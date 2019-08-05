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 Подпольное производство алкогольного фальсификата ликвидировано на Хмельнитчине, изъято "продукции" почти на 1 млн грн. ФОТОрепортаж

В Хмельницкой области разоблачен подпольный цех, из которого изъят фальсифицированный алкоголь и оборудование для его изготовления стоимостью почти 1 миллион гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хмельницкой области.

"Житель Хмельницкой области с целью изготовления, хранения и последующего сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков под видом водки и коньяка, под подпольный цех оборудовал гаражное помещение на территории собственного домовладения", - говорится в сообщении.

В дальнейшем, обеспечив систематическое изготовление фальсификата, расфасованного в ПЭТ-бутылки различной емкости без марок акцизного налога, он осуществлял его сбыт жителям области.

Во время проведения обысков следователями обнаружено и изъято более 1 800 литров незаконно изготовленных подакцизных товаров, в том числе водки, коньяка и спирта. Также в ходе обыска изъято оборудование для незаконного изготовления и упаковки алкогольных изделий.

Также в ходе обыска изъято оборудование для незаконного изготовления и упаковки алкогольных изделий.

Общая стоимость изъятого имущества составляет почти 1 млн гривен.

Благодаря слаженному сотрудничеству правоохранителей удалось предотвратить введение фальсифицированной продукции в хозяйственный оборот.

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Подпольное производство алкогольного фальсификата ликвидировано на Хмельнитчине, изъято продукции почти на 1 млн грн 01
Подпольное производство алкогольного фальсификата ликвидировано на Хмельнитчине, изъято продукции почти на 1 млн грн 02
Подпольное производство алкогольного фальсификата ликвидировано на Хмельнитчине, изъято продукции почти на 1 млн грн 03

Источник: https://censor.net.ua/p3141328
 
 
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рюкзАков, звони Бубаканову на счет этих чертей! верините хоть бутылким.
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Молодец "житель", не все ж государству дурить пересичных
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шо робицца...малий - середній бізнес знищують
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Ну так в чому проблема-вилучене відправити нашимбратьям в якості гуманітарної допомоги.Тільки в кожну емність трохи метанолу додати,бо просто їх так не вставляє...
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в аптєкє:
- мужчина! я вам нє то лєкарство отпустіла!
- ?
- у вас в рецептє хлорістий калій, а я вам дала ціаністий
- а в чом разніца?
- ну... шесть капєйєк
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