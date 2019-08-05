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 Группа лиц устроила нападение на перерабатывающее предприятие на Киевщине, - Небытов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Группа лиц в камуфляжной форме совершила нападение на перерабатывающее предприятие.

Об этом сообщил руководитель областной полиции Андрей Небытов на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Группа лиц в камуфляжной форме совершила нападение на перерабатывающее предприятие в Бориспольском районе. На основании копий непонятных документов они пытались блокировать персонал, охрану и захватить производственные помещения. В результате, получили достойный ответ полицейских спецназовцев", - говорится в сообщении.

По факту происшествия были возбуждены уголовные производства по ст. 187  и ст. 296 УКУ.

"Далее работа следователей и оперативников. Предоставят правовую оценку действиям каждого. Два организатора будут задержаны и помещены в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждены уголовные производства по ст.ст. 187, 296 УК Украины", - сообщил Небытов.

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Группа лиц устроила нападение на перерабатывающее предприятие на Киевщине, - Небытов 01
Группа лиц устроила нападение на перерабатывающее предприятие на Киевщине, - Небытов 02
Группа лиц устроила нападение на перерабатывающее предприятие на Киевщине, - Небытов 03
Группа лиц устроила нападение на перерабатывающее предприятие на Киевщине, - Небытов 04
Группа лиц устроила нападение на перерабатывающее предприятие на Киевщине, - Небытов 05
Группа лиц устроила нападение на перерабатывающее предприятие на Киевщине, - Небытов 06
Группа лиц устроила нападение на перерабатывающее предприятие на Киевщине, - Небытов 07
Группа лиц устроила нападение на перерабатывающее предприятие на Киевщине, - Небытов 08

Источник: https://censor.net.ua/p3141334
 
 
 Топ комментарии
 
Ось чим хочуть багато співвітчизників займатися.По фото видно,що здоровені бугаї,але працювати чесно не хочуть.
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Просто зараз всі підприємства змінюватимуть власника. І якщо поліцаї наїхали на людей Коломойського- я їм не заздрю.
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Ось чим хочуть багато співвітчизників займатися.По фото видно,що здоровені бугаї,але працювати чесно не хочуть.
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Просто зараз всі підприємства змінюватимуть власника. І якщо поліцаї наїхали на людей Коломойського- я їм не заздрю.
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Подумайте сами, зачем людям коломойского с помощьюж каких-то жирных тупых титушек и каких-то мутных документов отжимать предприятие? Он может это сделать чисто и законно, без всяких там уголовников.
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Добро пожаловать иностранным инвесторам в Украину Група осіб влаштувала напад на переробне підприємство на Київщині, - Нєбитов - Цензор.НЕТ 2331
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При Порошенко такого не было...раньше закон и порядок а сейчас анархия и бардак...
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Надо тех кого словили одетыми в военную форму за совершение чего-то незаконного по упрощенной процедуре сразу в дисбат по Авдеевку, или куда там под Горловку
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Вот расстрелять одну-другую такую бригаду и рейдерство в Украине исчезнет як роса на сонці.
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Зеленский на лиХе смеха.
ну-ну.... "президент".
Тьфу!
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