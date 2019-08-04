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 Комроты ВСУ Салатенко на учебе в Форт Беннинг в США: "Придет время применить знания в боях с российскими оккупантами на Донбассе и в Крыму". ФОТО

Офицер ВСУ, командир горно-штурмовой роты Семен Салатенко по приказу министра обороны отправлен для прохождения учебы в Форт Беннинг, штат Джорджия США.

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Салатенко подчеркнул, что по окончанию учебы планирует применять полученные знания при освобождении Донбасса и Крыма.

"Я прилагаю все усилия, чтобы успешно овладеть американской военной наукой и, по окончанию курсов, успешно применить полученные знания в боях с российскими оккупационными войсками при освобождении Донбасса и Крыма. Которое неизбежно будет в то время, когда наша армия будет максимально к этому готова", - отметил он.

Комроты ВСУ Салатенко на учебе в Форт Беннинг в США: Придет время применить знания в боях с российскими оккупантами на Донбассе и в Крыму 01

Салатенко добавил, что Соединенные Штаты являются основным военным и политическим союзником Украины, и выразил надежду, что помощь будет только увеличиваться.

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Комроты ВСУ Салатенко на учебе в Форт Беннинг в США: Придет время применить знания в боях с российскими оккупантами на Донбассе и в Крыму 02

Источник: https://censor.net.ua/p3141160
 
   
 Топ комментарии
 
Сейчас напишут, что за деньги, потраченные на его учебу, можно было бы поднять зарплату учителям.... Комроты ВСУ Салатенко на учебе в Форт-Беннинг в США: "Придет время применить знания в боях с российскими оккупантами на Донбассе и в Крыму" - Цензор.НЕТ 6381
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Кремлеботы молчат (?) Шо такое ?
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И Зе!патриотов нет.
Эй, зебобики, тут подбарыжник хочет на войне наживаться! Не хочет просто прекратить стрелять в ополченцев Донбасса!
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Сейчас напишут, что за деньги, потраченные на его учебу, можно было бы поднять зарплату учителям.... Комроты ВСУ Салатенко на учебе в Форт-Беннинг в США: "Придет время применить знания в боях с российскими оккупантами на Донбассе и в Крыму" - Цензор.НЕТ 6381
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И Зе!патриотов нет.
Эй, зебобики, тут подбарыжник хочет на войне наживаться! Не хочет просто прекратить стрелять в ополченцев Донбасса!
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Дурко, а при якій владі він у США військовій справі навчається?
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О, зебобик считает, что переговоры о проведении обучения офицеров союзниками, заключение межправительственных договоров и отправка личного состава занимает меньше 75 дней.
Среди зебобиков есть ли хоть кто-то занимающий должность, требующую хоть что-то сложнее, чем умение копать и не копать?
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Взагалі-то, я є прихильником Тимошенко, але відповім, що і укладання міжурядових договорів, і відправка особового складу може тривати менше 75 днів. Але розірвання цього договору і наказ не відправити солдат, або відкликати тих, які вже там, може відбутися за секунду.
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Спасибо, посмеялся. Это для таких "патриотов" выдают в новостях "Зеля за 2 недели привез в страну 200 скорых".
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Дурко, що заважає Зеленському не посилати і відкликати солдат з навчань? Комроти ЗСУ Салатенко на навчанні в Форт Беннінгу в США: "Настане час застосувати знання у боях із російськими окупантами на Донбасі та в Криму" - Цензор.НЕТ 2614
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Напряжение в обществе. Может ты слышал когда-нибудь слово "майдан"?
Армия (не ВСУ, а в широком смысле слова, как социальная группа) уже начала зубы показывать, например, в ответ на отмену парада, ветеранские и волонтерские организации объявили, что срать они хотели на приказы и мнение нового Главнокомандующего и все равно проведут его.
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Дурко, яке "напряжение в обществе" та Майдан із абсолютної більшістю у парламенті і підтримки українського народу? Чи ти думаєш, що 8% ідіотів зможуть якось на українців вплинути? Ну ти ж правильний приклад привів, що парад Зеленський відмінив, і я тебе, ідіота, щось на Майдані не побачив. Чи ти хочеш сказати, якщо б Зеленський цього офіцера на навчання не послав, він би за свої гроші поїхав? Хоча, якщо, як ти про нього сказав, що він - "корисний ідіот", то все може бути. Комроти ЗСУ Салатенко на навчанні в Форт Беннінгу в США: "Настане час застосувати знання у боях із російськими окупантами на Донбасі та в Криму" - Цензор.НЕТ 4318
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Ты же знаешь, что народ Украины на 75% состоит из самоходных желудков, которые, если их достаточно не покормить,начинают ненавидеть текущего кумира сильнее, чем предыдущего "барыгу". Учитывая последние действия ЕС и США, у зекоманды могут возникнуть проблемы с кормежкой, ведь внешняя политика им не очень интересна.

Нет, зебобик, не поехал бы он за свои, а просто бы начал поддерживать дружественные отношения со своими единомышленниками с военным бэкграундом. Ты помнишь, зебобик, Крым 2014-го? Мотивированные группы людей, умеющих пользоваться оружием, под прикрытием толпы творят чудеса.
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Чому "зелебобік" пише українською, а свиноватний "патріот" російською? От питання!
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Розумієш, корисний ідіот "патріот", мені байдуже, якою мовою пишеш ти, чи хтось з інших "патріотів", зебобіків тощо, як і питання, чи вишиті в тебе труси та чи є в тебе тату "Тризуб" на сраці, я знаю українську, бо кожного дня заповнюю купу документів, але я живу в російськомовному середовищі, тому розмовляю тою мовою, якою мені зручніше.
Зрозуміло, вишивата?
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Те, що тобі, росіянину, байдуже, я розумію. Але мені не байдуже, якою мовою мені відповідають. Для українця зручніше робити так, щоб українська мова розвивалась, тому якщо навіть ти у своєму середовищі розмовляєш російською, тут інше середовище. І ще існують правила етикету.
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Чувак, человек, по правилам этикета, должен переходить на язык, который использовался в разговоре, в который он вступил. Если ты не заметил, ты влез в ветку с русскоязычными комментариями, поэтому тебе самому желательно перейти на русский, другой язык ты можешь использовать, если имеющиеся собеседники понимают его и ничего не имеют против. За требование переходить на другой язык в такой ситуации принято бить канделябром и выкидывать.
Это про этикет. Еще что-то мне хочешь рассказать?
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"Чувак, человек, по правилам этикета, должен переходить на язык, который использовался в разговоре". Так, все правильно, викрутився кацап, ну, як завжди. "Настамнет"... Комроти ЗСУ Салатенко на навчанні в Форт Беннінгу в США: "Настане час застосувати знання у боях із російськими окупантами на Донбасі та в Криму" - Цензор.НЕТ 1227
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Мы тут были, а тебя тут не стояло.
Еще вопросы, "патриот"?
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Питань до кацапських дегенератів більше не маю...
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І з чого, ідіоте, ти взяв, що він "підбарижник"? В його пості ні слова про Баригу. Комроти ЗСУ Салатенко на навчанні в Форт Беннінгу в США: "Прийде час застосувати знання у боях із російськими окупантами на Донбасі та в Криму" - Цензор.НЕТ 3042
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Ха-ха-ха! Комроти ЗСУ Салатенко на навчанні в Форт Беннінгу в США: "Прийде час застосувати знання у боях із російськими окупантами на Донбасі та в Криму" - Цензор.НЕТ 6863 Комроти ЗСУ Салатенко на навчанні в Форт Беннінгу в США: "Прийде час застосувати знання у боях із російськими окупантами на Донбасі та в Криму" - Цензор.НЕТ 6863 Комроти ЗСУ Салатенко на навчанні в Форт Беннінгу в США: "Прийде час застосувати знання у боях із російськими окупантами на Донбасі та в Криму" - Цензор.НЕТ 6863 Судячи зі сторінки цього солдата Семена Салатенка, він є прихильником Батьківщини (як і більшість розумних українських патріотів).
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"Умные патриоты" голосуют за "Родину"? Возможно, соглашусь, если уточнишь, о патриотах какой страны сейчас говоришь.
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Наприклад, цей український воїн Семен Салатенко, патріот України, він є членом "Батьківщини". А чому свиноватний "патріот" розмовляє російською, і відповідає російською на коменти, написані українською? Це неспроможність вивчити мову через розумову відсталість, чи принципова зневага української мови?
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Никто не застрахован от участи стать полезным идиотом.
Кстати, насколько по шкале "патриотичности" оцениваешь газовые контракты Тимошенко? Это же новый уровень "патриотичности", незаконно подписывать "свой" контракт, признавая поражение в противостоянии, когда "Нафтогаз" уже практически продавил свои условия.
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Зрозуміло, той, хто не за Мародера, той - "корисний ідіот". Дуже позитивно оцінюю її газові контракти, бо завдяки їм, Україна і ти, дурко, взимку 2009 отримав газ, і не замерз, а промисловість не зупинилась через відсутність газу. І ціна того газу, який Україна закупала, була така ж, по якій і зараз Україна газ купує. І цю ціну сплачували промислові підприємства (насамперед ахметівські, і Ахметов не скаржився), а для населення постачався дешевий газ українського видобутку по ціні 48 коп. за куб. А тепер, ідіоте, подивись у платіжку, скільки ти зараз за газ сплачуєш.
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Значит у "патриотов" "перемогой" зовется срыв успешного переговорного процесса Нафтогаза и принятие всех условий РФ. Потом решила всей страной дотировать Нафтогаз, чтобы он мог продавать населению газ по заниженной цене, чем создала схему для поставщиков газа. Конечно же это произошло случайно и без злого умысла.
Вот поэтому ты и полезный идиот, что готов жрать любую антиукраинскую пропаганду, но зато пользуешься украинским языком и тризуб на жопе выбил.
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Але, ти ж брешеш. Бо переговори якраз зірвав Ющенко, не погодившись на ціну 250 доларів (і по цим контрактам за весь час прем'єрства Тимошенко середня ціна і була 250 дол.) Не було ніяких дотацій Нафтогазу, ідіоте ти не корисний! Я тобі ще раз пишу, Нафтогаз постачав населенню газ українського видобутку по ціні 48 копійок за куб, який закуповував у українських видобувачів по ціні 19 копійок за куб. А саме тепер ти дотуєш Коболєва та його матусю в Америці, сплачуючи за свій же газ, який тобі належить, у декілька разів вище його собівартості.
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Эй, прахоботы! Это зрада! Новый министр обороны решил отвоевывать с оружием Крым и Ордло. Ведь такого в методичках нет. Что писать будете?
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тоже что и всегда, что ты делаешь неверные выводы из своих фантазий. где ты в тексте про министра увидел, чудо уссурийское?
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У стецьков проблемы не только с головой, но и со зрением. "Офицер ВСУ, командир горно-штурмовой роты Семен Салатенко по приказу министра обороны отправлен для прохождения учебы в Форт Беннинг, штат Джорджия США."
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когда отправлен, лапоть? вчерась? новым министром? из еще не сформированного правительства? ну, ты упоротый...
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Да ты прав, это старый-новый министр Полторак. Но теперь он стал агентом Кремля, бо остался работать при Зеленском. Более того, зеленый клован обманул наивных американцев и они продолжают обучать нашу армию и давать нам оружие. Они не знают, что проклятый Зе решил слить Украину кацапам. Вот такая зрада.
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Ватюнь, напомни фамилию текущего министра обороны Украины.
Не помнишь? Могу немного подсказать: на "Пол-" начинается, на "-торак" заканчивается.
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Полторак стал предателем, бо остался работать при зеленом кловане.
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Это Разумков, или Портнв писал пост для офицера?
Нормасик такой офицер, который пишет в Фейсе на языке тех, против кого его собственно и тренируют защищаться.

Мне вообще смешно - как бы француз, например, искал вна Ютубе "Макрон говорит по французски".
А у нас - ах оставьте.
Такой же офицер по видимому, как и все эти, кто там у нас щас? - Бобдан, или Бобвзян? Комроты ВСУ Салатенко на учебе в Форт-Беннинг в США: "Придет время применить знания в боях с российскими оккупантами на Донбассе и в Крыму" - Цензор.НЕТ 6258
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В чем проблема, я не понимаю?
У тебя то я вижу, а что не так с моей репликой то?
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Цей пост адресовано ворогам, тому його і написано російською.
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У человека фамилия "Козлов", что означает буквально "сын Козла", что еще непонятно? Комроти ЗСУ Салатенко на навчанні в Форт Беннінгу в США: "Прийде час застосувати знання у боях із російськими окупантами на Донбасі та в Криму" - Цензор.НЕТ 9566
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Понятно, что ни к Портнову, ни к Розумкову- он отношения не имеет. Его давно раскручивают, как никак глава облсовета добровольцем на фронт пошел. Потому и взрослый вид, для комроты.
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Даже так?
Тогда понятно - все эти выше и ниже высеры на мою реплику. Как по какой-то команде. Я и отвечать не буду, ибо понятно шо "надо валить".
Вам то хорошо - прыгнул за борт и акулы сыты политубежище в кармане Комроти ЗСУ Салатенко на навчанні в Форт Беннінгу в США: "Настане час застосувати знання у боях із російськими окупантами на Донбасі та в Криму" - Цензор.НЕТ 1735
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Он написал так, чтобы свинособаки запоребриковые поняли. В чем вопрос?
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Тек це для того щоб лишньохромосомні з "русскаязичной" щелепою змогли допетрати . Вони ж не просто так полізли війною в Україну і в Придністров'я на захист права місцевої кацапні не вчити державну мову .
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Сібірь вже вся догоріла? Цей офіцер пише на Ізикє,мабуть, тому що мокшанці коли бачать К И Р И Л И Ц Ю здуру думають що весь світ говорить на рязанському есперанто. Він тролить вас невдах.О хо -хо.Жітіє моє
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Форт Беннинг, штат Джорджия США - это серьезно...очень серьезно. А офицерский корпус - в Уэст Пойнт... чтобы побеждать, надо обладать знаниями как... это ж не маршалжуковское шапкозакидательство солдатскими телами к удовольствию сралина...
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Уважаю! Джэймс Меттис:Морские пехотинцы не знают,как пишется слово"поражение"
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А военному делу его еще не учили? Только лозунги задвигать и все? Даже воины юмба-рембо из Нигерии отлично знают что идти войной на врага в тысячи раз сильнее тебя бесполезно. Тактика другая нужна.
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За "P.S." отдельное спасибо. Но параша всё делает для того, чтобы проводить переговоры (потом) США и Украине было не с кем.
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Подготовка военных - это хорошо, а кто поготовит главнокомандующих ?
Зеленский хоть раз одевал форму ВСУ ?
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Він за перевдяганням обігнав навіть путєна. Але не в те, що треба.
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В США одні ввічливі зелені чоловічки.
Комроти ЗСУ Салатенко на навчанні в Форт Беннінгу в США: "Прийде час застосувати знання у боях із російськими окупантами на Донбасі та в Криму" - Цензор.НЕТ 9913
На рішці інші "ввічливі" зелені чоловічки.
Комроти ЗСУ Салатенко на навчанні в Форт Беннінгу в США: "Прийде час застосувати знання у боях із російськими окупантами на Донбасі та в Криму" - Цензор.НЕТ 8259

В рашки для перемоги вихід один довести до ситуації коли бій буде відбуватись камінням і палками (якщо залишаться), а інтелект буде не потрібен.
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Агрессор и оккупант,в конце концов, проигрывает всегда! Это может занять время, много времени, но это будет так. Никакие нагромождения лжи и словесной казуистики не отменят данного факта.
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Если вы такое утверждаете, вы плохо знаете историю Америки.
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Если рус с Кия мокшам так понравился,что мокша стал русския-о какой истории из 63-х от Карамзина может идти речь? Кассап(палач,живодёр,мясник)13 Улуса Золотой Орды- в земле перевернулся от разницы (из-за агрессий и оккупаций) 140 млн и 3.5 млрд.на идентичной территории.
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Он собирается убить всех русских. Вот бы все были такими героями.
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не русских, а россиян из числа российских оккупационных войск, понимаешь зебил?
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Ну да, не только русских, а всех россиян, я маху дал. А как он будет определять кого из россиян он оставит в живых?
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Те, кто добровольно присядут на бутылку, имеют шансы остаться в живых.
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героический хлопец...уверен, что он и в одиночку всех кацапов в Крыму перегрызет...все будет хорошо... Комроти ЗСУ Салатенко на навчанні в Форт Беннінгу в США: "Прийде час застосувати знання у боях із російськими окупантами на Донбасі та в Криму" - Цензор.НЕТ 9058
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Свиноботи, після того, як дізнались, що він член "Батьківщини" вже оголосили його корисним ідіотом та кремлівським агентом...
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С московией надо воевать экономически и информационно.
Оба способа быстро превращают вату в горючий материал.
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Я тоже за Майдан. Они сами себя уничтожат.
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К счастью Президент Зеленский- Президент мира, а не войны. Мы уже видим как война практически затихла.
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