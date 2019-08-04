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Все про:горсовет (441) непогода (440) Одесса (5563)

 Двухмесячная норма осадков выпала за два дня в Одессе, - горсовет. ФОТОрепортаж

В Одессе за два дня - 3 и 4 августа - выпала двухмесячная норма осадков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Одесского городского совета.

"Аномальное количество осадков выпало в Одессе за минувшие сутки. По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, с 3 по 4 августа 2019 года в Одессе выпала двухмесячная норма осадков. В первые часы во время залпового ливня наблюдались подтопления улиц города, ситуация осложнялась непрекращающимся сильным дождем. Как отмечают специалисты, ни одна ливневая канализация не способна моментально увести такое количество воды с улиц", - говорится в сообщении.

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В мэрии добавили, что мощные дождевые потоки разнесли по улицам города горы мусора, грязи и камней, в результате непогоды в районе автовокзала произошел оползень, а также был поврежден ливневый коллектор.

Двухмесячная норма осадков выпала за два дня в Одессе, - горсовет 01
Двухмесячная норма осадков выпала за два дня в Одессе, - горсовет 02
Двухмесячная норма осадков выпала за два дня в Одессе, - горсовет 03
Двухмесячная норма осадков выпала за два дня в Одессе, - горсовет 04

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Двухмесячная норма осадков выпала за два дня в Одессе, - горсовет 05
Двухмесячная норма осадков выпала за два дня в Одессе, - горсовет 06
Двухмесячная норма осадков выпала за два дня в Одессе, - горсовет 07
Двухмесячная норма осадков выпала за два дня в Одессе, - горсовет 08
Двухмесячная норма осадков выпала за два дня в Одессе, - горсовет 09

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Двухмесячная норма осадков выпала за два дня в Одессе, - горсовет 10
Двухмесячная норма осадков выпала за два дня в Одессе, - горсовет 11
Двухмесячная норма осадков выпала за два дня в Одессе, - горсовет 12
Фото: omr.gov.ua

Напомним, в ночь на воскресенье, 4 августа, из-за ухудшения погодных условий в двух областях Украины обесточены 40 населенных пунктов. Больше всего от гроз и дождей пострадала Одесская область. За сутки в Одесской области подразделениями ГСЧС осуществлено 11 выездов на откачку воды, 4 выезда для буксировки автотранспорта и перевозки людей, 5 выездов для распиловки и уборки деревьев.

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По уточненной информации пресс-службы мэрии, на 10:00 часов утра было известно, что повалены 22 дерева и оторваны 4 крупных ветки. По данным КП "Одесгорсвет", выявлено 15 обрывов электросетей из-за упавших деревьев и зафиксировано 23 повреждения линий наружного освещения.

Источник: https://censor.net.ua/p3141192
 
 
 Топ комментарии
 
вафлер притягивает беды! гоните этих недоумков в красных труселях, и будет вам счстье.
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двух месячная норма воды в репортаже.куча фоток ни о чем.благодарствую за содержательную новость.
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вафлер притягивает беды! гоните этих недоумков в красных труселях, и будет вам счстье.
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Рошен, а вот в портки к Труханову заглядывать не этично.
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И вежде только фотки как славно техника Труханова порядок наводит. А мне интересен оползень, в районе автовокзала. Там что, реальный масштабный оползень???
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Более всего поражают работники с мётлами и лопатами... 19-ый век. А техника в Украине имеется? Или вся ушла в оффшоры?
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На верхней фотке ещё есть особая техника. Куда-то спешит автозак. Куда, в воскресенье можно спешить??? Суды не работают...
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Автозак - который транспортирует заключённых? Здесь этим занимается пенитенциарная полиция, машины с решётками. Перевозят в любой день, и входные тоже. На машинах так и написано - Polizia Penitenziaria.
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Андрюха, то не автозак. То бытовка рабочих на колесах такая.
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"москалі... Путін... гібридна війна..."
П. Порошенко
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двух месячная норма воды в репортаже.куча фоток ни о чем.благодарствую за содержательную новость.
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Асфальт на фотках бачите? А він до зливи там був.
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Хватит воровать . Подарило тебе порося место .
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на одной из фоток,асфальт тоже дождь смыл???
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