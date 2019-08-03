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 ВАЗ въехал в грузовик на Харьковщине: погибли три человека. ФОТО

В городе Люботине на Харьковщине 3 августа около 17:00 столкнулся грузовой Renault и ВАЗ 2112.

По предварительным данным, в результате погиб 56-летний водитель и два пассажира легковушки - женщина и мужчина, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области. 50-летний водитель грузовика получил телесные повреждения, сейчас решается вопрос о его госпитализации в медицинское учреждение.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Люботинского отделения полиции, полицейские выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На трассе "Киев-Одесса" автомобиль врезался в лоток с арбузами, двое погибших, - Нацполиция. ФОТО

ВАЗ въехал в грузовик на Харьковщине: погибли три человека 01
ВАЗ въехал в грузовик на Харьковщине: погибли три человека 02

Также смотрите: В Киеве на мотоцикле разбился диджей Gabber (Лисогор). ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3141136
 
 
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зебил был за рулем. (даю версию порохоскотам и ольгинцам)
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Хотя- не! Ошибочка. Тормозной путь как раз есть, правее. Грузовик просто протащил ВАЗа ещё метра три...
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Поправочка, наличие четкого тормозного следа как раз и говорит, что без шансов. ВАЗ в'їхав у вантажівку на Харківщині - загинули три людини - Цензор.НЕТ 8662 А это объяснение почему так.... https://www.youtube.com/watch?v=SneeD51yJT8.
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С видео- плохо у меня, на рейде нахожусь. Потому, не понимаю, почему врубиться в препятствие при 40 км/ч- хуже, чем при 90, например. И- вряд ли пойму.
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Наличие тормозного следа на асфальте говорит об отсутствии АВС, а это как минимум на 30-40% больший тормозной путь. Плюс какая ни будь "Россава" или ей подобное, вот и не было у него шансов. Теперь понял? ВАЗ в'їхав у вантажівку на Харківщині - загинули три людини - Цензор.НЕТ 3849
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А кто говорил о присутствии АВС? Я на своем Запоре, без дисковых тормозов, а с барабанами, восемь лет вышивал. И если тормозил, резко- то путь тормозной- оставлял. И этот ВАЗ таки тоже оставил. Но... поздно. И никаких иных толкований. Понял теперь? Вот и хорошо.
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Для тех кто долго в море, еще раз...... Ты на своем Запоре, я на своей машине. Оба трезвые едем "ноздря в ноздрю" и тут бац, замечаем препятствие. Естественно оба тормозим.... РЕЗКО. Вот только я останавливаюсь, а ты под визг покрышек, в дыму сгоревшей резины, оставляя след на асфалте продолжишь свой путь. Вот так и было с этим ВАЗом.... И никаких иных толкований. Понял теперь? Вот и хорошо. ВАЗ в'їхав у вантажівку на Харківщині - загинули три людини - Цензор.НЕТ 425
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Прочитал первые пять слов. Далее- не стал. Ты свободен, детка.
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Сравнил Запор и Ладу.Тут он шел , вероятно за соточку, да с горочки...Там потенциально опасний участок,хоть и хорошо просматриваемий...Один внаглую валил, второй решил тупо виехать...Но фура не легковая,с места не рвет..
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Водила и мужик на переднем - понятно. А женщина на заднем - почему?
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головой об переднее сиденье.... шейные позвонки не выдержали... - версии
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говновАз,30 ти летний мерседес спас бы,как минимум
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Столкновения просто могло не быть. Тормозят они по-разному.
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Когда-то меня догнала такая лада, у них явные недостатки с тормозным путем, до сих пор помню ее долгий свист сзади.
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а почему соя не тошнит что это проклятые евробляхеры?
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Про бляхкров звонких уже забыли даже мусорные коты.
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а как водитель фуры повреждения заработал если ваз под прицеп залетел
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Так это же старый "Магнум", водилу в кабине укачало от удара...... ВАЗ в'їхав у вантажівку на Харківщині - загинули три людини - Цензор.НЕТ 1430
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А чё тошнить? Растаможку отменили, машины по ценам как в гермашке.
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зебил был за рулем. (даю версию порохоскотам и ольгинцам)
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Порохобот був за кермом (даю версію зебілам та лахті)
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шойтанаме--нахер посреди дороги стал..в казелки его в каземат
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18 июня меня в левую бочину тоже утаранила, одна... кхм... ...фрау. Красный она не заметила -- собачка её отвлекла -- шо рядом ехала.
Улетел враво и вперёд метров на 10 -- подушки не сработали, но удар был какой-то мягкий...
Насчитали 6700 убытков и ремонта... -- отремонтировался в НОЛЬ за 3200.
...есть смысл...*)
Дело было не на фуре... ...там бы эту фрау до сих пор бы отшкрябывали от асфальта...
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а водитель грузовика чего получил "телесные повреждения сейчас решается вопрос о его госпитализации в медицинское учреждение" там даже не лобовое столкновениеИсточник: https://censor.net.ua/p3141136
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У 12-й не было ходовых огней 💯%, вот водитель фуры и не заметил.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
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