 Подпольное производство алкогольного фальсификата ликвидировано на Хмельнитчине, изъято "продукции" почти на 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хмельницкой области.
"Житель Хмельницкой области с целью изготовления, хранения и последующего сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков под видом водки и коньяка, под подпольный цех оборудовал гаражное помещение на территории собственного домовладения", - говорится в сообщении.
В дальнейшем, обеспечив систематическое изготовление фальсификата, расфасованного в ПЭТ-бутылки различной емкости без марок акцизного налога, он осуществлял его сбыт жителям области.
Во время проведения обысков следователями обнаружено и изъято более 1 800 литров незаконно изготовленных подакцизных товаров, в том числе водки, коньяка и спирта. Также в ходе обыска изъято оборудование для незаконного изготовления и упаковки алкогольных изделий.
Также в ходе обыска изъято оборудование для незаконного изготовления и упаковки алкогольных изделий.
Общая стоимость изъятого имущества составляет почти 1 млн гривен.
Благодаря слаженному сотрудничеству правоохранителей удалось предотвратить введение фальсифицированной продукции в хозяйственный оборот.
- мужчина! я вам нє то лєкарство отпустіла!
- ?
- у вас в рецептє хлорістий калій, а я вам дала ціаністий
- а в чом разніца?
- ну... шесть капєйєк