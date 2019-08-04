 Мужчина открыл стрельбу в торговом центре в США: не менее 20 погибших, стрелок задержан. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBSNews.
Еще более 20 человек получили ранения разной степени тяжести. Они находятся в клиниках города.
В связи со стрельбой в Эль-Пасо полиция задержала 21-летнего Патрика Крузиоса. Он предположительно использовал АК-47.
По данным полиции, мужчина перед тем как устроить стрельбу в торговом центре опубликовал манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в мечети в Новой Зеландии.
Дело о стрельбе будет рассматриваться как преступление на почве ненависти.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что стрельба, произошедшая в Эль-Пасо, – акт трусости, который не может быть оправдан.
"Сегодняшняя стрельба в техасском Эль-Пасо не только трагедия, но и акт трусости. Я знаю, что я, как и каждый житель этой страны, осуждаю сегодняшний отвратительный поступок. Нет никаких оправданий убийству невинных людей", - отметил Трамп.
Какие вы зебилы все предсказуемые. Самое интересное развлечение для вас, это спор без фактов)
вот и беснуется от злобы и зависти бессильной.
А в интернете я нашел только доказательства того, что в 2014 году россия без объявления войны вероломно напала на Украину.
И при Порошенко Украина остановила рашку с её идиотскими проектами наварсроссии.
На них выпало самое тяжелое время, как в 1941.
Порошенко отработал на все 100% на международном фронте.
Мы многого не знаем, какие условия предлагали нам США и ЕС.... и не узнаем еще много лет.
Но факт остаётся фактом: при Президенте Порошенко российская агрессия против Украины была остановлена.
От Порошенко такий сякий.
При Порошенко ху*ло не смогло осуществить большую часть своих планов.
Но теперь - да, эпоха бедности закончилась.
Зарплаты по 4к $ и ВВП в 5 раз больше и в прямом и в переносном смысле...
ДЕ МЛЯ, ВИШИВАТА, У ВАС МоРОДЕР ЧОГОСЬ ДОБИВСЯ?
у вас полнейший бардель в головушке.
Лінії фронта немає, оголошення війни теж не має, закриття кордонів навіть не має і навіть блокади захоплених х.йлом території не має але КОЖЕН ДЕНЬ ГИНУТЬ СОЛДАТИ ГЕРОЇ УКРАЇНИ!
Є біда і смерті для простих українців, є біднота і не можливість простих людей поїсти в магазині нормально купити.
Тому і не дивно що для пособніков корупції мародер був ідеальним планом накрасти
нет доказательств?
ну, тогда, простите, вы банальный провокатор.
Вас дебилов проплаченых можно идентифицировать по нескольким словам, два из которых мородер и соя)
Так что не пались, а то денег не получишь...
Знайомі із ДАПу говорили що коли тільки зайшли в ДАП і Донецьк - так цей Донецьк можна було одразу і захопити, але прийшов наказ відступити і залишити Київський район міста
т.н. "шута" боишься? от кормушки отодвинет?
Без лоббистов американских.
ты просто на паРаша.тв сидишь и тебе пиндосы жить не дают...
Смирись с этим.
правда завжди не приємна
Ваш майор грозился прогульщикам премию снимать.
Ваш удел.
У всьому американців копіюють.
закончит человечество хреново.
возможно.
конечно, смотря всякие там сериалы, где постоянно человек убивает человека, думается, что у весомый процент неадекватов появился на Планете.
Так же и россиян обрабатывали перед 2014 годом: война, война, война, по телеку у них массово военные фильмы крутились, сериалы.
Результат: мацкали полезли войной в Украину.
ЗОМБИ!
Все вопят шо тока дай "короткоствол", агрессивные мущинки 100500 раз подумают прежде чем начинать сражение с прохожими, а в Техасе все большое(и стволи) - и 20 только "фрагов"(убитых).
Так где же ликвидаторы стрелка?
А, там же "ган-фри зона" была
Надеюсь, в тюрьме парню будет не менее комфортно чем тов. Брейвику из сумрачной Норвегии
Правда, деяких вбили ні за що, але цей - не відкрутиться, камери, всі дєла.... Хоча у нас би міг перекантуватись, як Гадя, чи Мосійчук. Загорнувся в плед і сказав -
ето не я бєс попуталу мєня пріпадок бил.
Витратять на все про все бабла як на 5 "Оплотів" - справедливість чо.
А нас підтримати - обісрались. І за МН-17 тихенько спонукають Рашку покаятись - ага, щас))
Хоча у Прибалтики також кордони іх х.йлососами але їх підтримують всі
прецедент был.
2)Якщо людство не знайде способів надійно діагностувати таких, то й завтра такі особи будуть не тільки стріляти, а й влаштовуватимуться працювати на АЕС, чи в аеропорт, чи на хімзавод. Адже така особа може бути інтелектуально розвинутою в достатній мірі, щоб знайти слабке місце та самостійно задумати і здійснити масштабний теракт.
Проте подумайте над тим, яким може бути теракт, якщо за терористами стоїть яка-небудь країна-терорист, наприклад Росія, або Сирія (Росія), або так звана ІДІЛ (Росія), або Лівія (Росія), або Іран (Росія), або Північна Корея (Росія) і т.д...