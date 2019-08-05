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 В результате ДТП на Киевщине погиб полицейский, - Нацполиция. ФОТО

За минувшие сутки на Киевщине в результате нескольких ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Погибший был сотрудником полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамен коммуникации Нацполиции.

"За прошедшие сутки в Киевской области произошло четыре ДТП с пострадавшими. Один водитель погиб, остальные участники аварий получили травмы", - говорится в сообщении.

Вчера вечером, 4 августа, в пгт. Боярка, в результате ДТП погиб водитель. На одном из перекрестков города, мужчина за рулем легковушки Chevrolet столкнулся с автомобилем, который остановился на светофоре. В результате аварии водитель Chevrolet от полученных травм погиб на месте происшествия. Погибший оказался работником полиции, он находился вне службы. Обстоятельства выясняются, ведется следствие.

"Кроме того, вчера на автодороге" Киев-Харьков ", вблизи с. Иванков, произошло ДТП с наездом на велосипедиста. Житель Киева за рулем легковушки допустил наезд на местного жителя, который двигался на велосипеде в попутном направлении. Мужчину доставили в больницу", - добавили в полиции.

Также вчера на автодороге "Киев-Чернигов", вблизи с. Скибин, водитель грузовика совершил наезд на пешехода. Мужчина 30-35 лет в нетрезвом виде переходил проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавшего в бессознательном состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом ноги доставили в больницу.

"В с.Старовичи, водитель мотоцикла "Иж планета-3" на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на обочину, где совершил наезд на железобетонную опору. Мотоциклист с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом ноги доставлен в больницу", - сообщили в полиции.

По факту этих ДТП возбуждены уголовные производства.

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В результате ДТП на Киевщине погиб полицейский, - Нацполиция 01

Источник: https://censor.net.ua/p3141230
 
 
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нихера себе, это какая у него была скорость в черте города?
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Мусор есть мусор. Сами ездить не умеют а еще других учат. Слава Богу что люди не пострадали.
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как только мент лоханется--так обязательное пояснение он тне на службе!!!
А выполнять правила пдд, быть образцовым водилой, быть ваще на высоте в поведении, как-то остается за кадром.
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розвелось тута цих євробляхерів нємєрєно, чесному менту вже не можна на червоне світло проїхати після культурного отдиха в ресторані
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