 Тактико-специальные учения прошли на Житомирщине в условиях, приближенных к боевым, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны, учения проходили в три этапа. На первом прошло планирование боевого применения подразделений, марш в определенный район, в ходе которого военнослужащие выполнили инженерную и радиационно-химически бактериологическую разведку путей выдвижения. Также воины выполнили фортификационное оборудование рубежа обороны.

На третьем этапе подразделения полка отработали наведение понтонной мостовой переправы, осуществляя аэрозольную маскировку и постоянно ведя наблюдение. Также армейцы практиковались в проработке проходов в заграждениях и минировании, а подразделение РХБ-защиты разворачивало пункт специальной обработки с последующими соответствующими действиями.

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Фото: mil.gov.ua