 Войска ВМС провели летно-тактические учения над Черным морем, - Минобороны. ФОТОрепортаж

К учениям привлекли личный состав бригады, вертолеты Ми-14 и Ка-27, а также самолеты Ан-26, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.
Первое задание выполнили подразделения батальона связи и радиотехнического обеспечения. Они вышли в район развертывания по сигналу "Тревога" и подготовили внебазовый аэродром к приему авиатехники. Тыловые службы, со своей стороны, развернули полноценный полевой лагерь с командным пунктом, местами для еды и отдыха.
В течение недельных учений экипажи усовершенствовали летную подготовку, отработали элементы поиска и оказания неотложной помощи пострадавшим и эвакуацию.
Кульминацией учений стал поиск и отслеживание морскими авиаторами подводной лодки противника с последующим нанесением бомбового и торпедного ударов.
При ведении воздушной разведки экипаж вертолета Ка-27 обнаружил местонахождение врага и с помощью ориентирной морской авиационной бомбы обозначил зону для нанесения удара. К мысу Аджияск выдвинулась группа передовых авиационных наводчиков, которые отработали элементы целеуказания и корректировки огня. Экипажи противолодочных вертолетов и самолета А-26 уничтожили условного противника.
Тяжело в учении - легко в бою.........(с)
Летчик должен летать. Иначе как скнилов.
Это же элементарно!
Все мне понятно с ними...Очередные пройдохи,типо ці руки нічого не крали...
на этом таскали ЦИК...это не из аваковских?