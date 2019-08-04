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 Общество, За рубежом
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Все про:консульство (365) Стамбул (162) курсанты (91)

 Украинские курсанты прошли стажировку на учебном корабле ВМС Румынии, - генконсульство Украины в Стамбуле. ФОТОрепортаж

Курсанты Национального университета "Одесская морская академия" три месяца были на стажировке на учебном корабле ВМС Румынии.

Как сообщает в фейсбуке Генконсульство Украины в Стамбуле, в порт турецкого города зашел учебный корабль Военно-Морских сил Румынии "MIRCEA", на котором в рамках сотрудничества Украины со странами НАТО три месяца проходили учебный курс двое курсантов Национального университета "Одесская морская академия - старшина 2-й статьи Роман Буяр и старшина 2-й статьи Михаил Бричкар, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на стамбульском берегу украинских моряков встречал генконсул Украины в Стамбуле Александр Гаман с супругой.

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На корабле от Украины стажировку проходили двое кадетов, но украинцев на борту было трое. "Третий - Мартин Федорчук, кадет из Португалии, с которым одесские курсанты подружились и который очень горд тем, что родился в Украине", - говорится в сообщении.

Украинские курсанты прошли стажировку на учебном корабле ВМС Румынии, - генконсульство Украины в Стамбуле 01
Украинские курсанты прошли стажировку на учебном корабле ВМС Румынии, - генконсульство Украины в Стамбуле 02

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Украинские курсанты прошли стажировку на учебном корабле ВМС Румынии, - генконсульство Украины в Стамбуле 03
Украинские курсанты прошли стажировку на учебном корабле ВМС Румынии, - генконсульство Украины в Стамбуле 04
Украинские курсанты прошли стажировку на учебном корабле ВМС Румынии, - генконсульство Украины в Стамбуле 05
Фото: facebook.com/CGUinIstanbul

Источник: https://censor.net.ua/p3141195
 
   
 Топ комментарии
 
Бедный,бедный Алекс Суров...Его до сих пор волнует мнение кацапов!..."Комплекс меншовартості" дається-таки взнаки... Украинские курсанты прошли стажировку на учебном корабле ВМС Румынии, - генконсульство Украины в Стамбуле - Цензор.НЕТ 1864
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В Одесі в військовій гавані стоїть без діла таке саме трьохщоглове судно-вітрильник "Дружба", його ніхто не ремонтує і не ходить на ньому в навчальні походи!
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Просто два студента постажувалися по обміну на яхті капітана Врунгеля. Тут нічого дивного чи поганого немає. Їм у плюс - пожили-поспілкувались з закордонними моряками.
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Етить какая перемога. Аж два курсанта на румынском корабле побывали. Ну фсе, считай украинский флот возрожден. Представляю как сейчас кацапы ржут с етих новостей Украинские курсанты прошли стажировку на учебном корабле ВМС Румынии, - генконсульство Украины в Стамбуле - Цензор.НЕТ 6343
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Бедный,бедный Алекс Суров...Его до сих пор волнует мнение кацапов!..."Комплекс меншовартості" дається-таки взнаки...
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В Одесі в військовій гавані стоїть без діла таке саме трьохщоглове судно-вітрильник "Дружба", його ніхто не ремонтує і не ходить на ньому в навчальні походи!
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Бразилия идёт в НАТО.
Трамп предоставил Бразилии статус основного союзника США вне НАТО.
Это означает, что Бразилия получает приоритетный доступ к закупке оружия на американском рынке и усиливает военное сотрудничество между государствами НАТО.
(C)
@S_Vivat
🤔
Если вы спросите а при чем тут Украина? Да уже не при чем. Может в будущем?
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Сам ты цыган. Какое отношение имеют цыгане к румынам? Цыгане выходцы из Индии и живут по всей Европе, особенно южной. Ты идиот, признайся? И да, румыны могут таки получить жизни, потому как у них темпы роста экономики уже много лет очень высокие они в НАТО, в ЕС и все у них постепенно налаживается, есть несомнен6е успехи в борьбе с коррупцией.
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ну прошли. замечательно. это им поможет защищать родину на *********** бронекатерах с пулеметным вооружением
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Вот интересно, вам самим-то не смешно с этой новости!?
Дожили, мля, дети одной из лучших армий мира, гордятся "стажировкой" у цыган.
Ну собственно, кака армия, така и гордость.
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Просто два студента постажувалися по обміну на яхті капітана Врунгеля. Тут нічого дивного чи поганого немає. Їм у плюс - пожили-поспілкувались з закордонними моряками.
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Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
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