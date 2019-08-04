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 Происшествия
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Все про:ГСЧС (2183) разминирование (287) операция Объединенных сил (1457)

 Пиротехники показали, чем заминированы территории в зоне ООС. ФОТОрепортаж

Только за прошлую неделю пиротехнические подразделения ГСЧС из состава Объединенных сил изъяли и обезвредили 137 взрывоопасных предметов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Пиротехнические подразделения ДСНС из состава Объединенных сил в течение недели 68 раз привлекались для проведения работ по обследованию и разминированию территорий, обследовано 48 га территории, изъято и уничтожено 137 взрывоопасных предметов", - сказано в сообщении.

Пиротехники показали, чем заминированы территории в зоне ООС 01
Пиротехники показали, чем заминированы территории в зоне ООС 02

Пиротехников привлекают не только к уничтожению взрывоопасных предметов. Они также занимаются восстановлением домов, поврежденных в результате артиллерийских обстрелов.

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"Личным составом ГСЧС продолжаются аварийно-восстановительные работы жилых домов в населенных пунктах Марьинка, Красногоровка, Гранитное и Чермалык, за неделю восстановлено 9 домов, всего с начала проведения Операции восстановлено 418 жилых домов", - сообщили в штабе ООС.

Пиротехники показали, чем заминированы территории в зоне ООС 03
Пиротехники показали, чем заминированы территории в зоне ООС 04
Пиротехники показали, чем заминированы территории в зоне ООС 05

Также сообщается, что спасателями в пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории контрольных пунктов въезда-выезда, была оказана медицинская и психологическая помощь 1346 лицам.

Пиротехники показали, чем заминированы территории в зоне ООС 06
Пиротехники показали, чем заминированы территории в зоне ООС 07

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Как информируют в пресс-центре, всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения привлекались 4020 раз, обследовано 5551 га территории и 16,29 га акватории, изъято и уничтожено 21 819 взрывоопасных предметов.

Источник: https://censor.net.ua/p3141159
 
 
 Топ комментарии
 
Смерть москалським окупантам.
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Абы что показать. Фка, которых там на опорниках полно, куда ни шло, но какое отношение к минированию имеют планки для заражания, две ваще пустые, а одна снаряжённая, но с одним вроде холостым патроном (белая пластиковая пуля) и пустая гильза рядом?
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Дуже недешевих і дуже дкфіцитних саперів (піротехників) використовувати не за призначенням - злочин!
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Судя по приоритетности фото, то шифером
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Абы что показать. Фка, которых там на опорниках полно, куда ни шло, но какое отношение к минированию имеют планки для заражания, две ваще пустые, а одна снаряжённая, но с одним вроде холостым патроном (белая пластиковая пуля) и пустая гильза рядом?
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Вообще непонятно. Почему чтобы государство начинает помогать только когда ты кричишь путин войди ?
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вообще непонятно почему там постоянно ноют...все живут по средствам, но путина с войной не просят
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Дуже недешевих і дуже дкфіцитних саперів (піротехників) використовувати не за призначенням - злочин!
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сапери - інженерні війська...за призначенням...не тільки під небесами шифер стелять, а і землю риють і понтонні переправи наводять
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скоро дощі і осінь, а мінні поля ще надовго...покриття шифером менш ризикована справа ніж розмінування і це вбереже життя саперів...це все про пріоритети)
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сепарам по пошті переслати... гостинці...
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Я в дитинстві багаття також шифером мінував, а ще каштанами.
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