 Три человека получили травмы в результате взрыва газовой смеси на СТО в Мелитополе, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт управления ГСЧС Запорожской области, прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит автомобиль Kia Clarus и потолок помещения сервиса технического обслуживания на общей площади 55 кв.м.

"Как выяснилось, владелец автомобиля Kia Clarus прибыл на СТО для ремонта своего автомобиля и, вероятно, во время работы работники забыли перекрыть кран, из-за чего произошел хлопок газо-воздушной смеси с последующим горением салона автомобиля", - говорится в сообщении.

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Чтобы уменьшить ущерб от пожара, мужчины решили выкатить горящее авто из здания мастерской, во время чего получили ожоги.

"Врачи на месте происшествия оказали домедицинскую помощь и двух мужчин доставили в Мелитопольскую городскую больницу. Один из травмированных мужчин в больницу добрался самостоятельно", - уточняют спасатели.

Также незначительные повреждения получил автомобиль Opel Vectra.

В 14:54 бойцы ГСЧС локализовали возгорание, а в 15:00 - полностью ликвидировали.

Причина происшествия выясняется. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.

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Фото: zp.dsns.gov.ua

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