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 Украина получила от иностранных партнеров технику и оборудование для разминирования на Донбассе почти на 5 млн грн. ФОТО

Датская группа по разминированию предоставила Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям технику и оборудование на сумму около 5 млн грн. Она будет использована для гуманитарного разминирования на Донбассе.

Оборудование и технику закупили благодаря поддержке правительства США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Украине передали оперативно-пиротехнические автомобили, защитное снаряжение, металлодетекторы, инструменты для ручного разминирования и нетехнического обследования.

Отмечается, что с июля 2014 пиротехники уже разминировали более 28 300 гектаров территории и 93 гектаров акватории водных объектов, при этом уничтожено около 173 тысяч взрывоопасных предметов.

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По информации Датской группы, Украина занимает первое место в мире по количеству жертв противотранспортных мин, опережая даже Сирию.

Также в Датской группе призвали как можно быстрее имплементировать закон о противоминной деятельности, в частности, создать Центр противоминных операций и местные управления противоминной деятельности.

Украина получила от иностранных партнеров технику и оборудование для разминирования на Донбассе почти на 5 млн грн 01
Украина получила от иностранных партнеров технику и оборудование для разминирования на Донбассе почти на 5 млн грн 02
Украина получила от иностранных партнеров технику и оборудование для разминирования на Донбассе почти на 5 млн грн 03
Украина получила от иностранных партнеров технику и оборудование для разминирования на Донбассе почти на 5 млн грн 04
Украина получила от иностранных партнеров технику и оборудование для разминирования на Донбассе почти на 5 млн грн 05

Источник: https://censor.net.ua/p3141108
 
   
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Подяка тим хто допоміг з обладнанням.
В таких новинах завжди треба висвітлювати також першопричину - рашка веде війну проти українців та України і всі міни яки вбивають та калічать українців постачаються з рашки під безпосереднім рашкокерівницітвом.
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