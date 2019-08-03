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 В Москве проходит акция протеста, задержаны около 300 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Жители столицы РФ протестуют против того, что на выборы в Московскую городскую думу не допустили независимых кандидатов. Они устроили акцию в форме массовой прогулки по улицам. Силовики массово задерживают протестующих, журналистов и тех, кто просто оказался в районе проведения акции.

Акция под названием "Вернем себе право на выборы" проходит в формате "прогулок по бульварам" - организаторы призвали несогласных выйти в любую точку Бульварного кольца. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

О готовности принять участие в мероприятии заявили более 10 тысяч человек в группе во "ВКонтакте" и более 20 тысяч - в Facebook. В центре российской столицы дежурят усиленные наряды полиции.

По данным издания "ОВД-инфо", по состоянию на 16-00 задержаны уже 311 человек. Среди задержанных не только участники акции, но и случайные прохожие.

"Попадаются и случайные ребята. Один [задержанный] парень говорит, вышел из хостела подлечить гайморит", - рассказал политолог Аркадий Дубнов, которого также задержали.

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Сообщается, что под волну задержаний попала даже депутат от путинской партии "Единая Россия", которая, по ее словам, просто переходила дорогу вместе с мужем. Задерживают и журналистов, которые освещают событие.

Также протестная акция проходит в Санкт-Петербурге, там она согласована с местными властями. Тем не менее, по крайней мере один мужчина задержан за крики "Путина долой!".

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В Москве проходит акция протеста, задержаны около 300 человек 01
В Москве проходит акция протеста, задержаны около 300 человек 02
В Москве проходит акция протеста, задержаны около 300 человек 03
В Москве проходит акция протеста, задержаны около 300 человек 04
В Москве проходит акция протеста, задержаны около 300 человек 05
В Москве проходит акция протеста, задержаны около 300 человек 06
В Москве проходит акция протеста, задержаны около 300 человек 07
В Москве проходит акция протеста, задержаны около 300 человек 08
В Москве проходит акция протеста, задержаны около 300 человек 09
В Москве проходит акция протеста, задержаны около 300 человек 10
В Москве проходит акция протеста, задержаны около 300 человек 11
В Москве проходит акция протеста, задержаны около 300 человек 12
В Москве проходит акция протеста, задержаны около 300 человек 13

Источник: https://censor.net.ua/p3141115
 
 
 Топ комментарии
 
Не переживай, свинорусик, у тебя на пидарашке ничего не произойдет. Ну, а Масквабад ведь не росия, то тебе и не стоит даже на все эти "волнения" обращать внимания. Главное - вовремя кричи Чичьня крута и славь Хуйла.
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Астанавітєсь! Не вистачає склотари!

В Москве проходит акция протеста, задержаны около 200 человек - Цензор.НЕТ 6547
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ксение сабчах по **** получила сапогом и дубинкой ..иначе не зачот..))
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в чат рулетке говорю москаликам- когда побили наших детей мы нашим беркутятам быстро обьяснили что так делать нельзя -москалыки их сильно жалели и всех кто сбежал приняли к себе теперь эти беркутята бьют в москве москальских детей- в этом наверное и есть высшая справедливость бог не фраер его не обманеш
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как говорят ипаш мокшанина с молоду будет этот каратай как золото.
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ТЕРПИЛЫ не жалко таких одних ведут или просто из стоящей толпы выдергивают другие смотрят спокойно кричат пазооор пазооор другие снимают на телефон а потом эти задержаные сделают селфи с улыбкой из автозака-а пропагандоны и свои ватники обзывают своих же русских либерастами 5 колонной хотите мол на радость америки хаос развести хотите как на Украине где потеряла крым нищета где восток сам захотел быть отдельно-то есть заезженными ватными штампами и говорят что мол у нас мягкий омон не так как в париже водометами-только умалчивают что в париже не блокируют полисмены улицы и бьют просто так МИРНЫХ МИТИНГУЮЩИХ тем более стоящих а водометами и газом только когда толпа НАЧИНАЕТ ГРОМИТЬ ВИТРИНЫ И СЖИГАТЬ и ПЕРЕВАРАЧИВАТЬ АВТОМОБИЛИ только тогда вступает спецтехника в европе в Москве никакого намека на подобное не было
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В 90х менты тупо боялись у нас на толпу рыпнуться- кто не понимал сидели в бобиках вверх-ногами
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Парень попал случайно, шол лечить геморрой.
Так он как раз правильно и пришел, его там дубинкой вылечат его 😁😁😁
Ах, какие класные фото, душа радуется, по больше их *******.
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Я не знаю, что там сейчас происходит в Москве( как бы не местный) но это ПОЛНЫЙ хоррор. И.....*****??? , что они вообще делают в ПАСЕ????
Для чего им эта организацич????
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Всё таки тешит мысли что где там наш беркут вправляет мозги касцапам.
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Гуляйте собi далі..та отримуйте кийками по телесам..Гуляки херови..Це єдине на що ви здатні .
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Пока не будет демонстраций против войны с Украиной пи*дить их не только полезно а и нужно.
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Внуки лагерных вертухаев щимят быдло.
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Якби кожного москвина добряче віддубасили, то це було б тільки
на їх користь.
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бгг, опять с англоязычными плакатиками, для западных сми стараются, грантоеды
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Вооруженные до зубов гиркинцы, захватившие Славянск - это мирный народ, восставший против хунты, а безоружные москвичи, выходящие на гарантированный им конституцией митинг в защиту честных выборов - экстремисты на службе у Госдепа. Смотрите не перепутайте.
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На фотографиях явно видно, что задержанные получают удовольствие от процесса задержания, давайте пожелаем им счастливого пути.
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