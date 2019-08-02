 Группа торговцев оружием задержана на Полтавщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что группа, в состав которой входили жители районного центра, занимались переделкой в боевое образцов стрелкового оружия. Готовую "продукцию" злоумышленники сбывали на территории региона, в частности представителям криминальных кругов.
Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправной реализации одним из организаторов группировки средств поражения.
Во время обысков по месту жительства фигурантов производства правоохранители изъяли два автомата Калашникова, четыре гранаты Ф-1 и РГД-5, автоматический пистолет-пулемет АС-26, пять пистолетов ПМ, два пистолета "Зораки" и пистолеты ТТ. Также выявлено два устройства для отстрела патронов калибра 5,65 мм, два "глушители" для стрелкового оружия и около тысячи патронов различного калибра.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении организатору группы подозрения в совершении преступления и избрание меры пресечения. Также продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.
А то нашли бы оружие времён Полтавской битвы.
И под статью бы не попали, и деньжат поболее срубили.