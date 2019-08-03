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Все про:Минобороны (5858) учения (2139) Черное море (556)

 Войска ВМС провели летно-тактические учения над Черным морем, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Морская авиация Вооруженных сил Украины завершила летно-тактические учения по отработке различных сценариев применения подразделений морской авиационной бригады во время обеспечения действий войск ВМС.

К учениям привлекли личный состав бригады, вертолеты Ми-14 и Ка-27, а также самолеты Ан-26, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

Первое задание выполнили подразделения батальона связи и радиотехнического обеспечения. Они вышли в район развертывания по сигналу "Тревога" и подготовили внебазовый аэродром к приему авиатехники. Тыловые службы, со своей стороны, развернули полноценный полевой лагерь с командным пунктом, местами для еды и отдыха.

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В течение недельных учений экипажи усовершенствовали летную подготовку, отработали элементы поиска и оказания неотложной помощи пострадавшим и эвакуацию.

Кульминацией учений стал поиск и отслеживание морскими авиаторами подводной лодки противника с последующим нанесением бомбового и торпедного ударов.

При ведении воздушной разведки экипаж вертолета Ка-27 обнаружил местонахождение врага и с помощью ориентирной морской авиационной бомбы обозначил зону для нанесения удара. К мысу Аджияск выдвинулась группа передовых авиационных наводчиков, которые отработали элементы целеуказания и корректировки огня. Экипажи противолодочных вертолетов и самолета А-26 уничтожили условного противника.

Войска ВМС провели летно-тактические учения над Черным морем, - Минобороны 01

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Войска ВМС провели летно-тактические учения над Черным морем, - Минобороны 02
Войска ВМС провели летно-тактические учения над Черным морем, - Минобороны 03
Войска ВМС провели летно-тактические учения над Черным морем, - Минобороны 04
Войска ВМС провели летно-тактические учения над Черным морем, - Минобороны 05

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Войска ВМС провели летно-тактические учения над Черным морем, - Минобороны 06
Фото: mil.gov.ua

Источник: https://censor.net.ua/p3141131
 
   
 Топ комментарии
 
Прекрасненько...........🙂
Тяжело в учении - легко в бою.........(с)
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Во-первых, уже далеко не два. А во-вторых - а против них вертолет никто и не будет применять. А ПКР уже есть.
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Есть новая, старую технику модернизируют. Так что до вашего "скоро советская техника отработает ресурс" ещё успеют Ваши дети постареть
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Прекрасненько...........🙂
Тяжело в учении - легко в бою.........(с)
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скоро вся советская техника выработает свой ресурс
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Есть новая, старую технику модернизируют. Так что до вашего "скоро советская техника отработает ресурс" ещё успеют Ваши дети постареть
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шо, Раша продаст новый ротор на гвынтокрыл? очень сомневаюсь
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Советская техника только у РФ есть? Или свои запчасти не смогут заводы сделать? Не всё так безнадежно как видится из Москвы.
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Не всё, но вот это, например, редуктор к вертолёту Ми-26 (пр-во Кацапстан). И наладить его производство будет стоить огромных денег, поэтому не имеет смысла (также как в паРашке не планируют производство моторов к нему).
Війська ВМС провели льотно-тактичні навчання над Чорним морем, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6302
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Так много новостей о ВМС. Можно подумать, что кацапы, имея 2000 км сухопутной границы (не считая Беларуси и Крыма), собираются атаковать Украину с моря
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можно подумать что если у нас такая протяженная сухопутная граница с Россией то ВМСУ не нужны и на них можно забить Войска ВМС провели летно-тактические учения над Черным морем, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8650
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у нас в ВМС есть целых три вертолета Войска ВМС провели летно-тактические учения над Черным морем, - Минобороны - Цензор.НЕТ 165 почему бы не похвастаться Войска ВМС провели летно-тактические учения над Черным морем, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5675
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Буль реалистом, кацы не собираются, захватывать Украину, слишком напряжно содержание. Им Крыма хватает.
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Согласен, поэтому вдвойне смешны все эти пафосные потуги с ракетами, катерами, вертолётами.
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Ну да, сэрэжа, это как при дорогих патронах не давать возможности стрелять пехоте))
Летчик должен летать. Иначе как скнилов.
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Да кто против? Пусть летают. В США наверняка нет новостей, что в воздух поднялись три вертолёта ВМС.
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Блин, сгоняй в США, поживи там лет пять, дождись там референдума на Аляске и БД в северных штатах, к примеру, а потом сопоставь количество сил и средств.
Это же элементарно!
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Во-первых, уже далеко не два. А во-вторых - а против них вертолет никто и не будет применять. А ПКР уже есть.
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ПКР пока нет. Кстати чтобы их применить, нужно знать куда стрелять, поэтому авиация по-любому нужна.
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да тупое величие мозгу думать не дает
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В Украине нет НИ ОДНОГО НОВОГО вертолета, каждые учения, это еще один гвоздь в их гроб. Новых НЕ БУДЕТ.. А ПКР "Нептун", это разработка 70-х годов, и сколько их не крась, они лучше летать не будут. Не живи потными мечтами
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хорошо идут . кучно . трудно будет промахнуться
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Хех! На кораблях бачу прапори Румунії, Франції, Норвегії, Польщі.
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А если серьёзно, на заднем плане узнаю проект 22350 - новейший кацапский фрегат.
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ну . не согласен . номера читаются плохо но по крайней мере один из них ( второй слева ) это скорее всего МРК " Гейзер " тактический номер 555 . Балтийский флот РФ
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Діряві корита ледве доходжують свій ресурс. Зате під прапорами розцвічування помпезно йдуть на на металобрухт.
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Так в гвитокрилах козаки з шаблюками, а на цiх коритах, якiсь крилатi ракети.
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Толик, ты интеллехтом не вышел для подобных тем. Давай свою любимую - за сурков.
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А тем временем очередные качели с долларом УЖЕ при Новой Власти!!!
Все мне понятно с ними...Очередные пройдохи,типо ці руки нічого не крали...
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Простите, морская авиация Вооруженных сил Украины это вот эти вертолеты?
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нет... это были наблюдатели))))...наших не рассекречивают ))))
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а вертолетик на котором ЦИК катали... современнее...
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Это наши, а аваковские, скорее всего, уже в ремонте...
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ЦВК літала на літаку, а не вертольоті.
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Зебил наверное обос..рался?... побежит пальцы ***** лизать, извиняться, что допустил!... Війська ВМС провели льотно-тактичні навчання над Чорним морем, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9481
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