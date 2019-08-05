 Волонтеры "Мега-Полиграфа" собирают средства на ремонт автомобилей для нужд бойцов в зоне ООС. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на страничке группы в фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Автобус притянули. Проблемы с топливной. Нерабочий ТНВД. Без насоса нельзя двигаться дальше. Сегодня отдаем в ремонт. Предварительная стоимость - 5000-7000 грн. Пока ждем насос из ремонта - меняем лобовое стекло.

Скорая. Почти полная переборка ходовой и тормозов. Все з/ч уже куплены и ждут установки. Ремонт двигателя - масложер. Ждем диагностики. Предварительно - от 20000 грн.

Нива - все есть, варим, устанавливаем, ремонтируем. Надеемся к 20-м числам августа машина будет готова к передаче. Осталось купить аккумулятор и, крайне желательно, - покрышки.

Таблетка №1 - практически готова к отправке. Нужны оба механизма стеклоподъемников. Не критично, но желательно.

Таблетки №№2 и 3 (забыл сделать фото на СТО, поэтому выкладываем старые). В процессе полного капремонта. Принято решение (в том числе) капиталить оба двигателя. Все в работе. Надеемся хотя бы одну выдать в августе (будем стараться обе).

Еще 2 машины ждут диагностики - поэтому о них пока не пишу

Upd: результаты дефектовки двигателей УАЗ: ГАЗ24 (ЗМЗ): шлифовка вала, вкладыши по кругу, шлифовка гильз + поршневая в сборе, ремонт ГБЦ, набор прокладок (ЗМЗ 24), ведущая шестерня, шестерня распредвала, маховик и сцепление в сборе; УМЗ417: вкладыши по кругу, передний и задний сальник, набор прокладок УМЗ (D92), помпа, ремонт ГБЦ, диск сцепления".

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