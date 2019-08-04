 Водитель погиб, двое пассажиров получили телесные повреждения в результате ДТП на Николаевщине, - полиция. ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия 59-летний водитель автомобиля Opel Vectra от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия, пассажирки обоих транспортных средств возрастом 54 и 47 лет с телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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Следствие продолжается.

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