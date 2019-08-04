 Неизвестный надругался над могилой воина АТО в Сумах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об акте вандализма стало известно из сообщения полиции Сумщины, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром на линию "102" поступило сообщение, что на одной из могил погибших воинов АТО неизвестные сломали крест. Сейчас правоохранители в рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст.297 принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению этого преступления", - сообщили полицейские.
Жительница Сум Валентина Андрияшева утверждает на своей странице в Facebook, что вандалы поглумились не над одной, а над двумя могилами.
"Деревянный крест на могиле Глуходиду Александру сломан! Могила Онищенко заляпана розовой краской!!! На мемориале ШЕСТЬ камер наблюдения!!!! ШЕСТЬ!!! Это что вообще???" - написала женщина.
При этом она подчеркнула, что краску со второй могилы уже смыли.
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а в нас гсправжній герой завжди лишиться героєм.
імігрант - це навпаки - той, хто мігрував сюди.
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Колишній атошник, 23-річний Олександр потрапив до БВК-77, як вважають представники бердянської ветеранської організації "Легіон правди", несправедливо. Ще під час служби Сашко разом з іншими військовослужбовцями затримали особу, яку вони вважали сепаратистом, і передали представникам контррозвідки. Далі сумлінно відслужив, отримав Орден «За мужність». Але, як виявилося, по ньому велося слідство за незаконне позбавлення волі. Олександра засудили до трьох років ув'язнення. Минулого року він був етапований до Бердянська, де на нього чекало пекло.
Він, як і багато інших ув'язнених, пройшов процедуру "переходу в касту опущених". Рецедівіст-сєпар (смотящій від адміністрації колонії) з погонялом "полоса" його гвалтував 5 разів. Зараз хлопець уже вдома, після лікування в психдиспансері, але продовжує знаходитися в дуже важкому психологічному стані. Історій, подібних до історії атошника Олександра, із 77 колонії у правозахисників уже назбиралося чимало. Наприклад, історія Юрія Бєляка, ексрадованого в Бердянськ з Росії 29 грудня 20018 року. Вже в перші дні перебування в колонії він телефонував мамі і казав, що йому потрібно 12тис. грн. або його вб'ють. Як з'ясується згодом, це буденна практика в цій колонії, у кожного засудженого своя картка, на яку від родичів вимагають скидати пристойні суми.
Щоправда, якщо хтось із ув'язнених чи персоналу колонії ризикують розповідати про те, що там діється, вони потім потрапляють під ще більші репресії адміністрації.
Так сталося й цього разу. Після того, як 2 лютого активістам вдалося зафіксувати сліди побоїв та свідчення в БВК-77, двох медпрацівників не допустили до роботи і намагаються звільнити, а всі ув'язнені раптом почали відмовлятися від своїх слів. Натомість перевірка ДБР і прокуратури не виявила жодних порушень у колонії.
Що ж, тепер давайте називати прізвища.
Чукін Максим Володимирович, начальник колонії.
Коротич Максим Валерійович, 1 заступник начальника.
Васильєв Микола Олександрович, прокурор Бердянська, кум Чукіна, очолював комісію з вивчення ситуації в колонії, яка не виявила порушень.
Керман Денис Юрійович, керівник Територіального управління ДБР в Мелітополі, колишній прокурор Бердянська, член комісії, яка не виявила порушень.
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
-а у нас пять років в раді порошенка представляє кум безлєра ...
Тем более клоун начал медведку обижать... Налог на ввозимую нефть ввёл гад.
-ви от не думаєте що хтось ото таки утнув щоб скандалом до уваги що хрестик встромили а памятник нехай рідня ставить із того мільйона що за загиблого виплотили?
-он у одному райцентрі 80 річна бабуля облила краскою памятник загиблому воїну, так як їй не по нраву що то коло гробків її рідні поставили щоглу з прапором країни і т.д..
.то мабудь таки погиблих героїв мали б хоронити у центрі Києва де вінок януковича лупив..
вибачаюсь за козлячу...