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Все про:оружие (3734) Полтавщина (503) СБУ (13683)

 Группа торговцев оружием задержана на Полтавщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Полтавской области деятельность группировки, которая специализировалась на незаконном сбыте оружия и боеприпасов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Группа торговцев оружием задержана на Полтавщине, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что группа, в состав которой входили жители районного центра, занимались переделкой в ​​боевое образцов стрелкового оружия. Готовую "продукцию" злоумышленники сбывали на территории региона, в частности представителям криминальных кругов.

Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправной реализации одним из организаторов группировки средств поражения.

Группа торговцев оружием задержана на Полтавщине, - СБУ 02

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Во время обысков по месту жительства фигурантов производства правоохранители изъяли два автомата Калашникова, четыре гранаты Ф-1 и РГД-5, автоматический пистолет-пулемет АС-26, пять пистолетов ПМ, два пистолета "Зораки" и пистолеты ТТ. Также выявлено два устройства для отстрела патронов калибра 5,65 мм, два "глушители" для стрелкового оружия и около тысячи патронов различного калибра.

Группа торговцев оружием задержана на Полтавщине, - СБУ 03
Группа торговцев оружием задержана на Полтавщине, - СБУ 04

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В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении организатору группы подозрения в совершении преступления и избрание меры пресечения. Также продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Источник: https://censor.net.ua/p3141045
 
 
 Топ комментарии
 
Только швейцарская система разрешений на приобретение,ношение,а главное ПРИМЕНЕНИЕ оружия приблизит Украину к мировой цивилизации.Судите сами,в Украине в армию призывают с 20-ти лет,нарезное оружие разрешено с 21 одного года-где логика?!Одна из причин,почему многие парни не пошли на фронт - дурацкий закон об оружии.Как под вражеские пули,то созрел.А как личное оружие приобрести - не моги!Отвоевал парень пол-года на фронте,АК-74 бесплатно давали,и называли героем,а пришел домой - газовик несчастный без мытарств в разрешиловке не купишь!!!
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Стремное дело эти переделка-разорвать в руках может или затвором в лобешник заехать.. Групу торговців зброєю затримано на Полтавщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 4029
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Неглубоко копали.
А то нашли бы оружие времён Полтавской битвы.
И под статью бы не попали, и деньжат поболее срубили.
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шось дуже дорого! десь хоча п за тищу гривнів
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Дешевше не знайшов. Може від регіону залежить?
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подейкують люди шо у Вінниці біля центрального ринку мона форт12 за 900грн купити
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Круто. Але далекувато додому везти, ще попастися...
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им тьолко ворон пугать и 22м калибром тоже..))
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Стремное дело эти переделка-разорвать в руках может или затвором в лобешник заехать.. Групу торговців зброєю затримано на Полтавщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 4029
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зораки это стартовый---с каких времен калаш это устройство для отстрела)) еще б арбалет конфисковали и доспехи
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А с каких времён калаш вдруг стал калибром 5,65, если он испокон веков всегда был или 7,62 или 5,45?
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Сопоставь свои умозаключения в своём комментарии с содержанием статьи.
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Только швейцарская система разрешений на приобретение,ношение,а главное ПРИМЕНЕНИЕ оружия приблизит Украину к мировой цивилизации.Судите сами,в Украине в армию призывают с 20-ти лет,нарезное оружие разрешено с 21 одного года-где логика?!Одна из причин,почему многие парни не пошли на фронт - дурацкий закон об оружии.Как под вражеские пули,то созрел.А как личное оружие приобрести - не моги!Отвоевал парень пол-года на фронте,АК-74 бесплатно давали,и называли героем,а пришел домой - газовик несчастный без мытарств в разрешиловке не купишь!!!
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Ух ты! А ведь этот "ПП АС-26" - на самом деле Sa vz.23. Легендарный раритет, с которого Узиэль Гал скопировал знаменитый УЗИ.
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Неглубоко копали.
А то нашли бы оружие времён Полтавской битвы.
И под статью бы не попали, и деньжат поболее срубили.
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меч кладинец и шпана пирата из бухты черного капитана
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