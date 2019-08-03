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 Происшествия, За рубежом
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 Более 800 человек задержали во время протестов в Москве, - правозащитники. ФОТО

Во время проведения акции протеста "Вернем себе право на выборы" в Москве зафиксированы массовые задержания.

Правозащитный портал "ОВД-Инфо" сообщает о 828 задержанных, информирует Цензор.НЕТ.

СМИ указывают, что наивысшая интенсивность задержаний была отмечена в районе Пушкинской и Трубной площадей - оттуда неоднократно отправлялись переполненные автозаки, передает ZN. Людей также забирали в полицию с бульваров. Среди задержанных, кроме участников акции, оказались аккредитованные журналисты и просто случайные прохожие. Отмечается, что полиция и росгвардейцы не церемонятся при задержании протестующих, зачастую их избивают или очень грубо заталкивают в автозаки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На митингах в Москве задержано уже больше 600 человек, - "Радио Свобода". ВИДЕО

Более 800 человек задержали во время протестов в Москве, - правозащитники 01
Более 800 человек задержали во время протестов в Москве, - правозащитники 02
Более 800 человек задержали во время протестов в Москве, - правозащитники 03
Более 800 человек задержали во время протестов в Москве, - правозащитники 04

Также смотрите: "Фашисты, бл#дь!", - московская полиция избивает дубинками участников акции протеста. ВИДЕО

Напомним, 3 августа в Москве проходит акция протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в городскую думу. Акция "Вернем себе право на выборы" проходит в формате "прогулок по бульварам" - организаторы призвали несогласных выйти в любую точку Бульварного кольца.

Операцией по разгону демонстрации в центре Москвы руководит экс-полковник подразделения милиции специального назначения "Беркут" Сергей Кусюк, который в числе подразделений "Беркута" разгонял Евромайдан, а после победы Революции Достоинства сбежал в РФ, где получил работу в российских силовых структурах.

Источник: https://censor.net.ua/p3141135
 
   
 Топ комментарии
 
Ці "брати", три рази вбивали нас голодом, у 21-му, 32-33-му та 47-му. Вони по всій Україні розв'язали жахливі репресії, винищуючи усіх, хто мав свою думку про це "братерство", чи навіть міг би мати. Вони винищили дощенту усю інтелигенцію, зоставивши лише манкуртів, що працювали на них, а селян загнали в колхози, де люди тяжко працювали за відмітки у журналі. Фактично саме ними, було відновлене кріпосне право, бо ні селяни, ні робітники, не мали права змінити роботу. Саме ці "брати" вщент пограбували наші музеї, вивезши до Москви все, що мало хоч якусь велику ціну. Вивезли навіть пограбовані кістяки з розкопаних княжих могил, як начебто російські. Тепер наші науковці, не можуть скласти портрети тих людей, бо до того вкраденого матеріалу їх не допускають. Саме, завдяки цим "братам" було розв'язані дві світові війни, котрі обійшлися нашому народу в десятки мільйонів жертв. То ж, той, хто називає цих тварюк братами, зрадник України і до нього, треба ставитись як до зрадника.
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"Чєльюсьць" у них "русккая",а душеньки--шакальські.
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ну и зачем ты свою сдал?
а ну паляниця?
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тоже не понимаю - отснайперится душ кацапских на всю толпу...
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Пока они не начнут выковыривать брукивку на Красной площади чтобы строить из нее баррикады - все их "протесты", это просто пук в лужу от ссыкунов.
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Абсолютно верно, но там психология рабов
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Эффект реальный будет когда вместо смартфонов в руках митингующих будут коктейли молотова.
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Та не будет там никаких коктейлей. Это ж кацапы, сэр...
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так Крим їх... хай тепер радіють...
"ми сдєлаєм ето...да?! ми сделаєм ето вмєстє.....ДА..."-кричав путен до стада баранів....
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А "зьдєлиїмь ЬІхь вмєсьцє","зьдєлиїмь ЬІхь їшь чьйо раз" до баранів вгадайте хто і де казав?
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Одна девочка гуляла с папой по Москве.Вдруг полицейские начали бить папу оезиновыми палочками и посадили его в автозак. Девочка вспомнила, что делал папа в трудных ситуациях, побежала в Ашан, схватила ящик водки и потащила к выходу. А люди смотрели ей вслед и говорили: - Вот и лето заканчивается.
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Где начало того конца, которым оканчивается начало?
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Все знают что россияне долго запрягают но быстро едут
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никто не знает, запряжёт ли расеянин до того как сдохнет.
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Не обольщайтесь - ничего не будет, ибо нет никаких росиян - есть стадо орков-рабов.
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дивно, що вам так і не написали куди єдуть рассіянє ))
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Они нарабатывают день за днем,своим молчаливым согласием,честно,не жалко..
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И это правда. Можно вечно смотреть как горит огонь, течет вода , когда пистят кацапа.
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Априори, когда 3,14zdЯt москалей (кацапье), это всегда гуд.!
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Тут дело в коррупции.
Только не в петиной.
Западноевропейские бюргеры вырастили монстра пожирающего все на своем пути и сидят наблюдают как кучка людей вышла протестовать в самом его логове.
Уничтожать нужно не саму коррупцию,а тех кто ее развел.
Поэтому северный поток будет уничтожен вместе с его создателями.
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необходимо вооружать протестующих
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Ужос!!! Все кругос очень плохо.
Нуу... тогда о хорошем. В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафроновича Сафронова. По словам сына художника затопило около 200 картин.
Все таки бывают просветы среди облаков.
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Dmitry Dibenko



Русских бьют в Москве - Путен ввёл войска!
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