 Водитель погиб, двое пассажиров получили телесные повреждения в результате ДТП на Николаевщине, - полиция. ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия 59-летний водитель автомобиля Opel Vectra от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия, пассажирки обоих транспортных средств возрастом 54 и 47 лет с телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Следствие продолжается.
Стоячего? Или догнал?
Госсекретарь США Майк Помпео не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан. Об этом в своем Facebook-аккаунте заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова американского дипломата о том, что Крым должен вернуться в состав Украины.
«Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео», - отметила она.»
А ще, сьогодні помер Віллі Токарєв...
«А вокруг мілліонєри, дєнєг кури нє клюют,
Мєжду німі, как шакали, люді бєдниє снуют
Нєбоскрьоби, небоскрьоби»