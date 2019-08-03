 ВАЗ въехал в грузовик на Харьковщине: погибли три человека. ФОТО

По предварительным данным, в результате погиб 56-летний водитель и два пассажира легковушки - женщина и мужчина, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области. 50-летний водитель грузовика получил телесные повреждения, сейчас решается вопрос о его госпитализации в медицинское учреждение.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Люботинского отделения полиции, полицейские выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Улетел враво и вперёд метров на 10 -- подушки не сработали, но удар был какой-то мягкий...
Насчитали 6700 убытков и ремонта... -- отремонтировался в НОЛЬ за 3200.
...есть смысл...*)
Дело было не на фуре... ...там бы эту фрау до сих пор бы отшкрябывали от асфальта...