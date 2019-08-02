 Утечка бензола в Николаевской области: показатели воздуха в норме. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Информация об утечке поступила в 08:45. Цистерну отвели на запасной путь. На место прибыли представители ГСЧС с передвижной химико-радиологической лабораторией.
"Группой радиационной, химической и биологической защиты с помощью приборов химической разведки и контроля проведены соответствующие замеры. По результатам исследования превышений содержания химически опасного вещества сверх предельно допустимой концентрации в атмосферном воздухе не обнаружено", - сообщили в ГСЧС.
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Сейчас спасатели ожидают аварийную бригаду фирмы, которой принадлежит цистерна.
Причины утечки выясняются.
Да всех подряд штрафовать и собственников и наливальщиков и перевозчиков.
Позорище!.
Чопик, блин, зафигачили они, мать-перемать, козлы, а не работники.
1. Надо составить протокол (и фото) об утечке для последующих претензий.
2. Надо взять ключ и закрутить эту гайку-пробку до упора. Что б не текло. И всё.
"Произошла утечка химически опасного вещества", но его опасность не подтверждается приборами. С чего вывод о его опасности? Может, это этанол (питьевой спирт)?