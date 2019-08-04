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Все про:Житомирщина (709) Минобороны (5859) учения (2141)

 Тактико-специальные учения прошли на Житомирщине в условиях, приближенных к боевым, - Минобороны. ФОТОрепортаж

В течение трех суток военные 12-го отдельного полка оперативного обеспечения оперативного командования "Север" отрабатывали тактико-специальные учения в условиях, приближенных к боевым.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны, учения проходили в три этапа. На первом прошло планирование боевого применения подразделений, марш в определенный район, в ходе которого военнослужащие выполнили инженерную и радиационно-химически бактериологическую разведку путей выдвижения. Также воины выполнили фортификационное оборудование рубежа обороны.

На третьем этапе подразделения полка отработали наведение понтонной мостовой переправы, осуществляя аэрозольную маскировку и постоянно ведя наблюдение. Также армейцы практиковались в проработке проходов в заграждениях и минировании, а подразделение РХБ-защиты разворачивало пункт специальной обработки с последующими соответствующими действиями.

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Тактико-специальные учения прошли на Житомирщине в условиях, приближенных к боевым, - Минобороны 01
Тактико-специальные учения прошли на Житомирщине в условиях, приближенных к боевым, - Минобороны 02
Тактико-специальные учения прошли на Житомирщине в условиях, приближенных к боевым, - Минобороны 03
Тактико-специальные учения прошли на Житомирщине в условиях, приближенных к боевым, - Минобороны 04

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Тактико-специальные учения прошли на Житомирщине в условиях, приближенных к боевым, - Минобороны 05
Тактико-специальные учения прошли на Житомирщине в условиях, приближенных к боевым, - Минобороны 06
Тактико-специальные учения прошли на Житомирщине в условиях, приближенных к боевым, - Минобороны 07
Тактико-специальные учения прошли на Житомирщине в условиях, приближенных к боевым, - Минобороны 08
Тактико-специальные учения прошли на Житомирщине в условиях, приближенных к боевым, - Минобороны 09

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Тактико-специальные учения прошли на Житомирщине в условиях, приближенных к боевым, - Минобороны 10
Тактико-специальные учения прошли на Житомирщине в условиях, приближенных к боевым, - Минобороны 11
Тактико-специальные учения прошли на Житомирщине в условиях, приближенных к боевым, - Минобороны 12
Фото: mil.gov.ua

Источник: https://censor.net.ua/p3141189
 
   
 Топ комментарии
 
Я тобі кажу про те що знаю достеменно. А твої тупі жартики в стилі кварталу-95 честі тобі абсолютно не роблять.
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Это вопросы к его команде и "теплой ванне"

Тактико-спеціальні навчання відбулись на Житомирщині в умовах, наближених до бойових, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5321
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Ну и? Почему не нашлось таких людей, что смогли бы убедить его?
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Это вопросы к его команде и "теплой ванне"

Тактико-спеціальні навчання відбулись на Житомирщині в умовах, наближених до бойових, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5321
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Дев'ять військових частин на Луганщині відрізали від електроенергії.
На передовій у хлопців забрали все озброєння.
Ходять чутки про плани Хомчака уже до Нового року відвести ВСУ за межі Луганської та Донецької областей.
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Да доллар уже по 100грн,не стесняйтесь,больше треша.
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Я тобі кажу про те що знаю достеменно. А твої тупі жартики в стилі кварталу-95 честі тобі абсолютно не роблять.
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Знаешь.Ну наверное.Только вы все время забываете ,что в армии служат Украинцы,которые с нами общаются.Петя проиграл заслужено.Помогать своими инсайдами кацапам,это так патриотично.
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Саме з військовослужбовцем я вчора і спілкувався.
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К чему эта зрада? Автоматы пистолеты тоже забрали? Или только патроны? Вы ещё про "хлопцив голых босых" напишите...
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Перехід ВСУ на нову систему харчування зірвано. Будеш заперечувати?
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Все расяянины - подшконошные кочеты из обиженного угла
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Глава МИД ФРГ Хайко Маса способствует укреплению власти президента РФ Владимира Путина. Такое мнение высказал экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров
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во зеля маладец, поднял армию за 60 дней, вместо голих босих в грязи от папередников.
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Это по инерции от попередникив всё идёт. И лучше Зе эту инерцию не останавливать, а хотя бы не мешать.
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День независимости при "шоколадном барыге":

Тактико-спеціальні навчання відбулись на Житомирщині в умовах, наближених до бойових, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3192
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День независимости по плану куклы папы Бени:

Тактико-спеціальні навчання відбулись на Житомирщині в умовах, наближених до бойових, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8914
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Да всё нормально. Не волнуйтесь. И без всякого национализма ваших "ватных" братушек подстереливают/поджаривают на передке. В трусиках не распинают - надоело 😉.
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