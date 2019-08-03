 Более 800 человек задержали во время протестов в Москве, - правозащитники. ФОТО

Правозащитный портал "ОВД-Инфо" сообщает о 828 задержанных, информирует Цензор.НЕТ.
СМИ указывают, что наивысшая интенсивность задержаний была отмечена в районе Пушкинской и Трубной площадей - оттуда неоднократно отправлялись переполненные автозаки, передает ZN. Людей также забирали в полицию с бульваров. Среди задержанных, кроме участников акции, оказались аккредитованные журналисты и просто случайные прохожие. Отмечается, что полиция и росгвардейцы не церемонятся при задержании протестующих, зачастую их избивают или очень грубо заталкивают в автозаки.
Напомним, 3 августа в Москве проходит акция протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в городскую думу. Акция "Вернем себе право на выборы" проходит в формате "прогулок по бульварам" - организаторы призвали несогласных выйти в любую точку Бульварного кольца.
Операцией по разгону демонстрации в центре Москвы руководит экс-полковник подразделения милиции специального назначения "Беркут" Сергей Кусюк, который в числе подразделений "Беркута" разгонял Евромайдан, а после победы Революции Достоинства сбежал в РФ, где получил работу в российских силовых структурах.
а ну паляниця?
"ми сдєлаєм ето...да?! ми сделаєм ето вмєстє.....ДА..."-кричав путен до стада баранів....
Только не в петиной.
Западноевропейские бюргеры вырастили монстра пожирающего все на своем пути и сидят наблюдают как кучка людей вышла протестовать в самом его логове.
Уничтожать нужно не саму коррупцию,а тех кто ее развел.
Поэтому северный поток будет уничтожен вместе с его создателями.
Нуу... тогда о хорошем. В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафроновича Сафронова. По словам сына художника затопило около 200 картин.
Все таки бывают просветы среди облаков.
Dmitry Dibenko
Русских бьют в Москве - Путен ввёл войска!