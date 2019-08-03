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Все про:Нацполиция (9837) Херсонщина (805)

 Водная полиция на Херсонщине помешала браконьерам выловить биоресурсов на 2 млн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские на Херсонщине изъяли незаконные орудия лова, а также вернули в среду обитания креветку, крабов, калканов и бычка. Кроме того, водная полиция задержала браконьеров, которые нанесли ущерб заповеднику на четверть миллиона гривен.

Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины со ссылкой на начальника Управления организации деятельности подразделений полиции на воде и воздушной поддержки Нацполиции Сергея Науменко, передает Цензор.НЕТ.

Так, во время отработки территории Черноморского биосферного заповедника (Херсонская область) полицейские обнаружили установленные браконьерами незаконные орудия лова - ятеря. Работники водной полиции изъяли эти орудия лова, вернув в среду креветку, крабов, калканов и бычка. Сумма ущерба государству, который удалось предотвратить только за ночь, составила более двух миллионов гривен.

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Кроме того, около 3 часов ночи полицейские обнаружили двух граждан вблизи маяка "Бирючий". Правонарушители на моторной лодке снимали запрещенные орудия лова (так называемые "бочки-ловушки").

У злоумышленников изъяты лодка, 50 единиц незаконных орудий лова, а также 7500 особей выловленного ими бычка. Причиненный браконьерами ущерб оценен в 250 000 гривен.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 249 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает ответственность за незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей - до трех лет лишения свободы.

Водная полиция на Херсонщине помешала браконьерам выловить биоресурсов на 2 млн 01
Водная полиция на Херсонщине помешала браконьерам выловить биоресурсов на 2 млн 02
Водная полиция на Херсонщине помешала браконьерам выловить биоресурсов на 2 млн 03
Водная полиция на Херсонщине помешала браконьерам выловить биоресурсов на 2 млн 04

Источник: https://censor.net.ua/p3141098
 
 
 Топ комментарии
 
Разводить надо всё это.Выращивать искусственно,чтобы устранить браконьерство.Моря на всех хватит.Отгородил и подращиваю.
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через неделю сообщат, что где то скинули нечистоты, и погибло 20-30 тонн, на 3 000 000 всего лишь за один день.
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Водна поліція на Херсонщині завадила браконьєрам виловити біоресурсів на 2 млн - Цензор.НЕТ 7205 ...Жена вчера на рынке купила 10 кочанчиков отменной сахарной кукурузы ( сырой ), за 30 грн . Осталось только отварить .
Перед употреблением нужно натереть кочанчик сливочным маслом и посолить ,, будет в разы вкусней . Водна поліція на Херсонщині завадила браконьєрам виловити біоресурсів на 2 млн - Цензор.НЕТ 3455 .
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Разводить надо всё это.Выращивать искусственно,чтобы устранить браконьерство.Моря на всех хватит.Отгородил и подращиваю.
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через неделю сообщат, что где то скинули нечистоты, и погибло 20-30 тонн, на 3 000 000 всего лишь за один день.
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Расстреливали бы их. Пулемет, ночное видение - и вперед. После нескольких тысяч отправленных на корм этим же рыбам тварей..... цены на рыбу пойдут вверх Водная полиция на Херсонщине помешала браконьерам выловить биоресурсов на 2 млн - Цензор.НЕТ 6343
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Там нема роботи, ось і промишляють чим можуть.
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Ну так тебе обкрадуть а мєнт скаже: ну шо ти істериш - в людини роботи нема, от і викрутився таким чином)
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По дорозі до моря, здається в Лиманському, є величезний базар вздовж дороги де продають в"ялену рибу. Виживають як можуть.
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А потім скавулять: чо всі крадуть і чо дорогу не ремонтують....
Так тому що всі "виживають як можуть". Ти ще би з гордістю сказав: Етот нарот не пабидить.

Ясно шо не пабидить - ніхто й воювати з такими не захоче.
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Роботы полно... Но очень хочется по штуке баксов день иметь....
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Санитара позови - чет ржешь все время без причины)
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А ты не думаешь, что в ответ "Муху" поймаешь? Когда рыбинспекцию вооружили пистолетами, у браконьеров стали появляться пулемёты, автоматы, и гранаты...
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А ты бы не боялся за ментов потом на 20 лет присесть на строгача с гарантированным "опетушиванием"(менты уж точно так не оставят)?
Или цианида капсулу с собой бы носил, чтобы взорвав ментов, погибнуть героем? Водна поліція на Херсонщині завадила браконьєрам виловити біоресурсів на 2 млн - Цензор.НЕТ 9216
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Слышь, "Козлов", если ты не "вкуриваешь" в ситуацию, то не "умничай"... ВСЯ рыбинспекция, на теперешний момент, борется не просто с "браконьерами", а с "неорганизованными" браконьерами... И "стрижёт баранов"... "За идею" рыбинспекция перестала, ещё при Сталине, работать... У меня столько знакомств в среде как рыбаков, браконьеров, полицаев, судей, и тех же, рыбинспекторов, что я в полной мере, владею ситуацией... Начать стрелять (хоть с одной стороны, хоть с другой) - это "выход за рамки дозволенного"... От подобного, "СИСТЕМА", тут же, избавится, будь стрелок, хоть самый крутой полицай... Такое "системе", невыгодно...
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Шо за бычок такой дорогой ,, 7.500 шт - 250.000 грн .. Один бычок , получается , стоит больше 30 грн . Или это какой то краснокнижный .??
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Запросто. Качан кукурудзи (вареної) на пляжі 60 гривень.
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...Жена вчера на рынке купила 10 кочанчиков отменной сахарной кукурузы ( сырой ), за 30 грн . Осталось только отварить .
Перед употреблением нужно натереть кочанчик сливочным маслом и посолить ,, будет в разы вкусней . Водна поліція на Херсонщині завадила браконьєрам виловити біоресурсів на 2 млн - Цензор.НЕТ 3455 .
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попробуй все это еще перцем приправить ,кукуруза масло соль и перец,вот где бомба!!!
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Йдіть в жопу.
В моєму районі самим головним рибнаглядом призначили браконьєра, а головний лісник теж браконьєр, березовий сік в нього купив, він бензопилою при мені його добував.
Це вам ****#, Любар.
Риби в річці Случ не має вже років 10, браконєри подуріли зовсім, в мене одна вудочка і спінінг, щоб ви уявляли, то на рибалку виходив років 3 назад, риби не має.
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Самий більший прикол, коли до мого друга приїхав дядько з Білорусі, то там сітки це біда і рибнадзор з автоматами ходить, правда чи ні, але риби в них вистачає. Таранька в нас з Казахстана, щоб ви уявляли рівень браконєрства.
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Чуть незабув, коли будете їхати біля лісу, не полінуйтеся, зупиніться, зайдіть в ліс на метрів 100.
Глянули, там пустеля, пеньки тільки.
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Полицаи рыбу нах ловят,а в это время автобусы с детишками некому защищать от хулиганов на джипах.
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Это типо саперов в окопы посылать. Можно, но толку? Может еще и киберполиция должна за джипами гоняться, а?
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Нужно правильно распределять ресурсы,у нас там,где можно драть взяточки - полный комплект,все при деле,а защищать автобусы с детишками и тех кто их сопровождает некому - там шаловливые ручки не погреть.
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Это же море. Тем более нерест закончился. Кому от этого плохо.
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ЗАГОЛОВОК ЗАЧЕТНЫЙ. БУДУ ЗВАТЬ ДРУГА "БЕРИ УДОЧКИ И ПОГНАЛИ В ВЫХОДНЫЕ НА ВЫЛОВ БИОРЕСУРСОВ!" Водна поліція на Херсонщині завадила браконьєрам виловити біоресурсів на 2 млн - Цензор.НЕТ 100
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