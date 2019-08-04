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Все про:Сумы (615) вандализм (431)

 Неизвестный надругался над могилой воина АТО в Сумах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На могиле военнослужащего сломан крест. Виновному грозит до 7 лет за решеткой. В соцсетях сообщают, что соседняя могила была забрызгана краской.

Об акте вандализма стало известно из сообщения полиции Сумщины, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром на линию "102" поступило сообщение, что на одной из могил погибших воинов АТО неизвестные сломали крест. Сейчас правоохранители в рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст.297 принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению этого преступления", - сообщили полицейские.

Неизвестный надругался над могилой воина АТО в Сумах 01

Жительница Сум Валентина Андрияшева утверждает на своей странице в Facebook, что вандалы поглумились не над одной, а над двумя могилами.

"Деревянный крест на могиле Глуходиду Александру сломан! Могила Онищенко заляпана розовой краской!!! На мемориале ШЕСТЬ камер наблюдения!!!! ШЕСТЬ!!! Это что вообще???" - написала женщина.

Неизвестный надругался над могилой воина АТО в Сумах 02

При этом она подчеркнула, что краску со второй могилы уже смыли.

Также на Цензор.НЕТ: Вандалы на Житомирщине разрушили 5 памятников на могилах бойцов АТО. ФОТОрепортаж

Неизвестный надругался над могилой воина АТО в Сумах 03
Неизвестный надругался над могилой воина АТО в Сумах 04

Источник: https://censor.net.ua/p3141181
 
 
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Неизвестный надругался над могилой воина АТО в Сумах - Цензор.НЕТ 2145
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крест то восстановят...а вот восстановил ли рукож*пое п*дло свою карму? вопрос открыт
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мертвим мстити не можна. інакше вони прийдуть по месника і швидко.
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Я думаю закон о надругательстве над могилами патриотов остановит козломордых . Давать минимум 10 лет , без права пересылки и не вылазя с под шконки .
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сегодня патриот не значит, что через пару десятков лет так же будет. пройденный этап
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це може у вас не значить.
а в нас гсправжній герой завжди лишиться героєм.
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Патріот залишиться патріотом, а імігрант залишиться імігрантом. Тепер ви просто ніхто, тому не вам судити патріотів.
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*емігрант
імігрант - це навпаки - той, хто мігрував сюди.
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І що камера зафіксувала цю нечисть, спіймати і руки на вузол зав'язати за спину.
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якщо сєпари на протязі цих пяти років спокійно собі приїзжають у ту ж Вінницю та вклеюють собі фото у паспорт на 25 чи 45 років то що їм щось чи хтось заважає "відвідати"могили тих кого вони убивають???
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ну а если хотя бы одну кацапюру поймать и за яйца на дереве повесить, то остальным кацапам быстро перехотелось бы хернёй страдать ...
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а якщо буде те що зробили з воїном при вєліком гєнєралісімусє-шиколядном...?
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Колишній атошник, 23-річний Олександр потрапив до БВК-77, як вважають представники бердянської ветеранської організації "Легіон правди", несправедливо. Ще під час служби Сашко разом з іншими військовослужбовцями затримали особу, яку вони вважали сепаратистом, і передали представникам контррозвідки. Далі сумлінно відслужив, отримав Орден «За мужність». Але, як виявилося, по ньому велося слідство за незаконне позбавлення волі. Олександра засудили до трьох років ув'язнення. Минулого року він був етапований до Бердянська, де на нього чекало пекло.
Він, як і багато інших ув'язнених, пройшов процедуру "переходу в касту опущених". Рецедівіст-сєпар (смотящій від адміністрації колонії) з погонялом "полоса" його гвалтував 5 разів. Зараз хлопець уже вдома, після лікування в психдиспансері, але продовжує знаходитися в дуже важкому психологічному стані. Історій, подібних до історії атошника Олександра, із 77 колонії у правозахисників уже назбиралося чимало. Наприклад, історія Юрія Бєляка, ексрадованого в Бердянськ з Росії 29 грудня 20018 року. Вже в перші дні перебування в колонії він телефонував мамі і казав, що йому потрібно 12тис. грн. або його вб'ють. Як з'ясується згодом, це буденна практика в цій колонії, у кожного засудженого своя картка, на яку від родичів вимагають скидати пристойні суми.

Щоправда, якщо хтось із ув'язнених чи персоналу колонії ризикують розповідати про те, що там діється, вони потім потрапляють під ще більші репресії адміністрації.

Так сталося й цього разу. Після того, як 2 лютого активістам вдалося зафіксувати сліди побоїв та свідчення в БВК-77, двох медпрацівників не допустили до роботи і намагаються звільнити, а всі ув'язнені раптом почали відмовлятися від своїх слів. Натомість перевірка ДБР і прокуратури не виявила жодних порушень у колонії.

Що ж, тепер давайте називати прізвища.

Чукін Максим Володимирович, начальник колонії.

Коротич Максим Валерійович, 1 заступник начальника.

Васильєв Микола Олександрович, прокурор Бердянська, кум Чукіна, очолював комісію з вивчення ситуації в колонії, яка не виявила порушень.

Керман Денис Юрійович, керівник Територіального управління ДБР в Мелітополі, колишній прокурор Бердянська, член комісії, яка не виявила порушень.

СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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Без тон-тон макутів нічого не вийде . Пападок тут мав рацію.
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коли у нас майже вся влада ті самі....а он у їзраїлі служба по всьому світі працює виловлює і т.д..
-а у нас пять років в раді порошенка представляє кум безлєра ...
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Как-то сильно оживилась путинодрянь после выборов. "Совпадение ? Не думаю...."(с)
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Ага.... Я тоже думаю что петюня и его бизнес партнёр медведка дали своим уродам фас.
Тем более клоун начал медведку обижать... Налог на ввозимую нефть ввёл гад.
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замість "розіп'ятого мальчіка" до танка цвяхами прибити...і тягати , доки ноги до цих самих яєць не зітруться...та щоб вся країна бачила,- отоді і грошей парашинських подібні викидні не схочуть, щоб тут паскудити...
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так вона ж тут..ксяна мака-рон...
-ви от не думаєте що хтось ото таки утнув щоб скандалом до уваги що хрестик встромили а памятник нехай рідня ставить із того мільйона що за загиблого виплотили?
-он у одному райцентрі 80 річна бабуля облила краскою памятник загиблому воїну, так як їй не по нраву що то коло гробків її рідні поставили щоглу з прапором країни і т.д..
.то мабудь таки погиблих героїв мали б хоронити у центрі Києва де вінок януковича лупив..
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не просто найти, но и отреформировать после поимки потужно.
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Судя по дате смерти хлопец погиб в иловайском котле..лично для меня это делает поступок ватного подонка ещё более циничным..
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і до сіх пір на памятник не назбирали?
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до чого це питання..? не всіх навіть по-людськи поховано..
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до того ж...може хто з рідні спеціально то утнув щоб скандалом увагу привернути що герою пам'ятника немає...
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Народ потихоньку разделился пополам, одни считают допустимым срать на Крещатике, другие - на Владимирской, но все уверены, что в принципе срать на улице небольшой грех.
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Лише кінчені ублюдки та моральні виродки "воюють" з пам'ятниками та могилами!
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а як саме "надругался"?
вибачаюсь за козлячу...
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Прочитай статтю, дЭбилл соборний, а потім пиши комменти.
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