EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Происшествия
  28646  173
Все про:дети (3646) Нацполиция (9837) Запорожская область (691)

 Водителям джипов, которые под Бердянском блокировали колонну автобусов с детьми, вручили подозрения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция вручила подозрения водителям двух джипов, которые под Бердянском блокировали колонну автобусов с детьми, угрожали патрульным и создавали аварийную ситуацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, 23 июня в социальных сетях появилось видео, на котором два джипа, грубо нарушая требования ПДД, блокируют движение колонны автобусов с детьми.

Оперативники Департамента внутренней безопасности НПУ установили все обстоятельства этого инцидента. Как выяснилось, в 14:00 два экипажа патрульных на служебных автомобилях осуществляли сопровождение колонны из шести автобусов, перевозивших почти 300 детей. Колонна направлялась из Бердянска в Запорожье.

"На участке пути Васильевка-Бердянск в районе села Юрьевка Приморского района, было временно заблокировано движение других транспортных средств для прохождения колонны с детьми. Во время пропуска автобусов два внедорожника начали создавать аварийную ситуацию и блокировать колонну.

На просьбу патрульного экипажа полиции освободить дорогу для движения колонны водители внедорожников начали препятствовать движению полицейского авто. Впоследствии они заблокировали патрульный автомобиль с двух сторон, нецензурно ругались и оскорбляли сотрудников полиции. Колонна вынуждена была остановиться", - говорится в сообщении.

В Департаменте отметили, что дети испугались и начали плакать. Патрульные инспекторы, несмотря на агрессивное поведение водителей внедорожников и предполагая наличие у них оружия, приняли решение не обострять конфликт, чтобы не ставить жизнь детей под угрозу. В результате они продолжили сопровождение колонны до пункта назначения, отмечается в сообщении.

Смотрите также: На трассе "Киев-Одесса" автомобиль врезался в лоток с арбузами, двое погибших, - Нацполиция. ФОТО

На месте полицейские доложили о происшествии руководству и сообщили ближайшим нарядам полиции. На въезде в Запорожье водителей обоих автомобилей остановили. Полицейские обнаружили признаки опьянения у одного из мужчин, о чем был составлен административный протокол. По факту происшествия полицейские квалифицировали действия злоумышленников по двум статьям: по ст. 296 (хулиганство) и ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя) Уголовного кодекса Украины.

Как выяснили полицейские, за рулем двух внедорожников с практически идентичными номерными знаками находились два родных брата - 35 и 36-летний жители Днепра, которые уже попадали в поле зрения правоохранителей.

Смотрите также: Полиция задержала экс-беркутовца, который избивал и грабил пожилых женщин в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В рамках уголовного производства следователи допросили всех участников происшествия, свидетелей и очевидцев. Так, было изучено видео регистраторов транспортных средств и мобильных телефонов, проведено опознание фигурантов полицейскими. Также правоохранители получили постановления суда города Запорожья на проведение обысков по месту жительства злоумышленников и в их автомобилях. Обоим фигурантам вручены подозрения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст.28 и ч.1 ст.343 УК Украины. Им вручены повестки в суд для избрания меры пресечения. Во время обысков жилого помещения и транспортных средств было изъято охотничье огнестрельное и холодное оружие.

По информации внутренней безопасности НПУ, подозреваемые могут иметь коррумпированные связи в правоохранительных органах и попытаются найти возможность избежать ответственности, отмечается в сообщении. Братьям-правонарушителям грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на срок до 4 лет.

Водителям джипов, которые под Бердянском блокировали колонну автобусов с детьми, вручили подозрения 01
Водителям джипов, которые под Бердянском блокировали колонну автобусов с детьми, вручили подозрения 02
Водителям джипов, которые под Бердянском блокировали колонну автобусов с детьми, вручили подозрения 03
Водителям джипов, которые под Бердянском блокировали колонну автобусов с детьми, вручили подозрения 04
Водителям джипов, которые под Бердянском блокировали колонну автобусов с детьми, вручили подозрения 05
Водителям джипов, которые под Бердянском блокировали колонну автобусов с детьми, вручили подозрения 06
Водителям джипов, которые под Бердянском блокировали колонну автобусов с детьми, вручили подозрения 07

Источник: https://censor.net.ua/p3141094
 
   
 Топ комментарии
 
А чому поліцейський спецназ не втрутився в ситуацію при нападі на патрульних? Де гелікоптери, Корд, спецзасоби? Навіщо ми оплачуємо це все лайно, якщо два бика в полі можуть кошмарити поліцейських та колону з дітьми?
 показать весь комментарий
 
Если бандюки уже колону автобусов при сопровождении нескольких машин мусоров не боятся представляю что бы они сделали с одинокими туристами
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Знаєте що недивно, такі тези лише мусора висловлюють
 показать весь комментарий
 
Мне одному кажется, что подобному бычью принять человеческий облик помогают только прострелянные колени и @издилово битой до инвалидности?
 показать весь комментарий
 
 
Мені одному здається, що вам повернути людську подобу вже нічого не допоможе?
 показать весь комментарий
 
серьезно ?
а прикинь,если бы братки достали помпы и положили мусоров и с пяток детишек,и твоего,допустим,внука - ну-ка,расскажи нам про людську подобу..
 показать весь комментарий
 
 
свої маніакальні фантазії розповідай собутильнікам по службі
 показать весь комментарий
 
Пока полиция будет себя вести гуманно, с такими быками. То и они будут голову подымать. Пристрелить с десяток таких, и другие утихнут. Полиция без зубая, вот быки и подымают голову.
 показать весь комментарий
 
 
Олені українських копів ні в куй не ставлять ...! Поки ви (копи) будете терпілами так і буде завжди !!! Та пілядь будьте вже в кінці кінців якщо не копами то ЧОЛОВIКАМИ в кінці кінців. Я просто в окуе ..
 показать весь комментарий
 
 
За те, що ти себе будеш вести, як чоловік, ти можеш гарантовано сісти за грати, а тим, кому ти це доводив, наші правоохоронці підітруть соплі, порадять написати заяву і звернутися до суду. Немає, на жаль, такого трактування в законах, як "відстояв свою чоловічу гідність", є побив чи не побив. Якщо побив чоловічу істоту, я не кажу людину, то будеш відповідати, навіть якщо ця істота поводила себе,як остання свиня ( вибачте мені, будь ласка, свинки).
 показать весь комментарий
 
 
А теперь представьте где и каким способом ето бычье заработало на новые крузаки по 60-80тыщ у.е. каждый. Вы представляете что там ети твари делают с бизнесменами и фермерами. И могу поспорить что за ету выходку им тоже ничего не будет. Вот поетому в Украину ниодин инвестор не придет. Мне даже самому отдыхать там не хочется не то что иностранцам. Лучше в Турцию слетать
 показать весь комментарий
 
 
такая тойота стоит максимум 4 штуки баков
 показать весь комментарий
 
 
В отношении пьянства за рулём, Украина просто дикая страна.

Пьяный за рулём, например, в нормальных странах- лишение прав на год, второй раз - лишение прав пожизненно. И это только, если не было других последствий, это ещё добавляет. На обосРахе даже и то больше порядка в этом вопросе, давно бы уже сидели за неподчинение + посадили бы без всяких разговоров и сантиментов на зону.
 показать весь комментарий
 
 
Всё изменится после смещения Авакова. Пока же, у братков - мощная крыша.

В следующий раз, сообщайте подробности: какой именно ОПГ они принадлежат, и чем торгуют. Иначе новость бессмысленная.
 показать весь комментарий
 
 
Думаю копи з США та Європи офігівають.
 показать весь комментарий
 
 
Розгулялрсь бичье, учуяли слабину нової влади, кожен день якесь нп за участі биків та рагулів. При Пороху такого не було. А цих братів "живьем сжечь в джипах" (с)
 показать весь комментарий
 
 
Какие повестки, что за бред? Юрист, мой знакомый, в шоке. Твари представляют опасность для общества - целый набор для взятия под стражу и ожидания суда по мере пресечения в СИЗО.
 показать весь комментарий
 
 
їх не затримали на місці вчинення злочину тому не можуть затримувати без дозвілу суду...Проте слідчі , якби діяли як в замовних справах чи по патріотам...могли б направити їм підозру поштою, оголосити їх спочатку в розшук та взяти ухвалу суду про затримання з метою доставлення в суд для обрання запобіжного. Є така фішка
 показать весь комментарий
 
 
Надо таких полицейских как Олейник, он бы быстро нас избавил от этого биомусора
 показать весь комментарий
 
 
Точно. дефективний олійник випустив всі набої. поклав би п'ток малюків. А САбакав би сказав, що то винні п'яні мажори.
 показать весь комментарий
 
Що за черти ох..иє? Чому поліція діє якось невпевнено, то щось приховує....Прізвища чертов в студію ! Зазоз з ПІБ мусоров які їх кришують)))
 показать весь комментарий
 
 
Всё очень просто, на самом деле. Это два бывших мента. Ну, может быть один из них. На крузаке черном, на фотке 3 сверху, видны первые две цифры номера- 02. Это- неистребимо. Потому и быковали, потому патрульные и не стали сначала действовать. Потом- пробили пацанчиков... и выяснили, что надо их брать, с резонансом, бо к их хозяину- много вопросов накопилось. Ото и всё.
 показать весь комментарий
 
 
Правильно! Они- не идиоты. Они- хозяева жизни. Но, похоже, что этим не повезло. Теперь они получат по-полной. Или- дадут реальный компромат. На того, кем они патрульных пугали.
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, ещё фактик, в защиту моей, ментовской версии: видите, на фотке 3 снизу, чудика, из Департамента Внутренней Безопасности. При чем он там, да? А вот именно он-очень даже При Чём!
 показать весь комментарий
 
 
Позавчерашняя казнь с перерезанием горла смотрящему похоже звенья одной цепи, у воров есть правило не трогать ментов, тут оказывается за неделю был инцидент, смотрящего наказали. Хотя это всего лишь догадки.
 показать весь комментарий
 
Ну вот, Галавєрю вигнали і нема кому КОРД викликати.
 показать весь комментарий
 
 
Трусливый коп - это не коп. пусть идёт вкалывать в поле, на стройку и т.п. - там не требуется умение дать оборзевшему бычаре в рыло и скрутить ему ласты . за что копу налогоплательщики платят, которых он обязан защищать ?
 показать весь комментарий
 
 
Таких быков нужно ломом по голове пи...ить. А они пидозры вручают! Вот по этому криминал такой полицией жопы вытирает.
 показать весь комментарий
 
 
Ця новина,це 1% з всієї діяльності мусоріяту коли я підтримую їхні дії,вважаю,що зазіхання на життя та здоров'я українських дітей має каратися смертью,нічого в світі не варте сліз дитини.
 показать весь комментарий
 
 
тварей под шконку
олейнику свободу
 показать весь комментарий
 
 
Всі кричать посадить, розстрілять, за дітей і т.д. А хтось там був, чи хоть відео бачив як все було? Я зараз не за ціх бандитів, я за те як веде себе поліція супроводження. Я бачив це відео в фейсбуці ще місяця півтора назад. На ньому лендкрузер обігнав задне поліцейське авто і не давав себе обігнати, ніякі автобуси вони не чіпали. Я тоді теж був на стороні поліції. Але потім через деякий час їхав по тій трасі. Колона автобусів позаду себе на декілька кілометріа колону машин зібрала, задня машина поліції не давала обганяти навіть тоді, коли було достатньо довгий двополосний рух. Але це таке. А от при зїзді з траси на Токмак поліція повністю перекрила рух і не давала зїхати з траси, чим зробили аварійну ситуацію, з обох сторін Сімферопільської траси зявилась пробка, а там видимість обмежена. Ще раз кажу, я не підтримую тих бандюків (а може й нормальних людей) але менти вели себе як "бидло необразоване".
 показать весь комментарий
 
 
ты потенциальный убийца на дороге. нахера тебе обгонять?
 показать весь комментарий
 
начинка з лайна, надеюсь ты убьёшься никого не прихватив невинных
 показать весь комментарий
 
Ну ти й дебіл. Ніколи нікого не обганяй, навіть трактор ні велик. Захисник ментів. Чи ти сам мент? Так правила вивчи.
 показать весь комментарий
 
приняли решение не обострять конфликт# Просто копи подумали, а вдруг єто какие нибудь знатние левоохранители, и визовут спецназ и их самих повяжут...Тем более преценденти есть.
 показать весь комментарий
 
 
Полиция которая получая в табло ссыт стрелять, браво Авакян, больше игровых автоматов в каждый город
 показать весь комментарий
 
 
Яка підозра,- застрілити на місці, в канаву викинути сміття собакам на корм.
 показать весь комментарий
 
 
менты должны были при задержании спровоцировать на сопротивление и пристрелить обоих. когда уже порядок будет наводиться.
 показать весь комментарий
 
 
У нас бы застрелили нах, и правильно бы сделали...
 показать весь комментарий
 
 
Всех полицейских, сопровождавших колонну уволить за служебное несоответствие.
 показать весь комментарий
 
 
от всей этой темы веет нескончаемым маразмом.Быковня в Украине массово издевается над людьми в разных формах.И никто ничего не может сделать. Полиция не защищает.
 показать весь комментарий
 
 
З такими уродами треба проводити виховну роботу у тюрязі.
 показать весь комментарий
 
 
Аваков попустительствует бандитам.
Уже давно можно было бы прижать им хвост.
Приняли бы закон как в Грузии,
и все крутые быстро бы сбежали из страны.
Когда Саакашвили пришел к власти в Грузии число заключенных увеличилось вдвое.
А у нас колонии позакрывалии из-за отсутствия заключенных.
 показать весь комментарий
 
 
На нары этих братьев-разбойников, иначе этому не будет ни конца, ни края.
 показать весь комментарий
 
 
Тут наверное Баканову нужно звонить, черты это его юрисдикция
 показать весь комментарий
 
Це все наслідки обрання "новоспечених" і поведінки іхнього "рукавадителя" з держслужбовцями та людьми! Якби не беззахисні діти, то щось мені вже не так з кошмаренням поліцейських. В США за аналогічні діі могли б і пристрелити цих ублюдків, у Турціі- це точно. А у нас "завели" впровадження . тільки куди вони його дінуть. Мабуть, лише на викуп від самих ублюдків?!
 показать весь комментарий
 
...Патрульные инспекторы, несмотря на агрессивное поведение водителей внедорожников и предполагая наличие у них оружия, приняли решение не обострять конфликтИсточник: https://censor.net.ua/p3141094 - тобто поліції просто обісрались ... Водіям джипів, які під Бердянськом блокували колону автобусів із дітьми, вручили підозри - Цензор.НЕТ 5564
 показать весь комментарий
 
Это ж как они себя безнаказанно чувствовали ранее, что на такое сподобились? Всё было схвачено? Будут пытаться тянуть с судом, чтобы инфошум прошёл, а потом потихому "порешать".
 показать весь комментарий
 
Дії поліції абсолютно правильні. Без погоні та пальби зупинили , представились, прайдємтє таваріщ. Поліцію не поважаєте, а ми вам обшук. ТРошки паркету попіднімемо деінде, хоум відео повилучаємо. На допити похотите, і бзнес ваш перетрусимо. МОжна і контрагентів важливих надопит повикликати та іобшуки в них забацати. ВОни будуть раді дізнатись, що співпрацювали з дебілами. КОроче , на рівному місці ці люди наробили собі проблем. Все правильно поліція зробила.
 показать весь комментарий
 
Идиоты, как полиция могла стрелять, если кругом дети!
 показать весь комментарий
 
Глава поліції України, а чому у нас не так як у США ? -
Водіям джипів, які під Бердянськом блокували колону автобусів із дітьми, вручили підозри - Цензор.НЕТ 2731
Водіям джипів, які під Бердянськом блокували колону автобусів із дітьми, вручили підозри - Цензор.НЕТ 4943
 показать весь комментарий
 
Хах как маски шоу ворвались, братки сразу как машки начали пищять
 показать весь комментарий
 
Ох, и "умных", набежало... И "стрелять", и "мордой в асфальт"... А, кто-нибудь, подумал, что было-бы, если-бы, действительно, придурки достали оружие и начали палить? А в автобусах, за спиной полицаев - дети... Полицаи правильно "разрулили" ситуацию - увели детей из зоны риска, сообщили о нарушителях, соответствующим патрулям, и те, будучи готовы к "силовой" работе, произвели задержание в безопасном для окружающих, месте... Обычная работа охранников-телохранителей... Если создаётся опасная ситуация, основная задача телохранителей, не убить преступника, а убрать охраняемого из "опасной зоны"... Что полицаи эскорта, и сделали...
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх