 Двухмесячная норма осадков выпала за два дня в Одессе, - горсовет. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Одесского городского совета.

"Аномальное количество осадков выпало в Одессе за минувшие сутки. По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, с 3 по 4 августа 2019 года в Одессе выпала двухмесячная норма осадков. В первые часы во время залпового ливня наблюдались подтопления улиц города, ситуация осложнялась непрекращающимся сильным дождем. Как отмечают специалисты, ни одна ливневая канализация не способна моментально увести такое количество воды с улиц", - говорится в сообщении.

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В мэрии добавили, что мощные дождевые потоки разнесли по улицам города горы мусора, грязи и камней, в результате непогоды в районе автовокзала произошел оползень, а также был поврежден ливневый коллектор.









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Фото: omr.gov.ua

Напомним, в ночь на воскресенье, 4 августа, из-за ухудшения погодных условий в двух областях Украины обесточены 40 населенных пунктов. Больше всего от гроз и дождей пострадала Одесская область. За сутки в Одесской области подразделениями ГСЧС осуществлено 11 выездов на откачку воды, 4 выезда для буксировки автотранспорта и перевозки людей, 5 выездов для распиловки и уборки деревьев.

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По уточненной информации пресс-службы мэрии, на 10:00 часов утра было известно, что повалены 22 дерева и оторваны 4 крупных ветки. По данным КП "Одесгорсвет", выявлено 15 обрывов электросетей из-за упавших деревьев и зафиксировано 23 повреждения линий наружного освещения.