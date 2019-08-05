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 Грузовик упал с моста в Харькове, водитель в тяжелом состоянии. ФОТО

"КАМАЗ" с грузом песка рухнул с моста во время движения по окружной. Водителю будут делать операцию.

ДТП произошло около 10 часов утра, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации полиции Харьковской области.

"Предварительно установлено, что автомобиль "КАМАЗ" перевозил песок. Во время движения по окружной дороге грузовик упал с моста. Водителя доставили в больницу. Медики констатировали у него тяжелые травмы и готовят его к операции", - сказано в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии и решают вопрос об открытии уголовного производства.

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Грузовик упал с моста в Харькове, водитель в тяжелом состоянии 01
Грузовик упал с моста в Харькове, водитель в тяжелом состоянии 02

Источник: https://censor.net.ua/p3141258
 
 
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Нелегко зіскочити з моста на вантажівці й лишитись живим. Але справжні герої не бояться ризику.
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