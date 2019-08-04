 Ночной ураган в Одессе повалил десятки деревьев, оборвал провода, повредил транспорт. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает "Думская", передает Цензор.НЕТ.
"По уточненной информации пресс-службы мэрии, на 10:00 часов утра известно, что повалены 22 дерева и оторваны 4 крупных ветки. По данным КП "Одесгорсвет", выявлено 15 обрывов электросетей из-за упавших деревьев и зафиксировано 23 повреждения линий наружного освещения", - пишет местное издание.
В частности, по сообщению очевидцев, упавшее дерево повредило две машины на улице Садовой, веткой накрыло также автомобиль на Средней улице, придавило два авто на улице Довженко. А на Болгарской улице ветка рухнула на крышу торгового киоска.
На Карантинном спуске в центре Одессы мощный поток воды снес десяток припаркованных авто, сорвал асфальтовое покрытие и разворотил ливневый коллектор.
Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются, уточняет "Думская".
Как сообщалось, в ночь на воскресенье, 4 августа, из-за ухудшения погодных условий в двух областях Украины обесточены 40 населенных пунктов. Больше всего от гроз и дождей пострадала Одесская область. За сутки в Одесской области подразделениями ГСЧС осуществлено 11 выездов на откачку воды, 4 выезда для буксировки автотранспорта и перевозки людей, 5 выездов для распиловки и уборки деревьев. От ГСЧС привлекалось 90 человек личного состава и 20 единиц техники.
Всю ночь ловили улетающие ... водосточные трубы и строили за воротами дамбочки из всякой фигни, чтобы вода с улицы не залетала во двор
А с соседнего дома ( старенький уже) с крыши слетел шифер. Сказали спасибо, что не в наше окно(
но вам лучше такое не смотреть
Зимой еще снег выпадет, стройте убежище
У Небесной Канцелярии тоже иногда лопается терпение.
В Гренландии откололся большой кусок льда! Вот истинная причина!
И разруха в ваших головах...
Лечитесь, а то потом будет поздно...
Я очень люблю физику, прекрасная наука.
Давайте, перетрем про течение жидкости?
Скажите, а почему жидкости - текучи?
Ещё одно сумчатое нарисовалась...
Фиг сотрёшь теперь
тогда сру.ру
забиор на дрова рубить, в Луганске будущей зомий обещают перебои с углем.
Вот я украинка, родилась и выросла в Украине (Мариуполь), переехала в Германию и осталась украинкой.
А вы откуда? Из роиссюшки? 😁
А все почему?
А на уроках физики в школе учителя слушать нужно было, а не под партой дрочить.
А как все хорошо начиналось
ЧТО, ВЫБ**ДКИ,ВОТ И ВСЯ ВАША ФИЗИКА.
Уголовное чмно из ЛДНР про ФИЗИКУ взялось рассуждать
Нельзя же пяными на смену заступать!
Бог же только россиян любит, любая вата подтвердит. Всегда была против принудительного лечения, но тут имхо без вариантов.
Ну хоть "золотые зубы есть?" (П.П. Уксусов)
А ведь трындец вам идет, вон и природа, а.к.а. господь Бог предупреждает
В этот раз голубого вертолета на Ростов не будет.
В этот раз вас будут таки убивать.
У меня свободный английский.Хотите читать на английском - читайте, я комментирую в "The Age" и на youtube.
А зачем мне украинский учить? Раз украинский Президенту не нужен, раз Президент избран незаконно, как НЕ владеющий свободно украинским, зачем же мне то быть лучше Вовчика?
Но Вы не о том думаете.
Вы думайте о том, что в этот раз вас будут прост0 убивать.
Причем делать это буду не я, я от Вас за тысячу верст.
Убивать вас будет население (украинское, если Вы в Украине, российское - если на Лахте), озверевшее от инфляции и невозможности купить тушку курицы.
Так что Вы так эвакуируйтесь куда нибудь.
ВНЖ то есть?
как-то вовремя Бульдозер Михо в Одессу вернулся
І кого ви маєте на увазі?
Асфальт не тронуло