 Украинские курсанты прошли стажировку на учебном корабле ВМС Румынии, - генконсульство Украины в Стамбуле. ФОТОрепортаж

Как сообщает в фейсбуке Генконсульство Украины в Стамбуле, в порт турецкого города зашел учебный корабль Военно-Морских сил Румынии "MIRCEA", на котором в рамках сотрудничества Украины со странами НАТО три месяца проходили учебный курс двое курсантов Национального университета "Одесская морская академия - старшина 2-й статьи Роман Буяр и старшина 2-й статьи Михаил Бричкар, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что на стамбульском берегу украинских моряков встречал генконсул Украины в Стамбуле Александр Гаман с супругой.
На корабле от Украины стажировку проходили двое кадетов, но украинцев на борту было трое. "Третий - Мартин Федорчук, кадет из Португалии, с которым одесские курсанты подружились и который очень горд тем, что родился в Украине", - говорится в сообщении.
Трамп предоставил Бразилии статус основного союзника США вне НАТО.
Это означает, что Бразилия получает приоритетный доступ к закупке оружия на американском рынке и усиливает военное сотрудничество между государствами НАТО.
(C)
@S_Vivat
🤔
Если вы спросите а при чем тут Украина? Да уже не при чем. Может в будущем?
Дожили, мля, дети одной из лучших армий мира, гордятся "стажировкой" у цыган.
Ну собственно, кака армия, така и гордость.