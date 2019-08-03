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Все про:Нацполиция (9837) спасение (84) Сумщина (684)

 Пошел в гости и провел двое суток в болоте: на Сумщине полицейские спасли мужчину. ФОТО

Полицейские Ямпольского района Сумской области вытащили из болота 59-летнего мужчину, который провел в трясине двое суток.

Об исчезновении 59-летнего Алексея Шевченко сообщила его племянница, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации Нацполиции.

Мужчина жил один и редко выбирался из дому. Поэтому когда соседи увидели на его двери навесной замок, то запаниковали. Они позвонили племяннице и вместе с ней около суток разыскивали пропавшего. Когда поиски не дали результата - позвонили в полицию.

Сотрудники Ямпольского райотдела полиции начали прочесывать территорию вокруг села.

"Нашли мужчину на расстоянии двух километров от его дома, в болоте. Полицейские вытащили его, помогли добраться домой. Мужчина был обессилен. Никого не узнавал и сначала ничего не мог объяснить", - рассказал начальник Ямпольского отделения полиции Николай Кулиш, - и это понятно, ведь в болотной ловушке он пробыл фактически двое суток. Уже потом вспомнил, как ушел в гости к знакомым и заблудился".

Сейчас жизнь и здоровье мужчины вне опасности.

Также на Цензор.НЕТ: "Кося, кульбабку будеш?" - киевские патрульные поймали и передали владельцу пони, бегавшего на дороге между машин. ВИДЕО

Пошел в гости и провел двое суток в болоте: на Сумщине полицейские спасли мужчину 01
Пошел в гости и провел двое суток в болоте: на Сумщине полицейские спасли мужчину 02
Пошел в гости и провел двое суток в болоте: на Сумщине полицейские спасли мужчину 03

Источник: https://censor.net.ua/p3141100
 
 
 Топ комментарии
 
Лайф хак: сначала доберись в гости, а потом начинай бухать. Не наоборот.
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Хто ходить навпростець, той вдома не ночує.
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Хорошие соседи. Надобно угостить их как-нибудь чем-то вкусным.
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Хорошие соседи. Надобно угостить их как-нибудь чем-то вкусным.
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Хто ходить навпростець, той вдома не ночує.
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ну то він може і ходив з дому рідко бо вже з головою шось не так.
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Лайф хак: сначала доберись в гости, а потом начинай бухать. Не наоборот.
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там скоріше за все вже шаріки за роліки від старості.
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ти чо идеотов-немчев не видел, котрьіе и трезвьіе все-равно як будто все время пьяньіе?
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Он туда выть ходил, от хреновой холостяцкой жизни, как та "баскервиля".
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Бухай там где будешь спать! По нынешним законам до пенсиона скока ему?
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Так буде з парашинськими танками, але їх ніхто не буде рятувати.
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Альцгеймера -она беспощадна ко всем.Для 59 -очень рано.Причины могут быть разные,в том числе наркоз при операции.У меня дед сделал грыжу и потерял память.
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С возрастом - всё возможно, болячки липнут как мухи.
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Хорошая трава в сумской области уродила (на крайнем фото за правым мужиком)
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ОН ПРОСТО В ГОСТИ ДО БОЛОТНОЙ ТВАРИ ХОДИЛ
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Однако следует отметить, что в хате у человека, хотя и скромно, но вполне аккуратно, беспорядка нет.
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"... он шёл на Очаков, а вышел в Херсоне.." Пішов у гості і провів дві доби в болоті: на Сумщині поліцейські врятували чоловіка - Цензор.НЕТ 1770
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