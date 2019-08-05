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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Волонтеры "Мега-Полиграфа" собирают средства на ремонт автомобилей для нужд бойцов в зоне ООС. ФОТО

Волонтерская группа "Мега-Полиграф" просит помочь в сборе средств на ремонт автомобилей, необходимых для выполнения задач в зоне операции Объединенных сил.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на страничке группы в фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Автобус притянули. Проблемы с топливной. Нерабочий ТНВД. Без насоса нельзя двигаться дальше. Сегодня отдаем в ремонт. Предварительная стоимость - 5000-7000 грн. Пока ждем насос из ремонта - меняем лобовое стекло.

Скорая. Почти полная переборка ходовой и тормозов. Все з/ч уже куплены и ждут установки. Ремонт двигателя - масложер. Ждем диагностики. Предварительно - от 20000 грн.

Нива - все есть, варим, устанавливаем, ремонтируем. Надеемся к 20-м числам августа машина будет готова к передаче. Осталось купить аккумулятор и, крайне желательно, - покрышки.

Таблетка №1 - практически готова к отправке. Нужны оба механизма стеклоподъемников. Не критично, но желательно.

Таблетки №№2 и 3 (забыл сделать фото на СТО, поэтому выкладываем старые). В процессе полного капремонта. Принято решение (в том числе) капиталить оба двигателя. Все в работе. Надеемся хотя бы одну выдать в августе (будем стараться обе).

Еще 2 машины ждут диагностики - поэтому о них пока не пишу

Upd: результаты дефектовки двигателей УАЗ: ГАЗ24 (ЗМЗ): шлифовка вала, вкладыши по кругу, шлифовка гильз + поршневая в сборе, ремонт ГБЦ, набор прокладок (ЗМЗ 24), ведущая шестерня, шестерня распредвала, маховик и сцепление в сборе; УМЗ417: вкладыши по кругу, передний и задний сальник, набор прокладок УМЗ (D92), помпа, ремонт ГБЦ, диск сцепления".

Хочешь помочь?!
Контактные телефоны - 0676188747, 0503550177 - Константин: 0509278010; 0973750000 - Александр, 0445816815
Киев, Марка Вовчка 12\14
Реквизиты для перечисления денег на закупку необходимого:
Карта "ПриватБанка" на имя Галафутник Игорь Леонидович
4731 2191 0499 3989
ИПН: 2390702897

Волонтеры Мега-Полиграфа собирают средства на ремонт автомобилей для нужд бойцов в зоне ООС 01
Волонтеры Мега-Полиграфа собирают средства на ремонт автомобилей для нужд бойцов в зоне ООС 02
Волонтеры Мега-Полиграфа собирают средства на ремонт автомобилей для нужд бойцов в зоне ООС 03
Волонтеры Мега-Полиграфа собирают средства на ремонт автомобилей для нужд бойцов в зоне ООС 04
Волонтеры Мега-Полиграфа собирают средства на ремонт автомобилей для нужд бойцов в зоне ООС 05
Волонтеры Мега-Полиграфа собирают средства на ремонт автомобилей для нужд бойцов в зоне ООС 06
Волонтеры Мега-Полиграфа собирают средства на ремонт автомобилей для нужд бойцов в зоне ООС 07
Волонтеры Мега-Полиграфа собирают средства на ремонт автомобилей для нужд бойцов в зоне ООС 08

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Волонтеры Мега-Полиграфа собирают средства на ремонт автомобилей для нужд бойцов в зоне ООС 09

Источник: https://censor.net.ua/p3141248
 
   
 Топ комментарии
 
а шо, новообраний не в змозі своїм коштом відремонтувати? Чи йому НЕ начхати на Армію було лише тоді, коли він болотувався? А як вже вдерся в крісло то навіть і не згадує про власні обіцянки? Порох допомагав Армії, як не крути, і як би тут зелебобіки не скавуліли. А от бєня-зєля не збираються цього робити.
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а де ж поділось все нове, шо Петро дав? )))
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вивезіть їх на парад 24 серпня...
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А куда делось то, что Свинарчики уже не воруют, а в Раду собрались?
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Напомним, что в январе 2018 года стало известно, что из 50 доставленных на фронт автомобилей «Богдан-2251» 25 пришлось ремонтировать или возвращать на завод. В Минобороны заявили, что дальнейшее производство санитарных автомобилей «Богдан 2251» будет возможным только после устранения выявленных недостатков технической и медицинской частей. Позже стало известно, что скандальные «Богданы» ремонтируют за государственные средства. Бенефициаром корпорации «Богдан Моторс» является первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который отвечает за оборонно-промышленный комплекс. Ранее его бизнес-партнером в корпорации был президент Петр Порошенко. Нынешний гендиректор «Укроборонпрома» Роман Романов ранее был дилером корпорации.
Компания «Богдан Моторс» в январе 2019 года подписала новый контракт с Министерством обороны на поставку еще большей партии санитарных машин «Богдан 2251» в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В декабре 2018 года ВСУ досрочно получили партию новых бронемашин "Варта". Как сообщают на предприятии, бронемашины переданы ВСУ досрочно. Чтобы ускорить процесс производства и передачи «Варты», работники предприятия работали в две смены. Также сообщается, что технику постоянно модифицируют, учитывая пожелания украинских воинов.
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Как сообщает пресс-служба «Богдан Моторс», компания заключила новый контракт с Министерством обороны на поставку грузовиков Богдан 6317 для вооруженных сил Украины в 2019 году. Данное соглашение предусматривает значительное увеличение объемов производства указанной военной техники для украинской армии, передает AUTO-Consulting.

Как сообщает пресс-служба ВСУ, на вооружение поступили современные вездеходы UTV.
Первая партия многоцелевых внедорожников "Богдан 2351" поступила для эксплуатации Вооруженными силами Украины в зоне боевых действий на Донбассе, передает корреспондент "ПолитНавигатора".
Внедорожник "Богдан 2351" выполнен на базе шасси полноприводного автомобиля Great Wall Wingle 5 *********, который тестово эксплутировался ВСУ с 2013 по 2015 год.
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Да сдайте на металлолом их - скоро у каждого солдата будет по вездеходу, так как свинарчуков посадили и денег полно ...
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а шо, новообраний не в змозі своїм коштом відремонтувати? Чи йому НЕ начхати на Армію було лише тоді, коли він болотувався? А як вже вдерся в крісло то навіть і не згадує про власні обіцянки? Порох допомагав Армії, як не крути, і як би тут зелебобіки не скавуліли. А от бєня-зєля не збираються цього робити.
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У тех кто хрюкал 5 лет про потужные реформы в армии и стандарты НАТО - отобрать их бронированные мерседесы и пересадить на эти "буханки" и эталоны.
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До речі, Мега Поліграф то справжні волонтери, я особисто з ними контактую, ремонтую та постачаю їм акмулятори до авто
даремно песики на них гавкають, у них всі авто побиті кулями та осколками, бо кожну дірку в кунзі латати, то ніяких грошей не вистачить
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Зесранці як завжди поливають брудом минулу Владу і нічого не вимагають від діючої - диванні ж "иксперди" все знають, все розуміють...А що ви будете писати через рік, коли буде точно така ж сама ситуація, як і сьогодні? А по факту - ви ж навіть не розумієте суті проблем у ЗСУ, точніше взагалі не розумієте, вам аби ляпнуть лайном по клавішам...
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мовчки піди та допоможи. Марка Вовчка 12, ворота у довгому білому бетонному заборі
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Куда подевались те порохоботы, которые здесь рассказывали сказки об патужной рехворме в армии, с лихвой обеспеченной теперь всем необходимым, об мальдивском говнокомандующем, отдавшим все свое состояние на разбудову украинского вийська, и прочую фигню, рассчитанную на недалеких жителей прикарпатских хуторов???
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"прочую фигню, рассчитанную на недалеких жителей прикарпатских хуторов???"

А на недалеких жителей хуторов, деревень и городов Дамбаса и всего юхо-востока расчитана какая-то другая фигня?
Чья?
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Кстати, воины "разграбленной" украинской армии будут обмениваться опытом с солдатами НАТО.

Армія FM
@Armia_fm

Ротна тактична група 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр відбуває на навчання у Німеччину.
Військові протягом місяця обмінюватимуться досвідом із колегами з НАТО.
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2013 год - согласно натовскому отчету армия украины находится на 20 месте по силе в мире.
2018 год - согласно натовскому отчету армия уже на 30 месте. после таиланда, алжира и греции...
тут либо нато врет, либо порох..
вот и ваши реформы. так что кавычки у разграбленной можно убрать.
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И что? Когда у тайланда и алжира совместные учения и обмен опытом с армиями НАТО?
По логике, нужо обмениваться опытом и тренироваться с лучшими.
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Алла, вы по-женски пропустили главный смысл моего поста. Я ни в коему случае не писал, что не надо проводить учения. внимательно перечитайте еще раз. я просто хотел сказать, что правильнее писать было бы: "Кстати, воины разграбленной(примечание порохом) украинской армии будут обмениваться опытом с солдатами НАТО."
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Давайте ни по-женски, ни по-мужски. А по фактам.
Какие критерии оценки армий были использованы в НАТОвских отчетах-рейтингах, о которых Вы написали?
Очень будут уместны ссылки на сами отчеты.
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Да все элементарно - уничтожение при мальдивском говнокомандующем 5-ти стратегических баз хранения боеприпасов и военной техники привело к резкому падению боеготовности ВСУ
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Походу эту технику на пецин миллиЯрд приобрели, осталось еще на ремонт 20 тыщ дэсь надыбать и "красная армия" всех сильней.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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