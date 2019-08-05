 Памятник легендарному генерал-майор НГУ Кульчицкому открыли в Черткове. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт тернопольской ОГА.

Отмечается, что Чертков не случайно стал местом установки такого памятника, ведь именно этот край является родным для родителей Сергея Кульчицкого и его жены.

Кроме того, на Тернопольщине будущий генерал с 1992 по 1995 годы проходил военную службу в должности заместителя командира, а затем и командира 14-го отдельного батальона Национальной гвардии Украины.

На открытие бюста украинскому патриоту в Чертков собрались многочисленные представители общественности, духовенства, областной и местной власти, участники боевых действий, родные Героя.









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Весной 2014 генерал-майор Кульчицкий принимал активное участие в создании первого добровольческого подразделения, сформированного из активистов Самообороны Евромайдана и вместе с ним поехал защищать Украину в самую горячую точку боевых действий - город Славянск.

29 мая 2014 года на четвертом блокпосту вблизи города Славянска Донецкой области были разгружены продукты питания и проведена ротация личного состава. Возвращаясь из района горы Карачун, вертолет Ми-8МТ Национальной гвардии Украины, на борту которого находился генерал-майор Сергей Кульчицкий, был обстрелян и подбит террористами из ПЗРК. Боевики, выпустив ракету, скрылись в ближайшей деревне Былбасовка.

Во время падения взорвались топливные баки. В результате катастрофы погибли 12 человек - шесть военнослужащих Национальной гвардии, включая двух членов экипажа, и шесть представителей спецподразделения МВД Украины.

20 июня 2014 Сергею Кульчицкому присвоено звание Героя Украины (посмертно). Другие погибшие награждены орденом "За мужество" I степени (посмертно).

В честь погибшего генерала назван батальон оперативного назначения Национальной гвардии Украины, который Кульчицкий начал формировать из бойцов Самообороны Майдана – "Батальон им. Героя Украины генерала Кульчицкого".