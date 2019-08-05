 В результате ДТП на Киевщине погиб полицейский, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамен коммуникации Нацполиции.

"За прошедшие сутки в Киевской области произошло четыре ДТП с пострадавшими. Один водитель погиб, остальные участники аварий получили травмы", - говорится в сообщении.

Вчера вечером, 4 августа, в пгт. Боярка, в результате ДТП погиб водитель. На одном из перекрестков города, мужчина за рулем легковушки Chevrolet столкнулся с автомобилем, который остановился на светофоре. В результате аварии водитель Chevrolet от полученных травм погиб на месте происшествия. Погибший оказался работником полиции, он находился вне службы. Обстоятельства выясняются, ведется следствие.

"Кроме того, вчера на автодороге" Киев-Харьков ", вблизи с. Иванков, произошло ДТП с наездом на велосипедиста. Житель Киева за рулем легковушки допустил наезд на местного жителя, который двигался на велосипеде в попутном направлении. Мужчину доставили в больницу", - добавили в полиции.

Также вчера на автодороге "Киев-Чернигов", вблизи с. Скибин, водитель грузовика совершил наезд на пешехода. Мужчина 30-35 лет в нетрезвом виде переходил проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавшего в бессознательном состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом ноги доставили в больницу.

"В с.Старовичи, водитель мотоцикла "Иж планета-3" на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на обочину, где совершил наезд на железобетонную опору. Мотоциклист с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом ноги доставлен в больницу", - сообщили в полиции.

По факту этих ДТП возбуждены уголовные производства.

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