинского района введен режим ЧС, сообщает пресс-служба администрации района.

Жители Ачинска, которые находились в городе на момент происшествия, рассказали, что у них заложило уши от взрывов на складе с боеприпасами. "Всего 6 км отделяло меня от этого ада. До сих пор звенит в ушах после двух самых мощных взрывов. Как только он прогремел я спрятался за бетонную стену и ощутил силу ударной волны, у забора чуть дальше оторвало облицовку, а у меня заложило уши", — отметил один из горожан в своем инстаграме.

Число пострадавших в результате взрывов на артиллерийском складе увеличилось до восьми. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в медучреждении.

В то же время, четверо солдат числятся пропавшими без вести: они были внутри здания и разгружали боеприпасы. Спасатели говорят, что шансы найти парней живыми близки к нулю, сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "#бать! Ах#еть! Один склад взорвался, а там их много", - на складах воинской части в Красноярском крае России детонируют боеприпасы. ВИДЕО

Из-за взрывов складов в Ачинске (РФ) эвакуировано 6 тысяч человек, пропали без вести четверо солдат, на территории района введено чрезвычайное положение 01
Из-за взрывов складов в Ачинске (РФ) эвакуировано 6 тысяч человек, пропали без вести четверо солдат, на территории района введено чрезвычайное положение 02
Из-за взрывов складов в Ачинске (РФ) эвакуировано 6 тысяч человек, пропали без вести четверо солдат, на территории района введено чрезвычайное положение 03

Источник: https://censor.net.ua/p3141376
 
   
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Вот это вот в скобочках (РФ) выглядит так умилительно !
А то мы подумаем - опять , *** , у нас прапорщики наворованное скрывают ...
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аллах с акбаром в гости к кацапам пришёл
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Рагозiн каже що у Кремлi роботи стоялы Из-за взрывов складов в Ачинске (РФ) эвакуировано 6 тысяч человек, пропали без вести четверо солдат, на территории района введено чрезвычайное положение - Цензор.НЕТ 7694
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там где-то должна быть визитка черно-красного цвета.
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Ответка от украинских спецов? Кацапам: не рой другому яму, сам в нее попадешь (забытая капапская мудрость)
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Да какие солдаты НАТО, обычная крикорукость солдат при разгрузке, четверых солдат мгновенно распылило на атомы.
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Сльози матерів України не на землю капають, завжди буде розплата... такий закон життя.
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Ёма-ё, та шо ж такое
То одно, блин, то другое.. (с)
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цензор ))))) от новости съехал в КРАСНОДАРСКИЙ край ))))) эй ЭТО КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ !!! ГРАМАЦУЦЫ !!!!
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Це анонс. Туди теж відправилась ДРГ в синіх в"єтнамках.
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а може и в краснодарском? Через вибухи складів в Ачинську (РФ) евакуйовано 6 тисяч осіб, пропало безвісти четверо солдатів, на території району введено надзвичайний стан - Цензор.НЕТ 281много радости не бывает
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жаль что Красноярский край, а не Краснодарский
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если бы они не взорвались, там были бы солдаты нато
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В соцмережах,є відео,де кацаби бояться і кажуть як їм страшно.А ще хочуть з США воювати.
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Смерть проклятым кацапским оккупантам ! Из-за взрывов складов в Ачинске (РФ) эвакуировано 6 тысяч человек, пропали без вести четверо солдат, на территории района введено чрезвычайное положение - Цензор.НЕТ 1024
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За часів президентства Зеленського, вибухає вже 2й склад *********** в расєї. Раніше склади вибухали тільки у нас. Думай_Те😉

😂
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Ага. І коли ж він встиг?- Вчора по Трускавцю п'яний лазив.
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Та нехай їм так щастить, лусніть касаби. Терпіли.
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Из-за взрывов складов в Ачинске (РФ) эвакуировано 6 тысяч человек, пропали без вести четверо солдат, на территории района введено чрезвычайное положение - Цензор.НЕТ 1802

Є таки гарні новини, а четверо іхтамнетів відправились до пекла. Експресом, без пересадки.
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Щас жирик опять про лазерные лучи рассказывать будет.
А так, если бы организовали прямую трансляцию, под пивасик с тараночкой, можно было бы полюбоваться часа два - три.
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Там Ракетные Войска,Там РЛС,ПВО,Лётное училище.Давно у них не рвалось.В орде уже 20 лет чёрная полоса.
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Да да мечтай, с крышевания наркоты эсбэушники уже не спрыгнут
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Краснодарский край? Видимо из этого склада боеприпасы в качестве гуманитарной помощи везут к нам? Пусть лучше они на месте взрываются, чем у нас!
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Ан, нет! Цензор соврал! Это Красноярский край, а не Краснодарский! Но тем не менее тоже неплохо, как сказал зять, бросив палкой в собаку и попав в тещу!
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Дождались. Наконец-то пресловутая Украинская ДРГ из мальчиков в трусиках на мусоровозе и туда доехала. То ли ещё будет - ща разойдутся.
Но есть метод - девочки без трусиков. Нехай думают.
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)))))))))))) шоб уши не закладывало, надо не за забором прятаться, а рот открывать, для выравнивания давления по обе стороны барабанной перепонки)))). изифюзик ))). ну и дикий там крепостной пошёл )). (хотя, канешно, может он хотел эту бетонную стену себе как крышку гроба поиметь) ))))))))))
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Куда эвакуировали? На колыму?
Таскают из одного барака ГУЛАГа в другой...
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А с неба дождик шёл кислотный,
Ещё для большей красоты.
И дома ждали россияне,
Пока остынут кирпичи. Бум - Бум - Бум - Бум
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Не надо обольщаться, это не ДРГ, а обыкновенный способ скрыть воровство на складах. В паРаше это уже почти легальный бизнес.
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мы не обольщаемся... мы наблюдаем ))) - они все делают сами
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Когда хорошая новость из казлостана и на душе приятно...
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