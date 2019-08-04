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 Происшествия
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 Водитель погиб, двое пассажиров получили телесные повреждения в результате ДТП на Николаевщине, - полиция. ФОТО

Сегодня около 12:30 на 197 км автодороги Николаев-Благовещенск возле села Новопетровского столкнулись Skoda Octavia и Opel Vectra.

В результате дорожно-транспортного происшествия 59-летний водитель автомобиля Opel Vectra от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия, пассажирки обоих транспортных средств возрастом 54 и 47 лет с телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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Следствие продолжается.

Водитель погиб, двое пассажиров получили телесные повреждения в результате ДТП на Николаевщине, - полиция 01

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Источник: https://censor.net.ua/p3141186
 
 
 Топ комментарии
 
Може пора Цензору зробити гілку «Хроніка ДТП і криміналу» ?
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Краще б написали скільки немовлят з"явилося за добу на світ. Водій загинув, двоє пасажирів зазнали тілесних ушкоджень унаслідок ДТП на Миколаївщині, - поліція - Цензор.НЕТ 5850
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Он его в зад ввалил?
Стоячего? Или догнал?
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Он его в зад ввалил?
Стоячего? Или догнал?
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И что это за траса такая? Всё в одну сторону!
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так в эту ДТП , вот они кусок и перекрыли
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Може пора Цензору зробити гілку «Хроніка ДТП і криміналу» ?
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Краще б написали скільки немовлят з"явилося за добу на світ.
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То може запустити стрім з моргу, або крематорію?
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Россия отреагировала на заявление Помпео о Крыме


Госсекретарь США Майк Помпео не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан. Об этом в своем Facebook-аккаунте заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова американского дипломата о том, что Крым должен вернуться в состав Украины.
«Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео», - отметила она.»

А ще, сьогодні помер Віллі Токарєв...
«А вокруг мілліонєри, дєнєг кури нє клюют,
Мєжду німі, как шакали, люді бєдниє снуют
Нєбоскрьоби, небоскрьоби»
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