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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взрыв (4308) Мелитополь (91) СТО (13) ГСЧС (2180)

 Три человека получили травмы в результате взрыва газовой смеси на СТО в Мелитополе, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В субботу, 3 августа, в 14:42 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на СТО по улице Жуковского в Мелитополе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт управления ГСЧС Запорожской области, прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит автомобиль Kia Clarus и потолок помещения сервиса технического обслуживания на общей площади 55 кв.м.

"Как выяснилось, владелец автомобиля Kia Clarus прибыл на СТО для ремонта своего автомобиля и, вероятно, во время работы работники забыли перекрыть кран, из-за чего произошел хлопок газо-воздушной смеси с последующим горением салона автомобиля", - говорится в сообщении.

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Чтобы уменьшить ущерб от пожара, мужчины решили выкатить горящее авто из здания мастерской, во время чего получили ожоги.

"Врачи на месте происшествия оказали домедицинскую помощь и двух мужчин доставили в Мелитопольскую городскую больницу. Один из травмированных мужчин в больницу добрался самостоятельно", - уточняют спасатели.

Также незначительные повреждения получил автомобиль Opel Vectra.

В 14:54 бойцы ГСЧС локализовали возгорание, а в 15:00 - полностью ликвидировали.

Причина происшествия выясняется. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.

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Три человека получили травмы в результате взрыва газовой смеси на СТО в Мелитополе, - ГСЧС 01
Три человека получили травмы в результате взрыва газовой смеси на СТО в Мелитополе, - ГСЧС 02
Три человека получили травмы в результате взрыва газовой смеси на СТО в Мелитополе, - ГСЧС 03
Три человека получили травмы в результате взрыва газовой смеси на СТО в Мелитополе, - ГСЧС 04
Фото: zp.dsns.gov.ua

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Источник: https://censor.net.ua/p3141132
 
 
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Установку ГБО такими умільцями треба робить в чистім полі. А автомобіль повинен їздить в безпілотному режимі.
Бляха, бачив як в Польщі на газовій СТО... Автомобіль залишають надворі, і до нього насамперед підходить механік і тикає скрізь газоаналізатором... Чи якась молекула газу не витекла. І тільки тоді заїжджає на СТО...
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При чом тут бляха, Польша и газоанализатор? Читай текст - забыли во время работы закрыть газовый кран.
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Наверное потому, что вырывать из контекста- нехорошо. А вы забыли кое-что существенное: "и, вероятно, во время работы работники забыли перекрыть кран"(с). А может быть и не забыли. Просто у мужика была утечка и именно по этому поводу он и появился, на этой СТО.
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Ну хоть на ангаре обрушилась. Мелочь, а приятно Три людини зазнали травм унаслідок вибуху газової суміші на СТО в Мелітополі, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6260
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Бывшая машина моего хорошего знакомого. Пять лет назад он ее продал цыгану. Такая одна в Мелитополе
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