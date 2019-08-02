EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Происшествия
  1115  4
Все про:Николаевская область (871) утечка (26) ГСЧС (2177)

 Утечка бензола в Николаевской области: показатели воздуха в норме. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Веселиновском районе Николаевской области из железнодорожной цистерны произошла утечка химически опасного вещества (предположительно, бензола).

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Информация об утечке поступила в 08:45. Цистерну отвели на запасной путь. На место прибыли представители ГСЧС с передвижной химико-радиологической лабораторией.

"Группой радиационной, химической и биологической защиты с помощью приборов химической разведки и контроля проведены соответствующие замеры. По результатам исследования превышений содержания химически опасного вещества сверх предельно допустимой концентрации в атмосферном воздухе не обнаружено", - сообщили в ГСЧС.

Также на Цензор.НЕТ: На Херсонщине горит 5 гектаров леса, - ГСЧС. ФОТО

Сейчас спасатели ожидают аварийную бригаду фирмы, которой принадлежит цистерна.

Причины утечки выясняются.

Утечка бензола в Николаевской области: показатели воздуха в норме 01
Утечка бензола в Николаевской области: показатели воздуха в норме 02
Утечка бензола в Николаевской области: показатели воздуха в норме 03
Утечка бензола в Николаевской области: показатели воздуха в норме 04
Утечка бензола в Николаевской области: показатели воздуха в норме 05
Утечка бензола в Николаевской области: показатели воздуха в норме 06
Утечка бензола в Николаевской области: показатели воздуха в норме 07
Утечка бензола в Николаевской области: показатели воздуха в норме 08
Утечка бензола в Николаевской области: показатели воздуха в норме 09
Утечка бензола в Николаевской области: показатели воздуха в норме 10
Утечка бензола в Николаевской области: показатели воздуха в норме 11
Утечка бензола в Николаевской области: показатели воздуха в норме 12
Утечка бензола в Николаевской области: показатели воздуха в норме 13

Источник: https://censor.net.ua/p3141026
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В технологической трубе цистерны с химически опасным веществом ЧОП осиновый забит.
Да всех подряд штрафовать и собственников и наливальщиков и перевозчиков.
Позорище!.
Чопик, блин, зафигачили они, мать-перемать, козлы, а не работники.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, так --- вечно пьяный пролетариат чоп фигачил... а гайка -- в качестве бонуса... унтерменши, пля.....
 показать весь комментарий
 
 
Не, ну почему всё такие беспомощные?
1. Надо составить протокол (и фото) об утечке для последующих претензий.
2. Надо взять ключ и закрутить эту гайку-пробку до упора. Что б не текло. И всё.

"Произошла утечка химически опасного вещества", но его опасность не подтверждается приборами. С чего вывод о его опасности? Может, это этанол (питьевой спирт)?
 показать весь комментарий
 
Почему не написали:"Второй Чернобыль!!! Катастрофа планетарного масштаба! Бензол в 17342 раза опаснее плутония. Его период полураспада 100500 лет. Вытекший бензол прожжет мантию Земли и уничтожит ядро планеты!!! Мы все завтра умрём..." Такое впечатление, что в журналисты берут граждан исключительно с 4-мя классами образования
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх