 Водная полиция на Херсонщине помешала браконьерам выловить биоресурсов на 2 млн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины со ссылкой на начальника Управления организации деятельности подразделений полиции на воде и воздушной поддержки Нацполиции Сергея Науменко, передает Цензор.НЕТ.

Так, во время отработки территории Черноморского биосферного заповедника (Херсонская область) полицейские обнаружили установленные браконьерами незаконные орудия лова - ятеря. Работники водной полиции изъяли эти орудия лова, вернув в среду креветку, крабов, калканов и бычка. Сумма ущерба государству, который удалось предотвратить только за ночь, составила более двух миллионов гривен.

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Кроме того, около 3 часов ночи полицейские обнаружили двух граждан вблизи маяка "Бирючий". Правонарушители на моторной лодке снимали запрещенные орудия лова (так называемые "бочки-ловушки").

У злоумышленников изъяты лодка, 50 единиц незаконных орудий лова, а также 7500 особей выловленного ими бычка. Причиненный браконьерами ущерб оценен в 250 000 гривен.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 249 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает ответственность за незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей - до трех лет лишения свободы.







