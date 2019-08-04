 Комроты ВСУ Салатенко на учебе в Форт Беннинг в США: "Придет время применить знания в боях с российскими оккупантами на Донбассе и в Крыму". ФОТО

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Салатенко подчеркнул, что по окончанию учебы планирует применять полученные знания при освобождении Донбасса и Крыма.
"Я прилагаю все усилия, чтобы успешно овладеть американской военной наукой и, по окончанию курсов, успешно применить полученные знания в боях с российскими оккупационными войсками при освобождении Донбасса и Крыма. Которое неизбежно будет в то время, когда наша армия будет максимально к этому готова", - отметил он.
Салатенко добавил, что Соединенные Штаты являются основным военным и политическим союзником Украины, и выразил надежду, что помощь будет только увеличиваться.
Эй, зебобики, тут подбарыжник хочет на войне наживаться! Не хочет просто прекратить стрелять в ополченцев Донбасса!
Среди зебобиков есть ли хоть кто-то занимающий должность, требующую хоть что-то сложнее, чем умение копать и не копать?
Армия (не ВСУ, а в широком смысле слова, как социальная группа) уже начала зубы показывать, например, в ответ на отмену парада, ветеранские и волонтерские организации объявили, что срать они хотели на приказы и мнение нового Главнокомандующего и все равно проведут его.
Нет, зебобик, не поехал бы он за свои, а просто бы начал поддерживать дружественные отношения со своими единомышленниками с военным бэкграундом. Ты помнишь, зебобик, Крым 2014-го? Мотивированные группы людей, умеющих пользоваться оружием, под прикрытием толпы творят чудеса.
корисний ідіот"патріот", мені байдуже, якою мовою пишеш ти, чи хтось з інших "патріотів", зебобіків тощо, як і питання, чи вишиті в тебе труси та чи є в тебе тату "Тризуб" на сраці, я знаю українську, бо кожного дня заповнюю купу документів, але я живу в російськомовному середовищі, тому розмовляю тою мовою, якою мені зручніше.
Зрозуміло, вишивата?
Это про этикет. Еще что-то мне хочешь рассказать?
Еще вопросы, "патриот"?
Кстати, насколько по шкале "патриотичности" оцениваешь газовые контракты Тимошенко? Это же новый уровень "патриотичности", незаконно подписывать "свой" контракт, признавая поражение в противостоянии, когда "Нафтогаз" уже практически продавил свои условия.
Вот поэтому ты и полезный идиот, что готов жрать любую антиукраинскую пропаганду, но зато пользуешься украинским языком и тризуб на жопе выбил.
Не помнишь? Могу немного подсказать: на "Пол-" начинается, на "-торак" заканчивается.
Нормасик такой офицер, который пишет в Фейсе на языке тех, против кого его собственно и тренируют защищаться.
Мне вообще смешно - как бы француз, например, искал вна Ютубе "Макрон говорит по французски".
А у нас - ах оставьте.
Такой же офицер по видимому, как и все эти, кто там у нас щас? - Бобдан, или Бобвзян?
У тебя то я вижу, а что не так с моей репликой то?
Тогда понятно - все эти выше и ниже высеры на мою реплику. Как по какой-то команде. Я и отвечать не буду, ибо понятно шо "надо валить".
Вам то хорошо - прыгнул за борт и
акулы сытыполитубежище в кармане
Зеленский хоть раз одевал форму ВСУ ?
На рішці інші "ввічливі" зелені чоловічки.
В рашки для перемоги вихід один довести до ситуації коли бій буде відбуватись камінням і палками (якщо залишаться), а інтелект буде не потрібен.
Оба способа быстро превращают вату в горючий материал.