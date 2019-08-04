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Все про:Луганщина (4143) наркотики (1555) Нацполиция (9843) марихуана (89)

 150 кг марихуаны: полицейские обнаружили в лесополосе на Луганщине склад наркотиков. ФОТОрепортаж

Сотрудники Нацполиции нашли в лесополосе около с. Степной Яр 150 высушенной, частично переработанной и подготовленной к транспортировке конопли.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент коммуникации полиции Луганщины.

Обнаружить марихуану удалось "в ходе проверки оперативной информации", уточнили в полиции.

Помимо этого, в лесополосе нашли оборудование для ее переработки и упаковки и автомобиль, которым коноплю предполагалось перевозить к месту хранения.

"Рядом с местом происшествия полицейские обнаружили 35-летнего жителя Луганской области, причастность которого к переработке и выращивание данных растений сейчас проверяется", - добавили в полиции.

Также на Цензор.НЕТ: Полицейские разоблачили группу наркосбытчиков и изъяли наркотики на сумму 20 млн гривен в Запорожской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Открыто производство по 3 ст. 309 УК Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

150 кг марихуаны: полицейские обнаружили в лесополосе на Луганщине склад наркотиков 01
150 кг марихуаны: полицейские обнаружили в лесополосе на Луганщине склад наркотиков 02
150 кг марихуаны: полицейские обнаружили в лесополосе на Луганщине склад наркотиков 03
150 кг марихуаны: полицейские обнаружили в лесополосе на Луганщине склад наркотиков 04
150 кг марихуаны: полицейские обнаружили в лесополосе на Луганщине склад наркотиков 05

Источник: https://censor.net.ua/p3141172
 
 
 Топ комментарии
 
интересно, а сколько людей сегодня погибло в пьяных драках, умерло от цирроза или "поймало белку"..?
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якщо цю лікарську траву легалізовати то мусора без приробітку залишаться а чім мусорят годувати...?
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требую легализации бедного растения
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интересно, а сколько людей сегодня погибло в пьяных драках, умерло от цирроза или "поймало белку"..?
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якщо цю лікарську траву легалізовати то мусора без приробітку залишаться а чім мусорят годувати...?
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А где это? Вот эта странная земля - Луганщика? 150 кг марихуаны: полицейские обнаружили в лесополосе на Луганщике склад наркотиков - Цензор.НЕТ 2076
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ещё не один УКУРЕННЫЙ никого по пьяни топором не зарубил
и остановку полную людей, бухим на джипе не снес..

а вобще у каннабиноидов есть один "побочный эффект" когда ты укуренный на тебя алкоголь не действует))) легализировать нельзя! народ бухать перестанет
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Немецкие полицейские изъяли крупнейшую партию наркотиков стоимостью $1 млрд150 кг марихуаны: полицейские обнаружили в лесополосе на Луганщине склад наркотиков - Цензор.НЕТ 3020В немецком городе Гамбург изъяли и уничтожили крупнейшую в истории страны партию кокаина, стоимость которой оценили в миллиард долларов.Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC.Партию наркотиков весом 4,5 тонны переправляли из Уругвая, ее планировали отвезти в Бельгию.Обнаружили кокаин в Германии случайно во время обычной проверки в порту Гамбурга. По документам в контейнере должны быть соевые бобы, но там были более 200 крупных спортивных сумок с наркотиками.По данным немецкой полиции, весь это груз уже уничтожили. Таможенная служба страны оценила его в 1 млрд долларов.Правоохранители ФРГ отметили, что с одной стороны эта находка доказывает эффективность их работы, но с другой стороны такая крупная партия свидетельствует, что американские наркокартели становятся все смелее.
имхо наверно с этой новости полиция Германии и Голландии смеется
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Нужно легализовать марихуану в Украине и завалить ею парашу, шоб она дымила ещё больше.
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