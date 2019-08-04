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 Происшествия, За рубежом
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Все про:стрельба (2483) США (15174)

 Мужчина открыл стрельбу в торговом центре в США: не менее 20 погибших, стрелок задержан. ФОТО

В результате вооруженного нападения в торговом центре Walmart в американском городе Эль-Пасо, штат Техас, погибли не менее 20 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBSNews.

Еще более 20 человек получили ранения разной степени тяжести. Они находятся в клиниках города.

В связи со стрельбой в Эль-Пасо полиция задержала 21-летнего Патрика Крузиоса. Он предположительно использовал АК-47.

Мужчина открыл стрельбу в торговом центре в США: не менее 20 погибших, стрелок задержан 01

По данным полиции, мужчина перед тем как устроить стрельбу в торговом центре опубликовал манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в мечети в Новой Зеландии.

Дело о стрельбе будет рассматриваться как преступление на почве ненависти.

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что стрельба, произошедшая в Эль-Пасо, – акт трусости, который не может быть оправдан.

"Сегодняшняя стрельба в техасском Эль-Пасо не только трагедия, но и акт трусости. Я знаю, что я, как и каждый житель этой страны, осуждаю сегодняшний отвратительный поступок. Нет никаких оправданий убийству невинных людей", - отметил Трамп.

Источник: https://censor.net.ua/p3141147
 
 
 Топ комментарии
 
Да.
А вы слышали, в Украине шута президентом выбрали?)))
Зебилы.
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Смотря для кого. Коломойскому уже хорошо)))
Портновы всяким....
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При Порошенко ВВП Украины и доходы украинцев снизилось в два раза. Все остальное бла бла.
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Доказательства в кошельках украинцев и в официальных отчетах, свободно доступных в Интернете.
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Так скинь сюда, чего скрываешь?)
Какие вы зебилы все предсказуемые. Самое интересное развлечение для вас, это спор без фактов)
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это мацкаль приперся на сайт цивилизованной страны и ему завидно.
вот и беснуется от злобы и зависти бессильной.
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у меня в кошельке нормально.
А в интернете я нашел только доказательства того, что в 2014 году россия без объявления войны вероломно напала на Украину.
И при Порошенко Украина остановила рашку с её идиотскими проектами наварсроссии.
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при Турчинові не тільки зупиняли але і відвойовували а при панамському мальдівщику втратили завойовані території і гривню мародер опустив від 12-14 до 27
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И Турчинов и Порошенко работали вместе.
На них выпало самое тяжелое время, как в 1941.
Порошенко отработал на все 100% на международном фронте.
Мы многого не знаем, какие условия предлагали нам США и ЕС.... и не узнаем еще много лет.

Но факт остаётся фактом: при Президенте Порошенко российская агрессия против Украины была остановлена.
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Так официальные отчеты говорят как раз совсем о другом. Ссылочку на Ваши "отчеты", будьте добры.
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У меня зп за 5 лет выросла в 6 раз, я не ориентируюсь хорошо сейчас или нет. Поэтому, пожалуйста сравнение ввп, золотовалютных запасов, рейтинг конкурентоспособности и рейтинг инвестиционной привлекательности в студию. За 2013 и за 2018 годы. Или в методичках не пишут, а чебурнет о таком не говорит?
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Які докази? Докази, це наші пенсії і ціни за комуналку. І ще доказ, це розчарування людей і результата виборів. Результати не втішні, але це вітчай до якого довів порошенко і його оточення.
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я так зрозумів, що у вас такий фінансовий відчай, що вам вистачає витрачати свою мізерну зарплатню на інтернет. І це в умовах війни.
От Порошенко такий сякий. Чоловік відкрив стрілянину в торговому центрі в США: не менше 20 загиблих, стрілка затримали - Цензор.НЕТ 7459
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При Порошенко влияние ввп на Украину снизилось практически до нуля...
При Порошенко ху*ло не смогло осуществить большую часть своих планов.
Но теперь - да, эпоха бедности закончилась.
Зарплаты по 4к $ и ВВП в 5 раз больше и в прямом и в переносном смысле...
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х.йло при мародері добився Іловайського котла, Дебальцівського Котла, ДАП відбив.
ДЕ МЛЯ, ВИШИВАТА, У ВАС МоРОДЕР ЧОГОСЬ ДОБИВСЯ?
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какие котлы, когда нет линии фронта?
у вас полнейший бардель в головушке.
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ваш панамський злодій й стільчики покрало коли із АП тікало.
Лінії фронта немає, оголошення війни теж не має, закриття кордонів навіть не має і навіть блокади захоплених х.йлом території не має але КОЖЕН ДЕНЬ ГИНУТЬ СОЛДАТИ ГЕРОЇ УКРАЇНИ!
Є біда і смерті для простих українців, є біднота і не можливість простих людей поїсти в магазині нормально купити.
Тому і не дивно що для пособніков корупції мародер був ідеальним планом накрасти
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доказательства воровства в студию.
нет доказательств?
ну, тогда, простите, вы банальный провокатор.
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Это война, если ты не понял. Сравни потери и покажи мне в Киеве войска ху*ловские, он ведь этого хотел ?
Вас дебилов проплаченых можно идентифицировать по нескольким словам, два из которых мородер и соя)
Так что не пались, а то денег не получишь...
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який КІЄВ?
Знайомі із ДАПу говорили що коли тільки зайшли в ДАП і Донецьк - так цей Донецьк можна було одразу і захопити, але прийшов наказ відступити і залишити Київський район міста
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А шо ж ты так обосрался?
т.н. "шута" боишься? от кормушки отодвинет?
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Это ты на кормушке, а у меня простая работа))))
Без лоббистов американских.
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а-а-а, понял.

ты просто на паРаша.тв сидишь и тебе пиндосы жить не дают...
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Ты зебил, тебе не дано понять.
Смирись с этим.
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Да видно, что ты озабоченный шоколадный дебил... Проспись уже, хватит нести бред...
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А чего ты так поздно на службу пришел?
Ваш майор грозился прогульщикам премию снимать.
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Ты уже на икону своего пороха помолился?
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Люди предпочли шута вместо вора, мародера, пи***здуна и предателя? Ну по мойму все логично. Я уверен что народ скорее бы еще проголосовал за кота чем за Парашенка.
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Ну да. Все по Геббельсу. Как и в параше.
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Ты заблудился, это украинский сайт, тебе на чебурнет надо.
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Росєянін стрільбища влаштував.
У всьому американців копіюють.
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Или излучение какое-то непонятное действует на мозг человека патологически или Планета входит в какую-то страшную фазу своего дальнейшего существования.
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не просто есть везде какой нибудь конченный ублюдок безмозглый ! причем таже есть такие публичные персоны как например ***** кремлевский !
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Разница в масштабах -торговый центр и весь мир.
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Планета вымирает из-за людей, то долго эти конвульсии не продолжатся.
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мда, к сожалению, человечество, таки, оказалось неспособным существовать в гармонии с Природой.
закончит человечество хреново.
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Тут щось пов"зане з расовою ненавистю.
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психика больная.
возможно.
конечно, смотря всякие там сериалы, где постоянно человек убивает человека, думается, что у весомый процент неадекватов появился на Планете.
Так же и россиян обрабатывали перед 2014 годом: война, война, война, по телеку у них массово военные фильмы крутились, сериалы.
Результат: мацкали полезли войной в Украину.
ЗОМБИ!
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ага, стрєлок-расіст перебив усіх в отдєлє "only black"
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расова ненавитсть стала причиною цього теракту
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він шо? зайшов в отдєл "только для чорних"???
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Воно виклало маніфест, в якому закликає вбивати мексиканців. Ні, ні разу не расист
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так он мексов положил? а как он их сортировал?
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Ніяк, бо дебіл який обчитався /pol/ і жадав геростратової слави. Написав що хотів захистити білих, але іронічно що більшість вбитих саме вони
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списка погибших нигде нет. Думаю, не случайно.
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список можуть намальвати із неіснуючих міфів як при брейвіку, він тільки чорно-азіатів розстрілював на острові
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Ну и?
Все вопят шо тока дай "короткоствол", агрессивные мущинки 100500 раз подумают прежде чем начинать сражение с прохожими, а в Техасе все большое(и стволи) - и 20 только "фрагов"(убитых).
Так где же ликвидаторы стрелка?
А, там же "ган-фри зона" была Мужчина открыл стрельбу в торговом центре в США: не менее 20 погибших, стрелок задержан - Цензор.НЕТ 3460
Надеюсь, в тюрьме парню будет не менее комфортно чем тов. Брейвику из сумрачной Норвегии Мужчина открыл стрельбу в торговом центре в США: не менее 20 погибших, стрелок задержан - Цензор.НЕТ 9903
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А, ну тоді в нас теж ввести і всі злі РАПТОВО..... стануть дуже добрими Чоловік відкрив стрілянину в торговому центрі в США: не менше 20 загиблих, стрілка затримали - Цензор.НЕТ 4784
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нє, я про те, шо довго посидіти в коморті тому патріку не получиця
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та б*же, якщо чувак зробив "пострєлушкі", то ясно шо він готовий в т.ч. і до порції отрути в вену, чи як там вбивають людей на Техащині?
Правда, деяких вбили ні за що, але цей - не відкрутиться, камери, всі дєла.... Хоча у нас би міг перекантуватись, як Гадя, чи Мосійчук. Загорнувся в плед і сказав - ето не я бєс попутал у мєня пріпадок бил.
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піджарять його на електричному стільці. Да і по ділам!
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Та хай смажать - мені що з того?
Витратять на все про все бабла як на 5 "Оплотів" - справедливість чо.
А нас підтримати - обісрались. І за МН-17 тихенько спонукають Рашку покаятись - ага, щас))
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да, ви все вірно пишете, янкі відібрали у нас захист і залишили на поталу х.йлососії, а коли прийшла війна тупо морозилися.
Хоча у Прибалтики також кордони іх х.йлососами але їх підтримують всі
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странно что его не пристрелили, штат Техас самый вооруженный среди всех в США, и чтобы там не нашлось того кто мог ему ответить удивительно
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Надо срочно разрешить ношение и вожение оружия в Украине,вплоть до БМП,штурмовых вертолётов,дронов и гранатомётов.В целях безопасности каждого украинца..
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Не разрешить, а сделать обязательным. Чтоб не филонили некоторые несознательные граждане.
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Население Украины каждый день сокращается на 460 человек,а вы дальше обсуждайте далекий Техас!
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Ща, штаны сниму и побегу исправлять сей досадный недостаток в населении Чоловік відкрив стрілянину в торговому центрі в США: не менше 20 загиблих, стрілка затримали - Цензор.НЕТ 7726
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Стрелок бережёт своё здоровье,надел противошумные наушники,видно до старости думает дожить....
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теж звернув увагу на акуратність і соблюдєнійє правіл ТБ. Воно навіть пасок безпеки прищібайє перед тим як в пропасть з'їхати
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Интересно, сможет ли соевая питарасня прицепить к этой новости Зеленского?
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Ти вже зробив дуплєт - і "соєвих", і зеленського причепив. Кому що болить
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Больной ты ублюдок, люди погибли, и ты со своим гавном
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сусіди патріка заявили, шо останні роки той харчувався виключно шоколадками РОШЕН та весь час угорав над переглядом 95-го квартала
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опубликовал манифест против мигрантов... убитые в основном мексы
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Це вже другий випадок за тиждень. В Каліфорнії також був стрілок і також расист, хоч і без маніфесту
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Выхлопы порохоботных пердаков и на этой теме периодически слышны.
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Наплюй. Это содержимое унитаза истории. Был шанс быть честными. Они им даже не думали воспользоваться - они просто продолжили грабить окровавленную страну, либо за объедки из-под стола поддерживать мародёров. Поэтому-то это густое дерьмо теперь медленно течёт на свалку истории. И по пути пока ещё побулькивает.
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1)Психічно хворі або істеричні особи завжди були і будуть.
2)Якщо людство не знайде способів надійно діагностувати таких, то й завтра такі особи будуть не тільки стріляти, а й влаштовуватимуться працювати на АЕС, чи в аеропорт, чи на хімзавод. Адже така особа може бути інтелектуально розвинутою в достатній мірі, щоб знайти слабке місце та самостійно задумати і здійснити масштабний теракт.
Проте подумайте над тим, яким може бути теракт, якщо за терористами стоїть яка-небудь країна-терорист, наприклад Росія, або Сирія (Росія), або так звана ІДІЛ (Росія), або Лівія (Росія), або Іран (Росія), або Північна Корея (Росія) і т.д...
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Співчуваю сім"ям загиблих і постраждалих. Сподіваюсь в США зроблять правильні висновки з цієї трагедї.
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норм пошпилил в контру и сталкера--норм посмотрел зебрe демолишн hанчо..збс выпилил 30 штук ванильной пукалкой они что боты...??
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